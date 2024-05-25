Шахбазян - Зракъ раба прiимъ... - К вопросу oб искажениях ортодоксального понимания Боговоплощения в католической и православной богословской мысли конца XIX – начала XXI в.

Учение о Боговоплощении занимает в христологии и вообще в догматическом учении Церкви важнейшее место, ибо оно есть раскрытие одного из аспектов способа, которым Бог Слово осуществляет спасение человеческого рода. То есть дает нам верное понимание сотериологии – учения о спасении, касающегося каждого человека. И ясно, кажется, что искажение этого учения не должно оставаться незамеченным и неисправленным, как нечто отвлеченное и не имеющее для нас жизненной важности. Это всегда было очевидно Церкви, неоднократно собиравшейся на Вселенские Соборы для исправления возникавших уклонений и для отчетливого формулирования ортодоксального понимания Боговоплощения. Это очевидно нам – авторам данного сочинения, имеющего целью указать на обнаруженные нами факты искажений. Это, надеемся, станет очевидно и читателям, чье внимание мы хотим обратить на данные факты.

Итак, cо времен Вселенских соборов богословие Боговоплощения занимает в догматическом учении Православной Церкви центральное место наряду с триадологией и христологией. Однако предварительный обзор богословской литературы Нового и Новейшего времени позволил нам заметить, что на страницах самых разных богословских трудов слово «Боговоплощение» используется в двух различных смыслах, при этом названная омонимия в новой богословской литературе странным образом не была предметом специального исследования.

Мы считаем необходимым отчасти восполнить лакуну и дать хотя бы краткий анализ истории названной омонимии. Мы надеемся, что наш анализ и его концептуальные выводы стимулируют давно назревшее всестороннее исследование вопроса, которое следует предпринять с опорой на более широкий пласт источников, кажущийся, впрочем, уже плохо обозримым. Мы, тем не менее, убеждены, что подобное исследование приведет к углублению и уточнению защищаемых ниже положений.

Начиная по крайней мере со II века от Р. Х. Боговоплощение понимается христианскими богословами (и мы надеемся это убедительно доказать) как восприятие Ипостасью Логоса от Духа и Девы Марии индивидуальной одушевленной первозданной человеческой плоти. Такое понимание, находящееся в согласии с буквой и Духом и новозаветного Откровения, и церковного Предания, мы называем ортодоксальным. Именно это ортодоксальное понимание Воплощения соответствует новозаветному учению о Спасении мира Крестной Жертвой Христа-Искупителя, согласно которому невинный и безгрешный Христос-Искупитель заплатил за людей весь долг, словно Сам был виновен, возвратив их к благодати Царствия, отдав Себя Самого в выкуп за род человеческий. Новозаветному учению соответствует и традиционное богословие церковных Таинств, утверждающее их в качестве единственного способа усвоения верным плодов Жертвы Христовой. В русской богословской литературе концептуализацией ортодоксального понимания Воплощения является ряд блестящих догматических сводок, связанных с именами митр. Макария (Булгакова), епископа Сильвестра (Малеванского) и других столпов русского богословского академизма XIX – нач. XX в.

Шахбазян К. Г., Крымов В. В., Шахбазян М. А. - Зракъ раба прiимъ... - К вопросу oб искажениях ортодоксального понимания Боговоплощения в католической и православной богословской мысли конца XIX – начала XXI в.

2-е изд., испр. и доп. – Краснодар: Традиция, 2024. – 368 с.

ISBN 978-5-91883-350-6

Шахбазян К. Г., Крымов В. В., Шахбазян М. А. - Зракъ раба прiимъ... – Содержание

Предисловие

Введение

1. Искажение ортодоксального понимания Боговоплощения в католическом богословии XX века 1.1. Учение II Ватиканского собора 1.2. «Новая теология» 1.2.1. Карл Ранер 1.2.2. Анри де Любак 1.2.3. Ганс Урс фон Бальтазар 1.3. Некоторые итоги

2. Искажение святоотеческого учения в православном богословии конца XIX – начала XXI в. 2.1. Учение о Боговоплощении в современном школьном богословии (на примере сочинений протоиерея Олега Давыденкова 2.2. Протопресвитер Иоанн Мейендорф 2.3. Владимир Лосский: критический очерк догматического богословия 2.4. «Метафизика всеединства» 2.4.1. Л. П. Карсавин 2.4.2. Протоиерей Сергий Булгаков 2.4.3. В. С. Соловьев 2.5. Митрополит Антоний (Храповицкий) 2.6. Архимандрит Иларион (Троицкий)

3. Ортодоксальное учение о Боговоплощении 3.1. Священомученик Ириней Лионский и святитель Афанасий Александрийский 3.1.1. Священномученик Ириней Лионский 3.1.2. Святитель Афанасий Александрийский 3.1.3. Учение о Боговоплощении сщмч. Иринея Лионского и свт. Афанасия Александрийского: вывод 3.2. Святители Василий Великий и Григорий Нисский 3.3. Учение о μορφή у других свв. отцов 3.3.1. Святитель Григорий Богослов 3.3.2. Святитель Кирилл Александрийский 3.3.3. Святитель папа Лев Великий 3.3.4. Святитель Иоанн Златоуст 3.3.5. Святитель Софроний Иерусалимский 3.3.6. Святитель Феофан Затворник 3.4. Преподобные Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин



Выводы

Послесловие: Критский собор

Вклады авторов

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Указатель исправлений и дополнений