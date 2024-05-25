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Шахбазян - Зракъ раба прiимъ

Шахбазян - Зракъ раба прiимъ... - К вопросу oб искажениях ортодоксального понимания Боговоплощения в католической и православной богословской мысли конца XIX – начала XXI в.
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, ORTHODOXY, Theology
Учение о Боговоплощении занимает в христологии и вообще в догматическом учении Церкви важнейшее место, ибо оно есть раскрытие одного из аспектов способа, которым Бог Слово осуществляет спасение человеческого рода. То есть дает нам верное понимание сотериологии – учения о спасении, касающегося каждого человека. И ясно, кажется, что искажение этого учения не должно оставаться незамеченным и неисправленным, как нечто отвлеченное и не имеющее для нас жизненной важности. Это всегда было очевидно Церкви, неоднократно собиравшейся на Вселенские Соборы для исправления возникавших уклонений и для отчетливого формулирования ортодоксального понимания Боговоплощения. Это очевидно нам – авторам данного сочинения, имеющего целью указать на обнаруженные нами факты искажений. Это, надеемся, станет очевидно и читателям, чье внимание мы хотим обратить на данные факты.
Итак, cо времен Вселенских соборов богословие Боговоплощения занимает в догматическом учении Православной Церкви центральное место наряду с триадологией и христологией. Однако предварительный обзор богословской литературы Нового и Новейшего времени позволил нам заметить, что на страницах самых разных богословских трудов слово «Боговоплощение» используется в двух различных смыслах, при этом названная омонимия в новой богословской литературе странным образом не была предметом специального исследования. 
Мы считаем необходимым отчасти восполнить лакуну и дать хотя бы краткий анализ истории названной омонимии. Мы надеемся, что наш анализ и его концептуальные выводы стимулируют давно назревшее всестороннее исследование вопроса, которое следует предпринять с опорой на более широкий пласт источников, кажущийся, впрочем, уже плохо обозримым. Мы, тем не менее, убеждены, что подобное исследование приведет к углублению и уточнению защищаемых ниже положений. 
Начиная по крайней мере со II века от Р. Х. Боговоплощение понимается христианскими богословами (и мы надеемся это убедительно доказать) как восприятие Ипостасью Логоса от Духа и Девы Марии индивидуальной одушевленной первозданной человеческой плоти. Такое понимание, находящееся в согласии с буквой и Духом и новозаветного Откровения, и церковного Предания, мы называем ортодоксальным. Именно это ортодоксальное понимание Воплощения соответствует новозаветному учению о Спасении мира Крестной Жертвой Христа-Искупителя, согласно которому невинный и безгрешный Христос-Искупитель заплатил за людей весь долг, словно Сам был виновен, возвратив их к благодати Царствия, отдав Себя Самого в выкуп за род человеческий. Новозаветному учению соответствует и традиционное богословие церковных Таинств, утверждающее их в качестве единственного способа усвоения верным плодов Жертвы Христовой. В русской богословской литературе концептуализацией ортодоксального понимания Воплощения является ряд блестящих догматических сводок, связанных с именами митр. Макария (Булгакова), епископа Сильвестра (Малеванского) и других столпов русского богословского академизма XIX – нач. XX в. 

Шахбазян К. Г., Крымов В. В., Шахбазян М. А. - Зракъ раба прiимъ... - К вопросу oб искажениях ортодоксального понимания Боговоплощения в католической и православной богословской мысли конца XIX – начала XXI в.

2-е изд., испр. и доп. – Краснодар: Традиция, 2024. – 368 с.
ISBN 978-5-91883-350-6

Шахбазян К. Г., Крымов В. В., Шахбазян М. А. - Зракъ раба прiимъ... – Содержание

Предисловие
Введение
  • 1. Искажение ортодоксального понимания Боговоплощения в католическом богословии XX века
    • 1.1. Учение II Ватиканского собора
    • 1.2. «Новая теология»
      • 1.2.1. Карл Ранер
      • 1.2.2. Анри де Любак
      • 1.2.3. Ганс Урс фон Бальтазар
    • 1.3. Некоторые итоги
  • 2. Искажение святоотеческого учения в православном богословии конца XIX – начала XXI в.
    • 2.1. Учение о Боговоплощении в современном школьном богословии (на примере сочинений протоиерея Олега Давыденкова
    • 2.2. Протопресвитер Иоанн Мейендорф
    • 2.3. Владимир Лосский: критический очерк догматического богословия
    • 2.4. «Метафизика всеединства»
      • 2.4.1. Л. П. Карсавин
      • 2.4.2. Протоиерей Сергий Булгаков
      • 2.4.3. В. С. Соловьев
    • 2.5. Митрополит Антоний (Храповицкий)
    • 2.6. Архимандрит Иларион (Троицкий)
  • 3. Ортодоксальное учение о Боговоплощении
    • 3.1. Священомученик Ириней Лионский и святитель Афанасий Александрийский
      • 3.1.1. Священномученик Ириней Лионский
      • 3.1.2. Святитель Афанасий Александрийский
      • 3.1.3. Учение о Боговоплощении сщмч. Иринея Лионского и свт. Афанасия Александрийского: вывод
    • 3.2. Святители Василий Великий и Григорий Нисский
    • 3.3. Учение о μορφή у других свв. отцов
      • 3.3.1. Святитель Григорий Богослов
      • 3.3.2. Святитель Кирилл Александрийский
      • 3.3.3. Святитель папа Лев Великий
      • 3.3.4. Святитель Иоанн Златоуст
      • 3.3.5. Святитель Софроний Иерусалимский
      • 3.3.6. Святитель Феофан Затворник
    • 3.4. Преподобные Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин
Выводы
Послесловие: Критский собор
Вклады авторов
Библиографический список
Именной указатель
Указатель исправлений и дополнений
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Rating 5.0 / 5
Added 25.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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