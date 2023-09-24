Биоэтика - Элио Сгречча - Виктор Тамбоне

Богословие и наука

Человек являет собой самую богатую, самую автономную, самую активную форму жизни.

Эта жизнь, рассматриваемая с биоэтической точки зрения, ставит перед человеческим разумом очень трудные, порой неразрешимые проблемы.

Комплексный анализ этих проблем представлен в книге, которая в России уже в течение нескольких лет остается основным учебным пособием по биоэтике.

Элио Сгречча - Виктор Тамбоне - Биоэтика - Учебник

Москва, ББИ, 2002

ISBN 5-89647-051-7

Элио Сгречча - Виктор Тамбоне - Биоэтика - Учебник - Содержание

Введение

Глава первая - Истоки, распространение и определение биоэтики

Начало биоэтики как нового типа мышления и происхождение термина

Основные центры биоэтики

От медицинской этики к биоэтике

Проблема определения

Биоэтика, антропология и межнаучные исследования

Глава вторая - Эпистемологическое оправдание биоэтики, ее критерии и методология исследования

Эпистемологическое оправдание биоэтики

Связь между биомедициной и биоэтикой

Различные биоэтические модели и проблемы метаэтики

Метод исследования в биоэтике

Закон нравственный и закон гражданский

Глава третья - Введение в науку о человеке - основы антропологии

Жизнь и ее формы

Происхождение жизни

За и против эволюционизма

Против редукционизма

Антропоцентрические и антиантропоцентрические виды этики

Гуманизация медицины

Тело и его ценности

Трансцендентность личности

Личность, здоровье, болезнь

Человеческое тело и его коммерциализация

Глава четвертая

Часть первая - Биоэтика, генетика и пренатальная диагностика

Манипулирование и генетическая инженерия

Значение и границы темы

Некоторые важные этапы развития генетической инженерии

Уровни и цели вмешательства

Этические ориентиры и критерии этической оценки

Особые этические нормы

Проблемы постнатальной генетической диагностики и постнатального генетического обследования

Генная терапия

Перестроечная и расширительная генетическая инженерия

Клонирование человека: этические аспекты

Пренатальная диагностика

История пренатальной генетической диагностики и медицинские показания к ней

Методики и технические процедуры

Результаты и итоги генетического обследования

Этические указания относительно проведения пренатального генетического диагностирования

Часть вторая - Биоэтика и аборт

Позиция биоэтики

Только что зачатый плод с точки зрения генетики и биологии человека

Человеческий характер эмбриона

Онтологическая и этическая ценность только что зачатого плода

«Терапевтический» аборт

Евгенический аборт

Закон об аборте и отказ от совершения его по соображениям совести

«Скрытые» формы аборта

Предупреждение спонтанного аборта

Глава пятая

Часть первая - Биоэтика, сексуальность и проблемы деторождения

Актуальность темы и ее границы

Пол тела и пол психологический

Супружеская жизнь и деторождение

Этика ответственного деторождения и контрацепции

Часть вторая - Биоэтика и технологии человеческого оплодотворения

Определение этической проблемы

Искусственное осеменение (IA)

Допустимость средств и методов взятия семени

Моральная оценка искусственного гетерологичного осеменения

Перенос гамет внутрь маточной трубы (GIFT) и другие технологии интракорпорального оплодотворения

Оплодотворение in vitro с переносом эмбриона (FIVET)

Этические проблемы, связанные с FIVET

Оплодотворение in vitro и экспериментирование

Оплодотворение и вынашивание одного вида другим

Этическая оценка селекции или предопределения пола

Библиография

Часть третья - Биоэтика и стерилизация

Моральная оценка

Неприкосновенность личности и ее физической целостности

Всеединство человеческого существа

Добавления и конкретные, особо тяжелые случаи

Закон и стерилизация

Глава шестая

Часть первая - Биоэтика и эксперименты на человеке

Клинические эксперименты с лекарствами

Экспериментировать необходимо

Техническое значение фармакологического экспериментирования

История, практика и законодательство

Этика экспериментирования на человеке

Этическая оценка в некоторых конкретных случаях

Экспериментирование на человеческих зародышах и эмбрионах

Новизна темы

Внутриматочное вмешательство терапевтического характера

Вмешательство в организм, производимое с целью чисто научного экспериментирования

Экспериментирование на абортированных человеческих зародышах

Взятие зародышевых тканей с целью пересадки органов

Библиография

Часть вторая - Биоэтика и пересадка органов

Научно-техническое развитие

Перспективы в законодательной области и международное сотрудничество

Этический аспект проблемы: общие принципы

Случай гетерологичной пересадки

Пересадка тканей

Новорожденный с отсутствием головного мозга как предполагаемый донор органов

Часть третья - Биоэтика, эвтаназия и достоинство смерти

Определение терминов и история проблемы

Современный культурный контекст

Учение Католической церкви

Краткое изложение воззрений Католической церкви на проблему эвтаназии в нравственном аспекте

Рассмотрение некоторых деонтологических и юридических текстов

Современное состояние законодательства в мире

Библиография

Приложение

Словарь

Владимир Зелинский - Благодарение жизни: от биоэтики к Премудрости - Попытка православного осмысления

Документация

Клятва Гиппократа

Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации

Элио Сгречча - Виктор Тамбоне - Биоэтика - Учебник - Введение

В области здравоохранения «практическая этика» получила распространение после принятия на международном уровне этических протоколов поведения, имеющих нормативный характер по отношению к экспериментальной и клинической практике. В качестве авторитетного примера укажем на новые руководящие установки GCP (ICH 3,17 января 1997 г.). Этот документ стал развернутым и исчерпывающим описанием, которое можно рассматривать, если отвлечься от процедур, связанных с медицинским экспериментированием, в качестве терминологической программы, содержащей определения как этических, так и медицинских понятий.

Этическая оценка такой науки, как медицина, не может быть отделена от учения, рассматривающего человеческое существо во всей его полноте. Было бы ошибочным пытаться рассматривать больного «исключительно с научной точки зрения», поскольку в процессе отношений, в которые вступают между собой врач и пациент, происходит выявление всех тех ценностей, что раскрываются при встрече человеческих личностей. Уважение другого как цели и отказ от использования его как средства - вот корень персоналистического антропологического подхода, но также и основа для «информированного согласия». Право на жизнь рассматривается многими как «право всех прав», но оно же является и веским основанием для того, чтобы не покидать пациента на терминальной стадии его болезни.