Серебрякова - Четвероевангелие
Наименование «Новый Завет» относится к основному этапу домостроительства спасения человека, когда Бог даровал людям обетованного Спасителя, прихода Которого они ожидали со времени грехопадения. Священная история Нового Завета начинается воплощением Сына и продолжается поныне. В этом смысле Новый Завет (союз, договор) Бога и человека заключен Кровью Сына Божия. В таком смысле употребляет это понятие Сам Господь, когда на Тайной вечере говорит: «Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26: 28)
В ветхозаветный период заключение Нового Завета было предсказано пророком Иеремией: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: “познайте Господа”, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер. 31: 31–34). В духе этого пророческого обетования апостол Павел называет Новый Завет «лучшим» (Евр. 7: 22) и тем самым указывает, что Новый Завет есть в то же время и завет последний, иного завета уже не будет: Бог через Сына сделал все необходимое для спасения человека.
Со II века по Р. Х. понятие «Новый Завет» начинает применяться также к совокупности книг, написанных по внушению Святого Духа учениками Христа – апостолами. Наученные Самим Христом (Ин. 17: 8: «…ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли…») апостолы – свидетели и очевидцы служения Бога-Слова – и в устной и в письменной форме донесли до последующих поколений христиан новозаветное откровение. Священное Писание, со ссылкой на Второе послание ап.Павла к фессалоникийцам, принято называть одной из форм апостольского Предания: «Храните предание, которому научены или словом или посланием нашим (2 Фес. 2: 15). Уже в I в., при жизни святых апостолов, новозаветные книги рассматриваются наравне с книгами Ветхого Завета и также называются Писанием (см.: 2 Петр. 3: 16, где говорится о посланиях ап. Павла)
Юлия Владимировна Серебрякова - Четвероевангелие - Учебное пособие
М., Изд-во ПСТГУ, 2013 - 362 с.
ISBN 878-5-7429-0812-8
Юлия Владимировна Серебрякова - Четвероевангелие - Содержание
Предисловие
Введение
- Общее понятие о Священном Писании Нового Завета и его изъяснении
- Общая характеристика Четвероевангелия
- Состояние Палестины накануне Рождества Христова
- Сведения о продолжительности служения Христова
Глава 1 «Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся нам» (Ис. 9: 6): Рождество и Крещение как Богоявление
- 1.1. Рождество Христово и связанные с ним события (от благовещения праведному Захарии до поселения Святого Семейства в Назарете)
- 1.2. Родословия Господа Иисуса Христа
- 1.3. Пролог Евангелия от Иоанна
- 1.4. Служение святого Иоанна Крестителя
- 1.5. Крещение Господне на Иордане
- 1.6. Искушения Господа в пустыне
Глава 2 «Его слушайте…» (Втор. 18: 19): явление Мессии Израилю
- 2.1. Выход Христа на служение
- 2.2. Проповедь Царства
- 2.3. Новый Израиль: ученики Христа
- 2.4. Преображение Господне: явление ученикам божественной славы
Глава 3 «Я и Отец – одно» (Ин. 10: 30): явление Сына Божия в мир и отвержение его миром (по 3–11 главам Евангелия от Иоанна)
- 3.1. Беседа с Никодимом
- 3.2. Беседа с самарянкой
- 3.3. Посещение Иерусалима: исцеление расслабленного у Овчей купели, беседа о равенстве Отца и Сына
- 3.4. Вторая Пасха служения Христова: беседа о Хлебе жизни в Капернауме
- 3.5. Посещение Иерусалима и беседа с иудеями на празднике Кущей
- 3.6. Исцеление слепорожденного
- 3.7. Притча о Пастыре добром. Беседы Христа с иудеями на празднике Обновления храма
- 3.8. Воскрешение Лазаря. Решение Синедриона
Глава 4 «Отче! Пришел час, прославь Сына Твоего» (Ин. 17: 1): Пасха Страстей
- 4.1. Иерусалим как мессианский город
- 4.2. Вход Господень в Иерусалим, второе изгнание торгующих из храма и проклятие смоковницы
- 4.3. Беседы с учениками, с фарисеями и народом
- 4.4. Вифанское помазание: приготовление к погребению
- 4.5. Заговор иудеев и предательство Иуды
- 4.6. Тайная вечеря
- 4.7. Прощальная беседа с учениками, Первосвященническая и Гефсиманская молитвы Христа
- 4.8. Суд над Сыном Божиим
- 4.9. Распятие и погребение Спасителя
Глава 5 «Кто сей Царь славы?» (Пс. 23: 8): Христос как Победитель смерти
- 5.1. Великая Суббота
- 5.2. Воскресение Христово
- 5.3. Вознесение Господне
Приложения
- Приложение 1 (к Введению). Свт. Игнатий (Брянчанинов). О чтении Евангелия
- Приложение 2 (к разделу 1.3) Пролог Евангелия от Иоанна (Ин. 1: 1–18): тематическая таблица
- Приложение 3 (к разделу 3.4) Беседа о Хлебе Жизни (Ин. 6): схема беседы
- Приложение 4 (к разделу 4.4) Три помазания Христа женщинам сравнительная таблица
Библиография
- Святоотеческие толкования и другие источники
- Литература
Юлия Владимировна Серебрякова - Четвероевангелие - Введение
Писание Нового Завета состоит из двух разделов: Четвероевангелие (Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна) и Апостол, последний включает в себя Деяния святых апостолов, четырнадцать посланий ап. Павла, два соборных послания ап. Петра, одно соборное послание ап. Иуды, одно соборное послание ап. Иакова, три соборных послания и Откровение (Апокалипсис) ап. Иоанна Богослова. В целом двадцать семь книг.
В отличие от Ветхого Завета, среди новозаветных книг нет неканонических. Под каноническими книгами Нового Завета, или каноном (от греч. – правило), понимается набор священных книг, написанных апостолами, засвидетельствованных Церковью как богодухновенные и данных верующим в качестве руководства веры и истины. Все книги новозаветного канона признаются богодухновенными, то есть написанными по внушению Святого Духа.
Формирование новозаветного канона началось сразу с возникновения Церкви и происходило в несколько этапов. Работа по сбору письменных трудов апостолов началась еще при жизни самих апостолов, то есть в таких условиях, когда были живы авторы и другие авторитеты, способные удостоверить подлинность или неопровержимо засвидетельствовать подложность.
Во II веке список книг Нового Завета, имевшийся в разных христианских общинах, даже весьма удаленных друг от друга, был почти идентичен. К концу IV века канон новозаветных книг был сформирован (так, в правилах Карфагенского Поместного Собора 397 года приводится список из всех двадцати семи книг), хотя относительно отдельных книг еще некоторое время были сомнения в разных частях Церкви (в Западной Церкви – в отношении Послания к евреям, в Восточной – в отношении Апокалипсиса). Подлинность известных нам четырех канонических Евангелий сомнений никогда не вызывала.
Непросто выявить все критерии, которыми руководствовались древние христиане при определении авторитетности того или иного Писания, но о трех можно говорить уверенно: соответствие вере Церкви, апостольское происхождение и согласие Церквей. Но эти критерии никогда не применялись святыми отцами механически; процесс формирования канона – это процесс благодатный, без какого-либо автоматизма. Бог, вдохновивший написание апостолами посланий, руководил и процессом отделения достоверного от ложного, а также сохранения Писания в Церкви неискаженным.
Повод к осмотрительности в деле определения собственно апостольских произведений дан ранним появлением различных лжеучений, лжеучителей и их книг, написанных в том же стиле, что и новозаветные книги. Уже ап. Павел во Втором послании к фессалоникийцам указывал на появление подложных писем, написанных как бы от его имени (2 Фес. 2: 1), а достоверность своих писем он подтверждал личной подписью (например, 2 Фес. 3: 17; 1 Кор. 16: 21; Кол. 4: 18)
Первичный контроль самих апостолов, а также строгая разборчивость и благоговейное уважение, с которым первые христиане подошли к собранию новозаветных писаний, не позволяет сомневаться в том, что апостольские писания не претерпели каких-либо значительных изменений. Отношение священных писателей к попыткам «исправить несовершенство» апостольского учения выражено словами ап. Иоанна Богослова: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» (Откр. 22: 18–19)
Книги, категорически отвергнутые Церковью как подложные, называются апокрифическими (ἀπόκρυφος – тайный, сокровенный). Так во II веке по Р. Х. называли свои писания гностики, уверяя, что их книги содержат в себе высшее тайное знание. На Западе это значение расширили. Блж. Августин («О граде Божием») называет так книгу, происхождение которой отцам неизвестно. Блж. Иероним Стридонский противопоставляет апокрифические книги каноническим, то есть не признаёт апокрифы богодухновенными книгами. В Восточной Церкви термин «апокриф» применяется по преимуществу к подложным, еретическим книгам, запрещенным для употребления, но апокрифами названы были также и книги о жизни Иисуса Христа, содержание которых предполагает существование канонических Евангелий и стремится дополнить их какими-то подробностями. Среди таких апокрифов есть книги, по содержанию соответствующие церковному Преданию (например, Протоевангелие Иакова и Евангелие Никодима)
Оригинальные тексты апостолов до нашего времени не дошли. Сейчас имеются лишь списки с них, сделанные в разное время (древнейшие из них датируются началом II в.). Исследованием подлинности текста и близости его к оригиналу занимается текстология, одно из направлений библеистики. По словам известного библеиста Брюса Мецгера, «необходимость текстологического исследования Нового Завета обусловлена двумя обстоятельствами: во-первых, до нас не дошло ни одного автографа, и, во-вторых, известные нам списки отличаются друг от друга. Текстолог ставит перед собой задачу установить на основании разнородных списков, какой текст следует считать наиболее близким к оригиналу». Но чрезвычайно важно, чтобы научные исследования велись в рамках церковной традиции, в контексте Священного Предания, а не вне его.
Порой результаты текстологических изысканий (например, обнаруженные ошибки переписчиков, поздние вставки и исправления, расхождения в разных рукописях) приводят исследователей к выводу об ущербности Писания: якобы в нем уже трудно выделить «что есть слово Божие и что человеческое» – и к мысли, что подлинное учение Христово было искажено с течением времени. Но это не так. Неслучайно, что такие выводы, немыслимые для православного христианина, формируются прежде всего в протестантской среде, для которой в виду ее отказа от церковного Предания эти научные изыскания представляются путем к полноте истины. Для православной библейской науки изучение древних текстов и выявление разночтений в рукописях не имеют такого первостепенного значения, это лишь некие дополнительные знания, от которых мало зависит понимание смысла Божественного Откровения, хранимого в Церкви. Как пишет свт. Филарет (Дроздов): «Дивное дело провидения Божия в сохранении священного Писания в Церкви состоит в том, что Божественное учение незатмено в нем вариантами и разностию переводов, что разные чтения или не изменяют существеннаго смысла, или встречаются в предметах, не касающихся существенных истин откровения Божия».
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