Биоэтика - Элио Сгречча - Виктор Тамбоне

Сгречча - Биоэтика
Богословие и наука
Человек являет собой самую богатую, самую автономную, самую активную форму жизни.
Эта жизнь, рассматриваемая с биоэтической точки зрения, ставит перед человеческим разумом очень трудные, порой неразрешимые проблемы.
Комплексный анализ этих проблем представлен в книге, которая в России уже в течение нескольких лет остается основным учебным пособием по биоэтике.
Элио Сгречча - Виктор Тамбоне - Биоэтика - Учебник
Москва, ББИ, 2002
ISBN 5-89647-051-7
Элио Сгречча - Виктор Тамбоне - Биоэтика - Учебник - Содержание
Введение
Глава первая - Истоки, распространение и определение биоэтики
Начало биоэтики как нового типа мышления и происхождение термина
Основные центры биоэтики
От медицинской этики к биоэтике
Проблема определения
Биоэтика, антропология и межнаучные исследования
Глава вторая - Эпистемологическое оправдание биоэтики, ее критерии и методология исследования
Эпистемологическое оправдание биоэтики
Связь между биомедициной и биоэтикой
Различные биоэтические модели и проблемы метаэтики
Метод исследования в биоэтике
Закон нравственный и закон гражданский
Глава третья - Введение в науку о человеке - основы антропологии
Жизнь и ее формы
Происхождение жизни
За и против эволюционизма
Против редукционизма
Антропоцентрические и антиантропоцентрические виды этики
Гуманизация медицины
Тело и его ценности
Трансцендентность личности
Личность, здоровье, болезнь
Человеческое тело и его коммерциализация
Глава четвертая
Часть первая - Биоэтика, генетика и пренатальная диагностика
Манипулирование и генетическая инженерия
Значение и границы темы
Некоторые важные этапы развития генетической инженерии
Уровни и цели вмешательства
Этические ориентиры и критерии этической оценки
Особые этические нормы
Проблемы постнатальной генетической диагностики и постнатального генетического обследования
Генная терапия
Перестроечная и расширительная генетическая инженерия
Клонирование человека: этические аспекты
Пренатальная диагностика
История пренатальной генетической диагностики и медицинские показания к ней
Методики и технические процедуры
Результаты и итоги генетического обследования
Этические указания относительно проведения пренатального генетического диагностирования
Часть вторая - Биоэтика и аборт
Позиция биоэтики
Только что зачатый плод с точки зрения генетики и биологии человека
Человеческий характер эмбриона
Онтологическая и этическая ценность только что зачатого плода
«Терапевтический» аборт
Евгенический аборт
Закон об аборте и отказ от совершения его по соображениям совести
«Скрытые» формы аборта
Предупреждение спонтанного аборта
Глава пятая
Часть первая - Биоэтика, сексуальность и проблемы деторождения
Актуальность темы и ее границы
Пол тела и пол психологический
Супружеская жизнь и деторождение
Этика ответственного деторождения и контрацепции
Часть вторая - Биоэтика и технологии человеческого оплодотворения
Определение этической проблемы
Искусственное осеменение (IA)
Допустимость средств и методов взятия семени
Моральная оценка искусственного гетерологичного осеменения
Перенос гамет внутрь маточной трубы (GIFT) и другие технологии интракорпорального оплодотворения
Оплодотворение in vitro с переносом эмбриона (FIVET)
Этические проблемы, связанные с FIVET
Оплодотворение in vitro и экспериментирование
Оплодотворение и вынашивание одного вида другим
Этическая оценка селекции или предопределения пола
Библиография
Часть третья - Биоэтика и стерилизация
Моральная оценка
Неприкосновенность личности и ее физической целостности
Всеединство человеческого существа
Добавления и конкретные, особо тяжелые случаи
Закон и стерилизация
Глава шестая
Часть первая - Биоэтика и эксперименты на человеке
Клинические эксперименты с лекарствами
Экспериментировать необходимо
Техническое значение фармакологического экспериментирования
История, практика и законодательство
Этика экспериментирования на человеке
Этическая оценка в некоторых конкретных случаях
Экспериментирование на человеческих зародышах и эмбрионах
Новизна темы
Внутриматочное вмешательство терапевтического характера
Вмешательство в организм, производимое с целью чисто научного экспериментирования
Экспериментирование на абортированных человеческих зародышах
Взятие зародышевых тканей с целью пересадки органов
Библиография
Часть вторая - Биоэтика и пересадка органов
Научно-техническое развитие
Перспективы в законодательной области и международное сотрудничество
Этический аспект проблемы: общие принципы
Случай гетерологичной пересадки
Пересадка тканей
Новорожденный с отсутствием головного мозга как предполагаемый донор органов
Часть третья - Биоэтика, эвтаназия и достоинство смерти
Определение терминов и история проблемы
Современный культурный контекст
Учение Католической церкви
Краткое изложение воззрений Католической церкви на проблему эвтаназии в нравственном аспекте
Рассмотрение некоторых деонтологических и юридических текстов
Современное состояние законодательства в мире
Библиография
Приложение
Словарь
Владимир Зелинский - Благодарение жизни: от биоэтики к Премудрости - Попытка православного осмысления
Документация
Клятва Гиппократа
Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации
Элио Сгречча - Виктор Тамбоне - Биоэтика - Учебник - Введение
В области здравоохранения «практическая этика» получила распространение после принятия на международном уровне этических протоколов поведения, имеющих нормативный характер по отношению к экспериментальной и клинической практике. В качестве авторитетного примера укажем на новые руководящие установки GCP (ICH 3,17 января 1997 г.). Этот документ стал развернутым и исчерпывающим описанием, которое можно рассматривать, если отвлечься от процедур, связанных с медицинским экспериментированием, в качестве терминологической программы, содержащей определения как этических, так и медицинских понятий.
Этическая оценка такой науки, как медицина, не может быть отделена от учения, рассматривающего человеческое существо во всей его полноте. Было бы ошибочным пытаться рассматривать больного «исключительно с научной точки зрения», поскольку в процессе отношений, в которые вступают между собой врач и пациент, происходит выявление всех тех ценностей, что раскрываются при встрече человеческих личностей. Уважение другого как цели и отказ от использования его как средства - вот корень персоналистического антропологического подхода, но также и основа для «информированного согласия». Право на жизнь рассматривается многими как «право всех прав», но оно же является и веским основанием для того, чтобы не покидать пациента на терминальной стадии его болезни.
Супер! Очень редкая книга.
С-П-А-С-И-Б-О !!!