Сердюков - Трансцендентальный опыт

Личное бессмертие человека - это основная экзистенциальная проблема религии, философии и науки. Она имеет несколько вариантов решения, вписанных в культурно-исторический контекст эпох и цивилизаций.

Достоверность верификации какого-либо конкретного варианта зависит от последовательности, целостности и непротиворечивости согласования с исходной философско- методологической парадигмой. Такие парадигмы возникли в эпоху становления первых религиозно-философских и философских систем, что произошло не ранее середины первого тысячелетия до новой эры. Вместе с тем религиозные представления о загробной жизни существовали значительно раньше - в первых исторических формах шаманизма, на рубеже среднего и верхнего палеолита, примерно 35-30 тысяч лет тому назад.

В то время, как и много позже, не было представлений о двойственном характере человека как единстве его души и тела. Они - результат многотысячелетней эволюции коллективных представлений, оформившихся не ранее XI в. до н.э. в первых книгах Ветхого завета, а в философских концепциях - только в классический период античной философии. Ионийской философии, пифагорейцам и некоторым другим, более поздним направлениям и системам, идея двойственности сущего не имманентна. Этот вопрос хорошо изучен, и нет необходимости подробно останавливаться на доказательстве того, что ни вода Фалеса, ни беспредельное Анаксимандра, ни воздух Анаксимена, ни огонь Гераклита, ни четыре стихии Эмпедокла, ни атомы Демокрита, ни гомеомерии Анаксагора не есть просто исходный материал или субстрат предметности, как их интерпретировал Аристотель, «а скорее символы единства всего сущего, их фундаментальный “физис”, заключающий в себе не только телесное, но и духовное, идеальное основание, образующие совместно и наделяющие необходимой мерой гармонически совершенный космос» (Сергеев, Слинин 1991, с. 12).

Античная и иудео-христианская концепция двойственности сущего локализована во времени и пространстве. Во времени, поскольку существует не более трех тысячелетий, в пространстве - так как ее, без сомнительных натяжек и аналогий, невозможно отыскать ни в классических религиозно-философских системах Древней Индии, ни в автохтонной философии Китая.

Сердюков Ю.М. - Трансцендентальный опыт

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025. - 304 с.

ISBN 978-5-88373-960-5

Сердюков Ю.М. - Трансцендентальный опыт - Содержание