История русской философии не раз была предметом анализа исследователей. Как известно, первый опыт определения специфики русского любомудрия относится ко второй четверти XIX века, когда профессор Казанской духовной академии архимандрит Гавриил (Воскресенский) в 1839—1840 годах опубликовал многотомную отечественную «Историю философии», при этом ее шестая часть была посвящена рассматриваемой теме.

В конце XIX — первой половине XX века появляются работы А.И. Введенского, А.Ф. Лосева, Э.Л. Радлова, Г.Г. Шпета, С.Л. Франка, Б.В. Яковенко, рассматривающие историю и специфику русской философии. Ее оценки были неоднозначны, особенно много критических высказываний, часто несправедливых, содержится в «Очерках развития русской философии» Г.Г.Шпета (первое издание вышло в Петрограде в 1922 г.) и «Очерках русской философии» Б.В. Яковенко (первое издание вышло в 1922 г. в Берлине). Два последних мыслителя, находясь на позициях европоцентризма, не смогли верно определить роль и значение русской самобытной мысли.

Сводя значение философии лишь к гносеологическим проблемам, они делали вывод об отсутствии в России развитой формы философской рефлексии. Фундаментальными работами по истории русской философии считаются известные труды В.В. Зеньковского «История русской философии» (первое издание вышло в Париже в 1948—1950 годах) и Н.О. Лосского «История русской философии» (первое издание вышло в Нью-Йорке в 1951 г.). В названных исследованиях дается объективная оценка роли отечественной философии в мировом философском процессе, анализируются достижения и нерешенные в рамках русского любомудрия проблемы.

Шапошников Лев, Федоров Aлександр - История русской религиозной философии

Учеб. пособие для вузов М.: Высш. шк., 2006. 447 с.

(серия «История философии»)

ISBN 5-06-005109-9

Шапошников Лев, Федоров Aлександр - История русской религиозной философии - Оглавление

Введение

Часть I. Становление русской религиозной философии в XI—XVIII веках Глава 1. Проблемы становления и развития традиции русской религиозной философии Глава 2. Важнейшие «книжные сообщества» в отечественной культурно-исторической среде XI—XIV веков Глава 3. Некоторые важнейшие «персональные центры» отечественной религиозно-философской традиции в XI—VI веках Глава 4. Деятельность «идейных сообществ» в русской культурно-исторической среде во второй половине XV — первой половине XVI века Глава 5. «Академические сообщества» в русской религиозно-философской традиции в XVII—XVIII веках Глава 6. Европейская философско-мистическая традиция в отечественной культурно-философской среде в последней трети XVIII — первой трети XIX века

Часть II. Русская религиозная философия в XIX—XX веках: персональные центры и сообщества Глава 7. П.Я. Чаадаев Глава 8. Славянофилы Глава 9. B.C. Соловьев Глава 10. С.Н. Булгаков Глава 11. П.А. Флоренский Глава 12. H.A. Бердяев Глава 13. Духовно-академическая философия в XIX—XX веках



Литература

Шапошников Лев, Федоров Aлександр - История русской религиозной философии - Некоторые концепции изучения русской религиозной философии в современной истории философии

Всякое начало имеет свое начало. Вечность — удел Бога и космологии. Человек оперирует этим понятием только тогда, когда занимается теологией, или устанавливая предельные основания устройства вселенной. Всякое начало имеет свое основание. Античная философия основывалась на мифе, возникая в процессе трудного восхождения «от мифа к логосу». Европейская средневековая философия основывалась на иудаизме, Новом Завете и античной философии, колоссальным усилием примеряя веру к знанию в свободной спекулятивной мысли. Русская философия возникала из могущественного и прекрасного в своем исходном порыве святоотеческого начала осмысления Библии, которое исходит из византийской культурно-исторической среды при существенном посредничестве болгарской культуры.

Спустя века это начало, обогащенное западно-европейской философией и европейской философской мистикой, приведет к мировому расцвету традиции русской религиозной философии в XIX — первой половине XX века. Это был трудный путь. Его начало связано с процессом христианизации Руси. Феномен формирующегося древнерусского философствования вызывает и поныне много споров. В современной истории отечественной философии в 90-е годы XX — начале XXI века сложился ряд крупных школ и возникли несколько основополагающих концепций изучения древнерусского философского наследия. Перечислим только главные и наиболее известные из них. M.H.

Громов рассматривает «древнерусскую мудрость» как «европейскую философскую мысль восточно-христианского православного типа» и выделяет пять периодов ее развития: 1) X— XI вв. — смена языческого типа мировоззрения христианским и внедрение богословских и философских представлений; 2) XII— XIII вв. — раннесредневековая русская философия как сложившееся явление; 3) XIV—XV вв. — стадия количественной аккумуляции наследия и новые переводы; 4) XVI в. — апогей развития средневековой философской мысли; 5) XVII в. — начало замены «древнерусского типа мышления» новоевропейским, размывание средневековых «канонов» культуры, барочное влияние. В.В. Мильков и группа его единомышленников к настоящему времени проделали огромную работу по новым переводам и комментированию древнерусского религиозно-философского наследия.

Среди прочих выпущены в свет фундаментальные издания «Шестоднева» Иоанна, экзарха Болгарского, «Палеи Толковой», «Посланий» митрополита Никифора, «Древнерусские Ареопагитики» и др. В.В. Мильков указывает на две основных тенденции в древнерусской философской мысли. Одна из них развивалась под воздействием определения философии, данного славянским просветителем Константином-Кириллом Философом, которая «ориентировала на испытание бытия, раскрывающего перед познающим субъектом все сферы мира». В свою очередь, такая установка включается и в традицию каппадокийской богословской школы, благосклонно относящейся к античному философскому наследию. Вторая тенденция, имея исток в «антифилософской» антиохийской богословской школе, была представлена на Руси влиятельными определениями философии, которые предложил последний крупный деятель восточной патристики Иоанн Дамаскин.

Они были ориентированы не на свободное познание и преображение бытия, но на «узнавание знаний уже сформулированных в христианской доктрине, полученных в готовом виде». Исходя из этих посылок на Руси формируется «мистико-аскетическое, антиинтеллектуальное понимание философии». В.В. Мильков выделяет в древнерусской философии ряд крупных проблемных блоков, составляющих ее идейное содержание: теологический рационализм (Никифор, Кирик Новгородец, Климент Смолятич); деятельная философия (кирилло-мефодиевская традиция, «Диалектика» Иоанна Дамаскина, Кирилл Туровский, Владимир Мономах); античное и неоплатоническое наследие в древнерусской философии («Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского, «Древнерусские Ареопагитики») и некоторые другие. А.Ф. Замалеев, изучая начальные истоки формирования отечественной религиозной философии, считает, что мы имеем традицию древнерусского философствования, выражающуюся в оппозиции «софийского», или аллегорического, рационализма, расшатывающего религиозные устои и ориентированного на «мудрость знания», и афоно-печерской доктрины, отказывающейся от «негодного пустословия» в пользу деятельного служения Богу и проповедующей мистический взгляд на мир.

А.Ф. Замалеев выделяет в традиции русской философии ряд тенденций, которые формируются с ее начальных этапов и до сих пор составляют основную проблематику: натурфилософия, антропология, историософия, политология, философия языка. Таким образом, были перечислены принципиальные положения концепций нескольких наиболее авторитетных или часто публикующихся специалистов по истории отечественной средневековой религиозно-философской мысли. Именно они, так или иначе, определяют большинство теоретических представлений, существующих в современной историографии истории русской философии по этим проблемам. Подчеркнем, что в деле изучения древнерусского религиозного наследия важнейшими составляющими успеха являются: основательное знание истории западноевропейской и византийской философии; знание древнерусской истории и микроистории (жизни и судьбы философов, деятелей церкви и культуры); самостоятельное изучение и критика источников.