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Сгречча - Биоэтика

Биоэтика - Элио Сгречча - Виктор Тамбоне
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Educational

Богословие и наука

Человек являет собой самую богатую, самую автономную, самую активную форму жизни.

Эта жизнь, рассматриваемая с биоэтической точки зрения, ставит перед человеческим разумом очень трудные, порой неразрешимые проблемы.

Комплексный анализ этих проблем представлен в книге, которая в России уже в течение нескольких лет остается основным учебным пособием по биоэтике.

Элио Сгречча - Виктор Тамбоне - Биоэтика - Учебник

Москва, ББИ, 2002

ISBN 5-89647-051-7

Элио Сгречча - Виктор Тамбоне - Биоэтика - Учебник - Содержание

Введение

Глава первая - Истоки, распространение и определение биоэтики

  • Начало биоэтики как нового типа мышления и происхождение термина

  • Основные центры биоэтики

  • От медицинской этики к биоэтике

  • Проблема определения

  • Биоэтика, антропология и межнаучные исследования

Глава вторая - Эпистемологическое оправдание биоэтики, ее критерии и методология исследования

  • Эпистемологическое оправдание биоэтики

  • Связь между биомедициной и биоэтикой

  • Различные биоэтические модели и проблемы метаэтики

  • Метод исследования в биоэтике

  • Закон нравственный и закон гражданский

Глава третья - Введение в науку о человеке - основы антропологии

  • Жизнь и ее формы

  • Происхождение жизни

  • За и против эволюционизма

  • Против редукционизма

  • Антропоцентрические и антиантропоцентрические виды этики

  • Гуманизация медицины

  • Тело и его ценности

  • Трансцендентность личности

  • Личность, здоровье, болезнь

  • Человеческое тело и его коммерциализация

Глава четвертая

Часть первая - Биоэтика, генетика и пренатальная диагностика

  • Манипулирование и генетическая инженерия

  • Значение и границы темы

  • Некоторые важные этапы развития генетической инженерии

  • Уровни и цели вмешательства

  • Этические ориентиры и критерии этической оценки

  • Особые этические нормы

  • Проблемы постнатальной генетической диагностики и постнатального генетического обследования

  • Генная терапия

  • Перестроечная и расширительная генетическая инженерия

  • Клонирование человека: этические аспекты

  • Пренатальная диагностика

  • История пренатальной генетической диагностики и медицинские показания к ней

  • Методики и технические процедуры

  • Результаты и итоги генетического обследования

  • Этические указания относительно проведения пренатального генетического диагностирования

Часть вторая - Биоэтика и аборт

  • Позиция биоэтики

  • Только что зачатый плод с точки зрения генетики и биологии человека

  • Человеческий характер эмбриона

  • Онтологическая и этическая ценность только что зачатого плода

  • «Терапевтический» аборт

  • Евгенический аборт

  • Закон об аборте и отказ от совершения его по соображениям совести

  • «Скрытые» формы аборта

  • Предупреждение спонтанного аборта

Глава пятая

Часть первая - Биоэтика, сексуальность и проблемы деторождения

  • Актуальность темы и ее границы

  • Пол тела и пол психологический

  • Супружеская жизнь и деторождение

  • Этика ответственного деторождения и контрацепции

Часть вторая - Биоэтика и технологии человеческого оплодотворения

  • Определение этической проблемы

  • Искусственное осеменение (IA)

  • Допустимость средств и методов взятия семени

  • Моральная оценка искусственного гетерологичного осеменения

  • Перенос гамет внутрь маточной трубы (GIFT) и другие технологии интракорпорального оплодотворения

  • Оплодотворение in vitro с переносом эмбриона (FIVET)

  • Этические проблемы, связанные с FIVET

  • Оплодотворение in vitro и экспериментирование

  • Оплодотворение и вынашивание одного вида другим

  • Этическая оценка селекции или предопределения пола

  • Библиография

Часть третья - Биоэтика и стерилизация

  • Моральная оценка

  • Неприкосновенность личности и ее физической целостности

  • Всеединство человеческого существа

  • Добавления и конкретные, особо тяжелые случаи

  • Закон и стерилизация

Глава шестая

Часть первая - Биоэтика и эксперименты на человеке

  • Клинические эксперименты с лекарствами

  • Экспериментировать необходимо

  • Техническое значение фармакологического экспериментирования

  • История, практика и законодательство

  • Этика экспериментирования на человеке

  • Этическая оценка в некоторых конкретных случаях

  • Экспериментирование на человеческих зародышах и эмбрионах

  • Новизна темы

  • Внутриматочное вмешательство терапевтического характера

  • Вмешательство в организм, производимое с целью чисто научного экспериментирования

  • Экспериментирование на абортированных человеческих зародышах

  • Взятие зародышевых тканей с целью пересадки органов

  • Библиография

Часть вторая - Биоэтика и пересадка органов

  • Научно-техническое развитие

  • Перспективы в законодательной области и международное сотрудничество

  • Этический аспект проблемы: общие принципы

  • Случай гетерологичной пересадки

  • Пересадка тканей

  • Новорожденный с отсутствием головного мозга как предполагаемый донор органов

  • Часть третья - Биоэтика, эвтаназия и достоинство смерти

  • Определение терминов и история проблемы

  • Современный культурный контекст

  • Учение Католической церкви

  • Краткое изложение воззрений Католической церкви на проблему эвтаназии в нравственном аспекте

  • Рассмотрение некоторых деонтологических и юридических текстов

  • Современное состояние законодательства в мире

Библиография

Приложение

Словарь

Владимир Зелинский - Благодарение жизни: от биоэтики к Премудрости - Попытка православного осмысления

Документация

  • Клятва Гиппократа

  • Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации

Элио Сгречча - Виктор Тамбоне - Биоэтика - Учебник - Введение

В области здравоохранения «практическая этика» получила распространение после принятия на международном уровне этических протоколов поведения, имеющих нормативный характер по отношению к экспериментальной и клинической практике. В качестве авторитетного примера укажем на новые руководящие установки GCP (ICH 3,17 января 1997 г.). Этот документ стал развернутым и исчерпывающим описанием, которое можно рассматривать, если отвлечься от процедур, связанных с медицинским экспериментированием, в качестве терминологической программы, содержащей определения как этических, так и медицинских понятий.

Этическая оценка такой науки, как медицина, не может быть отделена от учения, рассматривающего человеческое существо во всей его полноте. Было бы ошибочным пытаться рассматривать больного «исключительно с научной точки зрения», поскольку в процессе отношений, в которые вступают между собой врач и пациент, происходит выявление всех тех ценностей, что раскрываются при встрече человеческих личностей. Уважение другого как цели и отказ от использования его как средства - вот корень персоналистического антропологического подхода, но также и основа для «информированного согласия». Право на жизнь рассматривается многими как «право всех прав», но оно же является и веским основанием для того, чтобы не покидать пациента на терминальной стадии его болезни.

Views 2 512
Rating 4.6 / 5
Added 24.09.2023
Author brat Dorian
Rate this publication:
4.6/5 (12)

Comments (2 comments)

B
brat Eduard 2 years ago

Супер! Очень редкая книга.

С-П-А-С-И-Б-О !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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