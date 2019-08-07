Что сказать о Православных Церквах в бывших коммунистических странах, в частности, в России и Украине, обращенных в христианство около 988 г., в Грузии, обращенной в начале IV века, в Сербии и Болгарии, обращенных византийскими миссионерами во второй половине IX века, в Румынии, где корни христианства восходят к Дакии, захваченной римлянами во II и III веках?

Во всех этих странах после падения коммунизма наблюдается восстановление внешних церковных структур.

Это происходит, в частности, в бывшем Советском Союзе. В России и Украине в 1987 г. было 6800 приходов, а в 2007 - уже 27300.

Еще более впечатляет рост числа мужских и женских монастырей: в 1987 их было 19, а в 2007 -716. В тот же период число богословских училищ возросло от 3 до 70. Однако, при всем этом замечательном прогрессе, по воскресеньям посещают церковь от 5 до 10% (по большим праздникам значительно больше).

Православная Церковь в Восточной Европе. XX век

Под ред. Кристин Шайо

Пер. с фр. - К.: ДУХ I ЛIТЕРА. 2010. - 440 с.

ISBN: 978-966-378-168-6

ISBN: 978-2-204-08978-4

Кристин Шайо - Православная Церковь в Восточной Европе - XX век

Митрополит Каллист УЭР Предисловие

Кристин ШАЙО Введение

Андреас НАНАКИС История Вселенского Константинопольского патриархата в ХХ столетии

Григорий Д. ПАПАТОМАС История Элладской Церкви в ХХ столетии

Андреас МИЦИДИС Кипрская Церковь в ХХ столетии

Тодор САБЕВ Болгарская Православная Церковь в ХХ столетии

Предраг ПУЗОВИЧ Краткая история Сербской Православной Церкви в бывшей Югославии в ХХ столетии

Анастасий (ЯННУЛАТОС) Некоторые замечания по истории Албанской Православной Церкви в XX столетии и ее воскресение в 1991 году.

Мирча ПЭКУРАРИУ Румынская Православная Церковь в ХХ столетии

Эмиль ДРАГНЕВ Православная Церковь в Молдове в ХХ столетии

Этеле КИШ Православная Церковь в Венгрии в ХХ столетии

Кристоф ПУЛЕЦ и Георгий СТРАНСКИЙ Православная Церковь в Чехии и Словакии в ХХ столетии

Антоний МИРОНОВИЧ Православная Церковь в Польше в ХХ столетии

Александр ГАВРИЛИН и Байба ПАЗАНЕ Православная Церковь в ХХ столетии в балтийских странах: Эстония, Латвия, Литва

Феодор КРИВОНОС Белорусская Православная Церковь в ХХ столетии

София СЕНИК Украинская Православная Церковь в ХХ столетии

Михаил ШКАРОВСКИЙ Русская Православная Церковь в ХХ столетии

Заза АБАШИДЗЕ Грузинская Православная Церковь в ХХ столетии

Кристин Шайо - Православная Церковь в Восточной Европе - XX век - Предисловие

Мы, православные, считаем, что Православие есть Церковь Священного Предания, подвизающаяся «за веру, однажды преданную святым» (Иуд. 3), «ничего не отнимающую и ничего не прибавляющую», как утверждают отцы VII Вселенского собора 787 г. Но в то же время мы признаем, что это неизменное Предание должно объединяться с личным опытом людей и что каждое поколение должно его переосмыслить и заново пережить. Великий русский богослов ХХ века Владимир Лосский (1903-1958) писал: «Предание бывает живым и творческим только в миг единения человеческой свободы и благодати Святого Духа».

В этой книге, изданной после долгой работы г-жой Кристин Шайо, мы увидим, как православные христиане Восточной Европы в ХХ веке применили к своей жизни опыт этого Святого Предания, «всегда неизменного и вместе с тем всегда живого и творческого». Предыдущая книга, также изданная г-жой Кристин Шайо, «История Православной Церкви в Западной Европе в ХХ столетии» [1] описывает историю возникновения и возрастания общин православных христиан в странах Западной Европы, исторически не связанных с Православием. Настоящая книга рассказывает о том, что пережило Православие в том же ХХ веке на своих традиционных землях, в православных странах. Эти две книги свидетельствуют о жизни православных общин Европы и дают нам множество информации, труднодоступной вне этих книг. В книгах ставятся также многочисленные нелегкие вопросы о будущем православных общин Европы. Например, каково в ХХ1 веке призвание православных общин, данный нам от Бога kairos?

Что за врата раскрываются пред нами, какие предстают возможности перспективы, вызовы, и какие грозят опасности и искушения?

Для православных христиан ХХ век был смутным временем с острейшими вызовами, но и с новыми надеждами. История Православия за последние 100 лет отмечена тремя основными событиями.

Прежде всего, двумя решающими событиями отмечено начало ХХ века: это большевистская революция 1917 г. в России и поражение греческой армии в 1922 г. в Малой Азии, за которым в 1923 г. последовал обмен населением между Грецией и Турцией, говоря современным языком, «этническая чистка». Впоследствии крупнейшая и влиятельнейшая Русская Православная Церковь попала под иго воинствующего атеизма и в течение 70 лет была объектом преследований, то прямых и жестоких, как в 1920-х-1930-х гг., а затем в начале 1960-х, то прикровенных, как в послевоенный период. Установление в России коммунистического режима вызвало многочисленнейшую эмиграцию русских православных людей на Запад, в свою очередь внесшую вклад в конструктивный диалог между православными и западными христианами.

Катастрофа 1922-1923 гг. в Малой Азии лишила Вселенский Константинопольский патриархат большей части его паствы. Со II Вселенского собора в 381 г. Константинополь, Второй Рим, был главным церковным центром восточного христианства. И в византийский, и в османский периоды патриархат осуществлял свою юрисдикцию над огромной и густонаселенной территорией. Но его паства чрезвычайно сократилась, прежде всего, из-за возникновения в середине XIX века национальных Церквей в Греции, Сербии, Болгарии, Румынии, а затем из-за обмена населением в 1923 г., который означал изгнание из Турции всех православных христиан, кроме живших в Константинополе.

Начиная с 1923 г., а тем более с греческих погромов 1955 г. православные греки, оставшиеся в Константинополе, стали жертвами сильного гнета со стороны турецких властей и живут ныне в печальной изоляции. Невзирая на эти утраты, патриархат и теперь остается «primus inter pares» (первым среди равных) в мировой семье Православных Церквей.

Другим решающим событием, отметившим историю Православия в ХХ веке, стала экспансия коммунизма из Советского Союза в страны Восточной Европы, начиная с 1945 г. и в последующие годы. Таким образом Сербская, Румынская, Болгарская, Польская, Албанская и Чехословацкая Православные Церкви попали под атеистическое иго, и около 85% всех православных жили теперь при коммунистическом режиме. Несмотря на препятствия, которые ставились перед православными, несмотря на все противодействие со стороны государства, все же гонения в этих странах, за исключением Албании, не были столь суровыми, как в 1920-е-1930-е гг. в России.

Как и в послевоенной сталинской России, так и в других странах Восточной Европы (кроме Албании) цель властей состояла скорее в контроле над Церковью, нежели в ее уничтожении.

Следующее решающее событие было более благоприятным для Православной Церкви: это внезапное, но окончательное крушение коммунизма в 1988-1989 гг. С того времени все Православные Церкви, кроме Вселенского патриархата в Стамбуле, пользуются поддержкой или, по крайней мере, положительно-нейтральным отношением со стороны государства.

Как же набросать в общих чертах картину современного положения Православной Церкви в Восточной Европе?

Положение Вселенского патриархата в Турции остается непростым, если не сказать непрочным. В Стамбуле постоянно проживает менее 5000 православных греков. В последние 40 лет порою казалось, что турецкое правительство совсем изгонит патриархат. Думалось даже, что, быть может, патриархату и лучше будет самому уйти с турецкой территории от непрестанных притеснений. Вспомним, кстати, сколь велико число верующих, принадлежащих к патриархату, за пределами Турции: не в одной Греции, на так называемых «новых территориях» северной части страны, включенных на административном уровне в Элладскую Церковь, или на Крите, на Додеканесе, на Афоне, но и в огромном греческом рассеянии («диаспоре») во всем мире.

Но нынешний Вселенский патриарх Варфоломей I ясно дает понять, что он чувствует себя глубоко обязанным поддерживать верующих именно в Турции и вовсе не намерен добровольно оставить свою кафедру. Несмотря на многочисленные препятствия, он активно трудится во многих направлениях, занимаясь единением христиан, диалогом с исламом, христианским свидетельством в области экологии. Он сторонник вступления Турции в Европейский Союз, и в этом вопросе с ним не согласны многие православные в Греции.