ЧЕРНИЛА МЕЛАНХОЛИИ

Предисловие редактора русского издания

Предисловие (Перевод С. Зенкина)

Введение

Учителя древности

Гомер

Тексты Гиппократовского корпуса

Цельс

Соран Эфесский

Аретей Каппадокийский

Гален

Помощь философа

Сила традиции

Грех уныния (acedia)

Хильдегарда Бингенская

Константин Африканский

Эпоха Возрождения

Пары

Пережитки

Сиденгам

Фридрих Гофман

Анн-Шарль Лорри

Современная эпоха

Новые концепты

Пинель и Эскироль

Методы «морального врачевания»

Вращение

Путешествие

Лечение на водах

Музыка

Семейное врачевание

Можно ли бороться с наследственностью?

Новшества и разочарования 1900: предварительные пределы медицинской помощи

Библиография к диссертации 1960 года

Смех Демокрита

«Пылающий дух»

Фантазм отсутствия и раздвоение

Рефлексия значит сравнение

Выбор объекта и фальшивое зеркало

Утопия Роберта Бёртона

Сарданапалов пир

Смех или слезы

Исключительная связность

Игра без оглядки

Психологические науки Ренессанса

Между богословами и медиками

«Портрет доктора Гаше» Ван Гога

Спорный диагноз

Идентификация с врачом

Преграда для мысли

«Сущностная» меланхолия

Изобретение болезни (Перевод Е. Гальцовой)

История чувств: разметка дистанций

Здоровый швейцарский воздух

Мелодии и страсти

Опасность дробления

Литература утраченного детства

Об одной разновидности скорби (Перевод И. Стаф)...

Стереотипы сладости

Звуки природы (Перевод И, Стаф)

Театр забвения

Ночь Трои (Перевод М. Гринберга)

Вопль Гекубы

Затрудненная речь

Волна у изголовья Мандельштама

«Черное пятно внутри образа» (Ив Бонфуа)

Трансцендентальная буффонада (Перевод Б. Дубина)

Инсценировка невероятного

Короли-меланхолики

Принцесса Брамбилла (Перевод Б. Дубина)

Инициатический роман

«Шарлатанство»

Романтическая ирония

Кьеркегор: псевдонимы верующего (Перевод С. Зенкина)

Раскаяние и внутренняя жизнь (Перевод С. Зенкина)

Бодлеровские мизансцены (Перевод В. Мильчиной)

Пропорции бессмертия (Перевод В. Мильчиной)

«Греза, превращающая в камень»

«Большой комод с ящиками»

Нелюбознательность

Рифмы для пустоты (Перевод В. Мильчиной)

Livide

Avide

Ovide

Взгляд статуй (Перевод В. Мильчиной)

Наказание и вознаграждение

Материал для Пигмалиона

Зрячие стены, пустые небеса

«Что за взгляд у этих глаз без зрачков!»

«Нога, как у статуи»

«Прекрасная, точно сон из камня»

Государь и его шут (Перевод М. Гринберга)

Банделло и Бодлер

«Отрицатели» и «преследуемые» (Перевод В. Мильчиной)

Бессмертие «Вечного жида»

«Сын и отец себя самого»

Литературный временной режим: отречься от собственной жизни

«В твоем “ничто” я надеюсь обрести все...» (Перевод В. Каратеевой)

«Es linda cosa esperar...» (Перевод В. Каратеевой)

Наваждение Дон Кихота

Шорохи в ночи

Нарративное ожидание

Утро железного века

Воскрешение

Всем заправляет вымысел

Г-жа де Сталь: не пережить смерть любви (Перевод В. Мильчиной)

Пьер-Жан Жув, мастер промежутка (Перевод М. Гринберга)

Сатурн в небе минералов (Перевод М. Гринберга)

«Спасут, быть может, черные чернила» (Перевод М. Гринберга)

Указатель имен

Источники текстов

Жан Старобинский - Чернила меланхолии - Введение

В 1957-1958 годах я служил интерном в университетской клинике Сери близ Лозанны и к концу этого периода подумал, что полезным делом будет обозреть тысячелетнюю историю меланхолии и ее врачевания. Тогда только что открылась эра новых лечебных препаратов. Целью моего труда, предназначенного для медиков, было обратить их внимание на долгую временную протяженность, в которую вписывалась их собственная деятельность. Получив диплом лиценциата классической филологии в Женевском университете, я в 1942 году стал учиться на врача. Но одновременно я продолжал сохранять связи и с преподава-нием словесности, исполняя должность ассистента на кафедре французской литературы Женевского университета. У меня складывался замысел диссертации о писателях— ненавистниках масок (Монтене, Ларошфуко, Руссо и Стендале), — а тем временем я занимался тем, что прослушивал, простукивал, просвечивал пациентов. Закончив учиться медицине в 1948 году, я затем пять лет был интерном в Терапевтической клинике при университетской больнице кантона Женева. Различные мотивы, связанные с меланхолией, направляли мои исследования на протяжении более полувека. В своем нынешнем виде эта книга, зародившаяся еще в 1960 году и сложившаяся благодаря дружескому сотрудничеству Мориса Олендера, смогла приблизиться к своего рода «веселой науке» о меланхолии.

Историю лечения меланхолии нельзя изучать в отрыве от истории самой этой болезни. В разные эпохи меняются не только методы терапии, но и состояния, обозначаемые понятиями «меланхолия» или «депрессия». Историк в данном случае имеет дело с двумя переменными величинами. Несмотря на все предосторожности, некоторой путаницы не избежать. В прошлом практически невозможно обнаружить привычные для нас сегодня нозологические категории. Истории болезни, встречающиеся в старинных книгах, порой рождают искушение поставить диагноз задним числом. Но для него всегда чего-то не хватает, прежде всего присутствия больного. Терминология нашей психиатрии, не всегда уверенно описывающая и живого пациента, тем более не может похвастаться точностью, когда перед нею всего лишь рассказ или исторический анекдот. Случаи из практики, которыми ограничивается большинство врачей- психиатров вплоть до XIX века, весьма любопытны, но недостаточны.

Вплоть до XVIII века практически любая психическая патология могла быть отнесена на счет гипотетической черной желчи. Диагноз «меланхолия» предполагал полную уверенность в источнике болезни: в ней повинна порча этого гумора. Проявления недуга были многообразны, но причина его — достаточно проста. Мы по праву отвергли эту простодушную уверенность, опиравшуюся на воображаемое.