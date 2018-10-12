Шапиро - Иврит-русский словарь
Из лексики этого периода, таким образом, известна лишь та. которая встречается в книгах Библии. Эта лексика во многих отношениях довольно богатая и разнообразная, но она не охватывает всех сторон жизни. Слова для многих понятий в библейских текстах отсутствуют, так как по тематике данных текстов в них не было потребности. В следующий период, который длился до V—VI вв. и, э. и который можно назвать «послебиблейским», язык иврит постепенно вытеснялся из разговорной речи арамейским языком, так что к концу этого периода иврит сохранился в живой речи, главным образом, в сельских местностях, на юге Палестины (в Иудее) и на финикийском побережье.
От этого периода сохранилась довольно обширная литература, главным образом, юридическая и религиозная, но имеется также немало народных сказаний, преданий, нравоучительных поучений и т. д. Литература эта частью написана на чистом иврите (например, Мишна), частью на смеси двух языков, т. е. одни отрывки — на иврите, другие — на арамейском (Талмуд. Мндраши).
Лексика этих книг обширней библейской. Имеется много старых ивритскнх слов, которые лишь случайно не вошли в библию (например, многочисленные сельскохозяйственные термины), много слов вновь образовано из старых корней, имеется немало заимствований из арамейского и греческого языком. Из арамейских заимствований многие слова приняли ивритскую форму и прочно вошли в язык, а некоторые сохранились в своей арамейской форме, из греческих заимствований некоторые сохранились до настоящего времени, но многие отпали.
Начиная с VI—VII вв. и. э. язык иприт употреблялся только в качестве языка письменного и литературного. Писали большей частью стилем после библейского периода. В области лексики за этот длинный период прибавилось довольно много слов. образованных из корней слов прежних периодов. Некоторое количество слов было заимствовано из арабского языка, либо построено по типу арабских слов, главным образом, термины астрономические, философские и грамматические.
С начала XIX в. на иврите появляется обширная литература современного характера: пишутся романы, рассказы, пьесы, поэтические произведения, начинают издаваться журналы и ежедневные газеты, а с начала XX в. пишутся школьные учебники по всем предметам школьного преподавания, издаются научные книги. Все это потребовало обновления и расширения лексики иврита, дабы он мог отвечать всем требованиям современности. Объединенными усилиями писателей, авторов научных книг, журналистов и лексикографов проблема эта была весьма удовлетворительно разрешена. Был использован лексический состав письменности прежних эпох, было образовано много слов из старых корней по законам ивритского словообразования, было внесено немало иноязычных слов, главным образом, из международной лексики.
С другой стороны, некоторые из старых слов (редкие, устарелые) в язык не вошли. Наконец, за последние несколько десятилетий язык иврит постепенно стал живым разговорным языком в Палестине, затем в Израиле, где он является теперь государственным языком, языком школы, общества, семьи, литературы, науки и прессы. Потребности в пополнении его лексики значительно возросли, в особенности, в области различной научной терминологии. Над проблемами лексики планомерно работают научные учреждения (Академия языка в Тель-Авиве) и ряд крупных лингвистов.
Методы, применяемые при этом, являются продолжением лексикографической работы предыдущих десятилетий: используются лексические богатства старой письменности (например, названия животных, птиц, сельскохозяйственные, философские, математические и астрономические термины), разрабатываются новые слова из старых корней, вводится много заимствований из иностранных языков.
Язык иврит в русской лингвистической литературе обычно называется «древнееврейским». Но это название вызывает представление.о древней эпохе, поэтому мы сочли нужным употребить для обозначения этого языка во всех периодах его существования название «иврит», оставив термин «древнееврейский» для обозначения библейского периода развития языка в специальных лингвистических работах.
Настоящий «Иврит-русский словарь» рассчитан на чтение всех видов современной литературы и периодической печати. Из научно-технических терминов в словарь включены лишь те, которые могут встречаться в литературе общего характера, но не в специальной. Терминологических словарей этот словарь не заменяет.
Составитель словаря, Ф. Л. Шапиро, положил в его основу прекрасный толковый словарь языка иврит Эвен-Шошана (Иерусалим, 1958.). Но поскольку в толковом словаре даны не переводы, а объяснения разных значений слов, сопровождаемые примерами, предстояла задача дать точные переводы этих значений на русский язык. Словарь Эвен-Шошана послужил, таким образом, как бы «сырым материалом», над которым предстояла еще большая работа.
Составитель и редактор приложили много труда и сил для подыскания точных русских эквивалентов всем значениям слов, которые даны в словаре Эвен-Шошана. Лексика настоящего словаря до некоторой степени пополнялась также из некоторых других словарей, а именно: толкового словаря Меда и а Меира (Иерусалим, 1957), иврит-английского словаря Гроссмана Рувима (Тель-Авив, 1955), ряда отраслевых словарей издания Иерусалимской Академии языка, а также русско-еврейского словаря И. Керена (Иерусалим, 1958). В словаре также была использована новая лексика ряда художественных произведений и периодической печати.
Поскольку «Иврит-русский словарь» является у нас первым опытом составления такого большого словаря современного иврита, не исключена возможность, что в нем окажутся кое-какие недочеты, которые смогут быть выявлены лишь в процессе его практического использования, поэтому просим читателей присылать свои замечания и пожелания по адресу: г. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15, Государственное издательство иностранных и национальных словарей.
На последнем этапе подготовки к изданию настоящего словаря составитель его Ф. Л. Шапиро скончался. Мне как редактору пришлось заканчивать эту работу на всех последующих стадиях: окончательное редактирование рукописи и чтение корректур. Большую помощь в работе над словарем оказал внимательным чтением корректур Л. И. Рубинштейн.
Пусть этот словарь послужит лучшим памятником светлой памяти большого знатока языка иврит и педагога Феликса Львовича Шапиро.
Б. Гранде
Иврит-русский словарь под ред. Шапиро Ф. Л.
Б. М. Гранде Грамматический очерк языка иврит
Почта с сайта работает хуже черепахи - сообщения приходят через 10 минут
Спасибо. Появилась ссылка. Скачал.
Очень хотел бы скачать словарь. Прошу помочь в скачивании.
Адес: [email protected]. Благодарю. Виктор.
Помогите, пожалуйста, найти ссылку для скачивания на
Иврит-русский словарь под ред. Шапиро Ф. Л.
Заранее благодарен Роман
мой адрес [email protected]
По мне, Словарь ДОСТОЙНЫЙ.
Остается только сожалеть, что не предвидится типографских переизданий.
Еще раз, СПАСИБО!
Или доступна лишь статья об авторе, а мнение нужно составить на основании собственного экзепмляра?