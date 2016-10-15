Да, эта книга действительно претендует на то, чтобы дать исчерпывающее и абсолютно строгое научно-математическое доказательство существования Творца, и всё это в форме, вполне доступной для восприятия весьма далёким от математики и естественных наук человеком.

Звучит ошеломляюще и не вызывает доверия? Автор отдаёт себе в этом отчёт. В то же время автор должен особо подчеркнуть, что материал не содержит ничего принципиально нового. Автор ничего существенно нового по обсуждаемому вопросу не открыл и не изобрёл.

Тогда почему же люди до сих пор делятся на верящих в то, что они сотворены Творцом, и на не верящих в это - атеистов, убеждённых что они развились сами по себе, «естественным» путём?

Ведь если существование Творца можно строго доказать, то... Да, всё верно. И этот вопрос будет подробно обсуждён.

Леонид Арье Сейдель - Смерть атеизма - Общедоступное строгое научно-математическое доказательство существования Творца

издательства «Пардес»

Леонид Арье Сейдель - Смерть атеизма - Общедоступное строгое научно-математическое доказательство существования Творца

Предисловие

Часть 1 — Введение

Атеизм и теория эволюции Дарвина

Методология доказательства существования Творца

Часть 2 — Доказательство невозможности чрезвычайно маловероятных событий

Некоторые элементарные сведения из алгебры и арифметики

Некоторые элементарные сведения из теории вероятностей

Доказательство утверждения: случайное событие с вероятностью 10"160 не может произойти во Вселенной Представление о весьма маловероятных событиях Доказательство Невозможность самосинтеза живой клетки



Часть 3 — Доказательство несостоятельности гипотезы Р. Докинза

Вывод формул использованных в расчётах

Наука без атеизма

Наука о жизни на Земле

Наука о Вселенной

Часть 4 — Абсолютность математического доказательства

Математика не описывает (описывает не) окружающий нас материальный мир

Еще о бесконечности и связанных с ней проблемах

Ахиллес и черепаха

Летящая стрела

Основания математики и абсолютность математического доказательства

Часть 5 — Единство Творца

Несколько слов о цели Творения и о монотеистических религиях

Часть 6 Тора не является продуктом человеческого разума

Тора и пророки о том, что Завет Творца с избранным народом (евреями) вечен и никогда изменен не будет

Леонид Арье Сейдель - Смерть атеизма - Общедоступное строгое научно-математическое доказательство существования Творца - Предисловие

Я родился в 1939 году в городе Баку, столице Азербайджанской ССР. Мои родители были врачами - отец довольно крупным в республиканском масштабе эпидемиологом, а мать - доктор медицинских наук, профессор микробиологии. Я рос и воспитывался, как и все мои сверстники, убеждённым атеистом. Разумеется, «и ежу было понятно», что никакого бога нет, что всё происходящее подчиняется объективным законам природы, многие из которых уже открыты, а остальные будут открыты наукой в будущем. Древние люди законов природы не знали - наука-то ведь была ещё в зачаточном состоянии. Поэтому они придумывали себе разных богов, которым они приписывали силу руководить явлениями природы. Например - Юпитер-громовержец у римлян. Мы-то теперь знаем, что молния - это разряд статического электричества, накопившегося в облаках, явление, легко воспроизводимое в любой физической лаборатории. Живая природа, растительный и животный мир и его венец, человек, произошли из неживой природы путем последовательного развития, адекватно описываемого теорией эволюции Дарвина. Имманентное свойство живого существа - его смертность, возвращение в неживую природу, чтобы стать возможным исходным материалом для новой жизни - так называемый кругооборот жизни. Материя первична, дух вторичен, так как зародился в живой природе, произошедшей из неживой, которая, в свою очередь, и есть материя (и взаимопревращаемая в материю энергия] в пространстве. Стройное и логически законченное (во всяком случае, на первый взгляд) мировоззрение.

Первые «непонятки» возникли уже в студенческие годы (я учился на инженера по электронике). Откуда камню, и тем более фантастически маленькой элементарной частице, «знать» все законы физики, которым они подчиняются и в соответствии с которыми они себя ведут? Как следует понимать «внетраекторный» переход электрона с одной орбиты на другую внутри атома? (Электрон должен сделать этот переход вне времени и вне пространства, так как ему нельзя находиться в положении между разрешёнными орбитами). Выяснилось, что преподаватели очень не любят, когда им задают эти и подобные вопросы, и, самое главное, никакого вразумительного ответа на них дать не могут. Учебники тоже. Поначалу я полагал, что конечно же есть люди, крупные учёные, которые знают ответы на эти вопросы. С годами выяснилось, что это не так.

Ещё более сложно с вопросом о «смысле жизни», с законами морали и нравственности. В моё время уже общепризнанным был тезис о ценности человеческой жизни, о том, что каждый человек это целый микрокосмос, каждый человек осознаёт себя как исключительное и неповторимое «Я» и признается таковым всем обществом. Поэтому и лишение человека жизни считается самым тяжким преступлением. Но если жизнь даётся человеку на какие-то 60 - 100 лет, после чего его индивидуальная сущность, это его неповторимое «Я», исчезает совсем и навсегда - тогда какова должна быть оптимальная жизненная стратегия индивидуума? Ради какой такой возвышенной цели, например, человеку стоит пожертвовать своей жизнью? Конечно, у М. Горького в «Старухе Изер-гиль» говорится очень красиво и возвышенно о Данко, который: «... разовал руками себе грудь и вырвал из неё своё сердце...Идём! - крикнул Данко...высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям». Разумеется, с точки зрения пользы обществу поступок Данко очень хорош, но что мёртвому Данко до общественной пользы? Может быть подход эпикурейской школы самый правильный: «надо легко шагать по жизни, срывая по пути цветы удовольствия»? Видимо отсутствие ясных и убедительных ответов на эти и подобные вопросы и было причиной того, что общественный настрой во время моей молодости был такой, что задаваться вопросом о «смысле жизни» для интеллигентного человека считалось даже как-то неприлично.

Похожая картина с вопросом: «а может ли быть для атеиста какой-либо объективный смысл в категориях морали и нравственности»? Например, «не укради». Понятно, что с точки зрения правильного устройства общества провозглашение такого закона, вместе с установлением достаточно серьёзного наказания за его нарушение, нужно и важно, он охраняет и самого индивидуума-атеиста. Но почему это должно восприниматься как нечто недостойное и неприемлемое в принципе, даже при отсутствии страха перед наказанием? Речь не идёт, конечно, о мерзопакостном желании украсть что-либо ценное у родных и друзей, и даже не у какого-либо бедолаги-незнакомца. Предположим, что есть возможность увести из Госбанка, при полной невозможности попасться ни во время, ни после, сумму, достаточную для весьма обеспеченного существования до конца жизни, да ещё и детям и внукам останется! Так почему нет? Ведь потеря в среднем на каждого жителя страны ничтожна и неощутима. Да и из-за головотяпства властей предержащих бесплодно растрачиваются суммы в сотни и тысячи раз большие (подходящее разумное и убедительное оправдание всегда можно найти). Так почему же нет? Только потому, что принято считать, что красть нехорошо, аморально? Совсем другое дело, если это категорический императив сверху, от Высшего Разума, недоступного моему пониманию, от Высшей Силы, которая также и награждает и карает, в этой жизни или в будущей, и от которой ничего не скроешь!