Джошуа Серль - Богослов’я у постхристиянському світі

Головна теза цієї книги полягає в тому, що новий контекст постхристиянського світу вимагає всебічного перегляду системи богословського формування й навіть самої сутності богослов’я. Потрібно струснути богослов’я до самісіньких засад у світлі нової реальності постхристиянського світу. Ця книга не є зібранням практичних порад щодо побудови ефективнішого навчального середовища й отримання успішних результатів навчання. Її метою є радше уявити й окреслити - а не просто описати та пояснити - спосіб формування людей для здійснення місії в сьогоднішньому контексті постхристиянського світу. Іншими словами, ця книга радше розглядає первинні питання істини, яку бо гослов’я прагне висвітлити, ніж методи, моделі та техніки вивчення та викладання богослов’я як навчальної дисципліни. У цій книжці я намагаюся унаочнити потужні течії філософських та культурних змін, які наростають під шумовинням сьогодення, а завтра стануть освітніми стратегіями й ініціативами церкви.

Переосмислення богословських засад у постхристиянському світі вимагає оновленого розуміння природи, устрою та мети богослов’я загалом. Сьогодні багато хто погоджується з тим, що «наші богословські переконання мають впливати на наш підхід до освіти та духовного формування». Як зазначила Елізабет Шюсслер Фіоренца, «Ключове питання для богословської освіти полягає ось у чому: з чого складається добре богослов’я»; вона ж додає, що «реформа богослов’я є умовою реформи богословської освіти». Отже, ця книга розглядає природу, мету та структуру богослов’я, щоб сформулювати опис християнського виховання, здатного прояснити та змінити сучасний світ, що переходить у духовний стан, який дехто називає «постхристиянським світом». Викладену тут розвідку буде зосереджено на базових питаннях про те, як можна перебудувати богослов’я у світлі змін, пов’язаних із цим новим явищем.

Перехід до постхристиянського світу передбачає не лише суспільні та політичні зміни, а й глибокі, тектонічні метаморфози у мисленні, культурі та відносинах, які зачіпають нагальні духовні проблеми нашого часу. Пристосуватися до нових умов складно, позаяк це вимагає ясного бачення та сміливого, пророчого лідерства - саме того, в чому церкви християнського світу виявилися винятково неуспішними. Ці церкви схилялися до повільної чи нерішучої відповіді на згадані нами докорін- ні зміни. Джон Дуглас Холл із сумом запитує: «Звідки такі вагання із визнанням цього великого перетворення, якого зазнає християнський рух? Чому в нашому контексті християни так послідовно опираються нагодам для справжнього учнівства, які саме зараз відкрило для нас історичне провидіння?». Частину відповіді на це запитання можна знайти у неспроможності християнського світу винайти доречне та досяжне бачення богословського формування, яке може творчо вплинути на глибокі проблеми життя в сучасному світі. Брак такого формування, своєю чергою, можна пояснити слабкістю та скомпрометованістю богослов’я, яке підпорядкувало духовне життя системі належних догм. Якщо у добу постхристиянського світу богословське формування слід переглянути, докорінних змін має зазнати й саме богослов’я, що один філософ назвав «переоцінкою цінностей».

Джошуа Серль - Богослов’я у постхристиянському світі

Пер. 3 англ. О. Панича

К: ДУХ І ЛІТЕРА, 2020. 272 с.

Серія «Сучасна протестантська теологія»

ISBN 978734-3־378־966־

Джошуа Серль - Богослов’я у постхристиянському світі - Зміст

Чи є постхристиянський світ вироком для богослов’я?

Переднє слово від превелебного Кенона Стіва Чака

Передмова автора

Подяки

Вступ

1. Що таке богослов’я?

2. Куди поділися всі пророки?

3. Маргіналізація академічного богослов’я у постхристиянському світі

4. Місія як солідарність зі світом

5. Царство Боже як центральна ланка богословського формування

6. Свобода, співчуття та творча сила: нова основа богослов’я у постхристиянському світі

7. Унаочнити Євангелію в публічній сфері: церква, академія та суспільство

8. Церква без стін: богослов’я постхристиянського світу й оновлення спільноти

Висновок: дивитися в майбутнє з надією

Бібліографія