Ольга Серова - Россия и Ватикан. Политика и дипломатия. XIX – начало XX века

Издавна российское законодательство включало в себя положения, касавшиеся отправления их культа проживавшими в России иностранцами или, как их тогда называли, иноземцами. Так, по Уложению 1649 г. царя Алексея Михайловича они были уравнены в гражданских правах с подданными страны. Позднее законодательными актами не только было подтверждено предоставленное иноверцам право, публично и дома, отправлять богослужение согласно обрядам их религии, но их Церквам были даны различные льготы и оказывалось покровительство. Об этом, в частности, свидетельствуют такие акты, как: Манифест Петра I (от 28/16 апреля 1702 г.) о вызове иноверцев в Россию с обещанием им свободного вероисповедания; Регламент государственной Коммерц-коллегии (от 15/3 марта 1719 г.) о разрешении приезжающим купцам и корабельщикам вместе с их людьми иметь свободное отправление их веры; Указ Екатерины I (от 22/10 ноября 1726 г.) об освобождении от постоя лиц, принадлежащих к католическим, лютеранским и кальвинистским Церквам; Манифест Анны Иоанновны (от 6 марта/22 февраля 1735 г.), подтверждавший прежние узаконения о свободном отправлении иноверцами богослужения; Манифест Екатерины II (от 3 августа/22 июля 1763 г.) о дозволении, в частности, всем прибывшим в Россию на поселение иностранцам иметь свободное отправление веры.

Предоставляя иноверцам свободу богослужения, как свидетельствовал сам дух законоположений, российское правительство всегда ставило непременным условием неприкосновенность прав господствующей Церкви и решительно запрещало иноверцам любые попытки привлекать россиян в свою веру. За совращение из православия Уложением 1649 г. мерой наказания определялась смертная казнь.

До второй половины XVIII столетия из-за небольшого числа лиц католического исповедания (в основном это были переселенцы из Германии, проживавшие в их колониях в Саратовском и Краснодарском крае) в России не существовало духовного судебного учреждения для дел этого исповедания. Правительственные распоряжения по части управления католической Церковью касались лишь отправления богослужения и постройки костёлов. В «Регламенте» от 24/12 февраля 1769 г., изданном Екатериной II для римско-католической Церкви в С.-Петербурге, впервые встречается указание на Юстиц-коллегию лифляндских, эстляндских и финляндских дел, как на судебное место, куда прихожане римско-католического исповедания могли обращаться в случае несогласия с духовенством для получения суда и расправы. При этом особо оговаривалось, что поскольку жителям Империи римского исповедания давно уже дозволено свободное отправление их веры, «то Юстиц-коллегия ни под каким видом при разбирательстве споров не должна мешаться в догматы самой веры римского исповедания».

Вопрос об отношениях с римской Курией стал особенно актуален для С.-Петербурга в конце XVIII в. после разделов Польши, когда к России перешли территории со значительным католическим населением, а также с несколькими тысячами обращённых в латинский обряд и униатов.

Ольга Серова - Россия и Ватикан. Политика и дипломатия. XIX – начало XX века. Кн. 1: 1825–1870

2-е изд. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2019. — 984 с., вклейка в конце книги. — (Studia historica.)

ISBN 978-5-907117-28-0 (кн. 1)

ISBN 978-5-6041006-8-4

Ольга Серова - Россия и Ватикан. Политика и дипломатия. XIX – начало XX века. Кн. 1: 1825–1870 - Содержание

От автора

Краткий очерк устройства римско-католической Церкви в Российской империи в конце XVIII — начале XIX века

Глава первая Миссия Томмазо Бернетти. Создание Духовной коллегии для греко-униатов. Конклав 1829 г. Избрание Пия VIII. Передача Святому Престолу церкви Мадонна дель Пасколо

Глава вторая Конклав 1829—1830 гг. Вступление на престол Григория XVI.

Революция 1830 г. в папских государствах. Деятельность Совещания представителей великих держав

Глава третья Восстание 1830 г. в Польше

Глава четвёртая Дела епископов Скорковского и Гутковского. Поездка в Рим великого князя Александра, наследника российского престола

Глава пятая Переход в православие греко-униатов. Продолжение дела Гутковского. Миссия Фурмана

Глава шестая Аллокуция Григория XVI о положении католической Церкви в России и Польше. Трудности с возведением в сан новых епископов. Начало переговоров по епископскому вопросу

Глава седьмая Несостоявшийся брак российской великой княжны с австрийским эрцгерцогом. Роль Ватикана. Подготовка встречи двух монархов и глав двух Церквей

Глава восьмая Поездка Николая I в Рим

Глава девятая С.-Петербург готовится к переговорам со Святым Престолом: работа специального Комитета. Вступление на престол Пия IX.

Глава десятая Переговоры и заключение соглашения 1847 г.

Глава одиннадцатая Революция 1848—1849 гг. в папских государствах. Прогресс в назначении епископов

Глава двенадцатая Что стояло за «угрызениями совести» Пия IX в деле аббата Буткевича?

Глава тринадцатая Крымская война. Вступление на престол Александра II. Работа Комитета по делам римско-католической Церкви. Пребывание в Москве и С.-Петербурге посольства Флавио Киджи

Глава четырнадцатая Польское восстание 60-х гг. Разрыв отношений России со Святым Престолом

Глава пятнадцатая Решения Комитета по делам Царства Польского. Новые осложнения в отношениях С.-Петербурга с Римом. Начало неофициальных переговоров.

Глава шестнадцатая I Ватиканский (XX Вселенский) Собор 1869—1870 гг. «Римский вопрос»

Библиография

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