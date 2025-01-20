Лет пять тому назад, при посещении братств в восточной части континента, многие друзья, боясь, что видят меня в последний раз, просили написать книгу, включив в нее те истины, которые я излагал им в своих проповедях. Я принялся усердно за труд и, как мне казалось, написал половину, но потом, по причинам не от меня зависящим, работа приостановилась и не была доведена до конца.

Теперь же, когда глазной врач сказал мне, что я скоро потеряю зрение, я подумал, что моему служению приближается конец. Внутренний голос подсказал мне: “'Сделай то, о чем тебя просили многие братья и друзья”. И с слабеющими силами памяти, рук и глаз я принялся за продолжение пре- рваного труда. А вот теперь предлагаю его вам, любезные читатели, как последнюю главу моего долголетнего служения моему Господу и Его народу.

Всем сердцем прошу Вас: не впадите в предрассудки боязливых, когда встретитесь с отрицательными явлениями, которые мы наблюдаем всюду в наши дни среди людей, именующих себя христианами и принимающих вид Апостолов Христовых, о чем нельзя умолчать всякому искреннему благовест - нику.

Читайте книгу до конца и если не первый раз, то второй и в последующие разы имейте под рукой Вашу Библию и непременно прочитывайте указанное место Писания; как и Христос сказал Симону: “отплыви на глубину и закиньте сети (Луки 5: 3-4) и Господь наполнит Ваши сети (Луки 24: 45).

Я же в смирении признаюсь, что послужил только как лодка Симонова. Изданная с помощью друзей эта книга предлагается всем бесплатно.

Если Вы любите истину и желаете, чтобы ее услышали многие, пришлите Вашу посильную жертву для второго издания — добавленного, расширенного и в большом количестве, дабы достигнуть многих людей.

Иван Шакотько – Пришествие Христа-Жениха

Ванкувер, Канада: The Christian Press, 1959. – 36 с.

“И как жених замедлил, то задремали все и уснули; но в полночь раздался крик: “вот жених идет, выходите навстречу ему!” Матф. 25: 5-6

Во время первого пришествия Христа- Царя для Израиля во исполнение пророчества (Зах. 9: 9) многие думали, что скоро должно открыться Царствие Божие (Луки 19: 11; 28: 44).

Теперь как почти две тысячи лет тому назад,, все и везде заговорили о втором пришествии Христа. Молчат об этом только профессиональные проповедники, а поэтому и в наших журналах этому почти не уделяют внимания, молчат об этом и наши писатели и стихотворцы, несмотря на то, что в Новом Завете более трехсот мест, указывающих на второе пришествие Христа.

Некоторые проповедники признавались мне, что они еще ни разу не говорили о втором пришествии нашего Господа. Они молчат, подобно ветхозаветным пастырям и тем дают возможность всяким ересям проникать в Церковь Христову (Ис. 56: 9- 11). О, если бы они только молчали! Но они ворчат, высмеивая того, кто не устает говорить об этом: — Вот наш “пророк!”

Укажу на некоторые публичные выступления. В одном праздничном выступлении, когда я говорил, увещевая быть готовыми к встрече Господа, один из проповедников громко крикнул с места: “Иван, доколе ты будешь нам говорить об этом? Разве мы не верим, что Христос придет?” Я мог только сказать, что верить в это недостаточно, нужно ожидать-желать и возлюбить Его явление.

Другой случай был в Пенсильвании. Когда я окончил свою проповедь, официальный проповедник громко сказал с места: “Христос тоді прийде, як будеш умирати”.

На одном из с’ездов Канады, перед открытием собрания был прочитан текст из Деяний: “Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти”. Я понял, что это направлено против меня. Очутившись за кафедрой, я спросил: “Говорится ли здесь о пришествии Христа?” Проповедник с места ответил: “Да!”