Лев Евгеньевич Шапошников - Консерватизм, модернизм и новаторство в русской православной мысли XIX-XXI веков

Среди многочисленных терминов, характеризующих своеобразие отечественной культуры, особая роль принадлежит понятию «православная мысль». Хотя, конечно, православие не сводится только к определенному интеллектуальному уровню, более того, «православие показуется, а не доказуется», но из этого не следует, что мыслительная деятельность выступает чем-то второстепенным для восточного христианства. Напротив, идеал цельного знания, отстаиваемый православием, предполагает активную деятельность разума в качестве необходимого условия познания христианских истин.

Понятие «православная мысль» достаточно объемно и не имеет четкого определения, но можно выделить его широкое и узкое значения. В первом значении к этому феномену духовной жизни относят православно ориентированные художественные произведения, философские труды, социологические теории и другие формы проявления духа. При этом формально создатели идей могут расходиться с догматическими установками православия, как это происходит у В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, В. В. Розанова и др. Находясь «у церковных стен», эти и подобные им мыслители не являются выразителями церковных взглядов, но в то же время само их творчество оказывается укорененным в православной духовной традиции. Вообще, можно согласиться с тем, что своеобразие русской культуры во многом объясняется ее православной основой, в нашей книге мы этот тезис попытаемся обосновать на примере отечественной философии.

Понятие «православная мысль» употребляется и в узком значении слова —как взгляды, вписывающиеся в контекст догматики, церковной доктрины, т. е. их можно назвать собственно православными. При этом следует подчеркнуть, что церковность не есть одинаковость, ибо для православия и в сфере мысли характерно признание принципа соборности, или «единства во множестве»1. Исповедание символа веры составляет единую основу для богословия и философских построений, но это единство не упраздняет индивидуальных особенностей мыслителей, своеобразие их трактовки мировоззренческих проблем. Поэтому и могут в рамках православия существовать такие разные мыслители, как А. С. Хомяков и П. С. Казанский, П. А. Флоренский и М. М. Тареев, С. Н. Булгаков и В. Н. Лосский и др. Предметом нашего анализа будет рассмотрение собственно православной мысли, основных этапов ее эволюции в XIX-XXI вв.

Лев Евгеньевич Шапошников - Консерватизм, модернизм и новаторство в русской православной мысли XIX-XXI веков

2-е изд., доп. и перераб.

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. — 327 с.

ISBN 5-288-03928-3

Лев Евгеньевич Шапошников - Консерватизм, модернизм и новаторство в русской православной мысли XIX-XXI веков - Содержание

Предисловие

Глава I. Эволюция отечественного догматического богословия

1. Догматика на позициях консерватизма

2. Проблемы догматики в идейном наследии славянофильства

3. Формирование исторического метода в догматическом богословии

4. Догматическое богословие в конце XIX — начале XX в.

5. Догматика и ее темы в русской эмигрантской богословской мысли 20-50-х годов XX в.

6. Современный православный взгляд на догматику

Глава II. Экклезиология в русском православии

1. Консервативные принципы понимания церкви

2. Экклезиологические взгляды славянофилов и В. С. Соловьева

3. Учение о церкви в православной мысли второй половины XIX —начала XX в

4. Экклезиологические темы в русской зарубежной богословской мысли

5. Православная экклезиология в России в советский период

6. Современная православная экклезиология

Глава III. Православие и философия: границы взаимодействия

1. Православие и специфические черты отечественного философствования

2. Духовно-академическая философия в первой половине XIX в

3. Славянофильский синтез православия и философии.

4. Христианство и философия в творчестве В. С. Соловьева

5. Духовно-академическая философия во второй половине XIX — начале XX в

6. Оценка философии в современной православной мысли

Послесловие