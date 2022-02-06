Сергеева - Свете Тихий - Церковный гимн в русской поэзии

Эта монография выполнена в рамках научного исследования на тему: «Поэтика и метафизика света в русской поэзии». В отечественной литературе есть немалый корпус текстов, которые восходят к церковному гимну «Свете Тихий», исполняемому на Вечерне Великой из службы Всенощного бдения. Текст церковного песнопения имеет свою историю и бытует на нескольких языках; прежде чем он был переведен на церковнославянский и затем на русский языки, он долгое время существовал в недрах греческого богослужения. Задачей автора данной работы и было восстановить историю появления гимна, сличить переводы текста и актуализовать семантику двух первых его слов: «Свет» и «Тихий», для чего потребовалось сделать экскурсы в этимологию и сравнительное языкознание. Вслед за определением основных лексических значений указанных слов был проведён анализ песнопения с точки зрения его поэтических достоинств. Такая предварительная работа была сделана для того, чтобы полнее уяснить особенности художественного текста в сравнении с церковным. Это дало возможность говорить как об общих, так и различных чертах поэтики предложенных сочинений, а также их образной системе, возникающей на основе семантики входящих в тексты слов. При том что поэзия светская как явление индивидуальное не может и не обязана совпадать с творчеством церковным, она (поэзия) также восходит к истокам Божественного Слова, питается ими и сохраняет по возможности этот благодатный дар в своей полноте. Оставаясь незамутнённым, людское слово свидетельствует о Том, через Кого осуществляется дарение, и тем самым по-своему служит просвещению и возвышению человеческого духа (Державин, Пушкин, Хомяков, Бунин). В указании этих имён, в обнаружении духовных смыслов у слов, образующих творчество поэтов, и состоит практическое значение подобного исследования. Кроме того, эта монография являет собою скромную попытку восстановить нарушенную «связь времён», возникшую в результате искаженного представления о филологии как науке, искусственно разделённой на лингвистику и литературоведение и оторванной от своего «пратекста» - Священного Писания и литургики.

Автор опирается на обширный корпус работ отечественной и зарубежной словесности в области литературоведения, лингвистики, богословия.

В Уставе Всенощного бдения (а именно в Вечерне Великой) песнопению «Свете Тихий» отводится центральное место.

Особая композиционная роль песни не случайна. Она подготовлена драматизмом переживания Всенощной службы, в которой Вечерня отображает историю Церкви Божией в ветхозаветное время, и показывает, что Ветхий Завет имеет свое логическое продолжение в Новом Завете. Чин Вечерни слагается из сменяющих друг друга «сцен»:

пребывание прародителей Адама и Евы в раю (отверзтые Царские Врата и каждение алтаря); напоминание о Шести Днях Творения (каждение всего храма в знамение Духа Святого, Который, как повествует Библия, «носился над водою» при создании мира; пение 103-го псалма, выражающего восхищение великолепием творения небесного и земного, видимого и невидимого); преступание прародителями нравственного закона, утрата благодатного общения, связи с Богом - Источником добра, любви и чистоты (закрытие Царских Врат - райских дверей); моление Бога о прощении (молитвы светильничные; произношение Великой, мирной ектении, прерываемой возгласами священника, которые раскрывают свойства Божии, прославляют Царство, силу и славу Бога, Его благость и человеколюбие); изображение жизни ветхозаветных праведников, которые не теряли упования на Обетованного Христа Спасителя даже среди бесчестия и безверия (пение псалма 1-го «Блажен муж...», повествующего также и о Единородном Сыне Божии, Единородном Блаженном Муже, не сотворившем греха);

Сергеева О.А. - Свете Тихий. Церковный гимн в русской поэзии

Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. - 140 с.

Сергеева О.А. - Свете Тихий. Церковный гимн в русской поэзии - Содержание

Введение.

Глава I. Историко-богословский обзор литературы о «Свете Тихом»

Глава II. «Тихий». Лингвистический аспект

Глава III. «Свет». Лингвистический аспект

Глава IV. Церковнославянский гимн «Свете Тихий»: поэтика и метафизика

Глава V. «Свете Тихий» в русской поэзии

Список литературы