Соловьев Владимир - Оправдание добра - Нравственная философия

Собственный предмет нравственной философии есть понятие добра; выяснить все, что разум, возбуждаемый опытом, мыслит в этом понятии, и тем самым дать определенный ответ на главный для нас вопрос о должном содержании или смысле нашей жизни — такова задача этой философской науки. Способность к зачаточной оценке вещей в положительном и отрицательном смысле несомненна у высших животных, где она кроме различных ощущений приятного и неприятного соединяется с более или менее сложным представлением желательных или нежелательных предметов; человек же в этой оценке переходит за пределы единичных ощущений и частных представлений и возвышается до общего разумного понятия или идеи добра и зла.

Всеобщий характер этой идеи отрицается многими, но лишь по недоразумению. Нет, правда, такой мерзости, которая не признавалась бы где-нибудь и когда-нибудь за добро; но вместе с тем нет и не было такого людского племени, которое не придавало бы своему понятию добра (каково бы оно ни было) значения постоянной и всеобщей нормы и идеала. Краснокожий индеец, поставлявший себе в добродетель скальпировать как можно больше человеческих голов, признавал это добром и доблестью не на сегодня только, а на всю жизнь, и не для себя одного, а для всякого порядочного человека.

Эскимос, видящий высшее благо в наибольшем запасе гнилого жира от тюленей и трески, несомненно, придает своему идеалу значение общегодного; он уверен, что то самое, что нравится ему, хорошо также для всех времен и людей и даже для загробного мира; если он услышит о таких варварах, для которых гнилой жир отвратителен, то он или не поверит их существованию, или откажет им в достоинстве нормальных людей. Равным образом и знаменитый готтентот, утверждавший, что добро — это когда он украдет много коров, а зло — когда у него украдут, присваивал такой этический принцип, конечно, не себе одному, а разумел, что для всякого человека добро состоит в успешном похищении чужого имущества, а зло — в потере своего.

Соловьев Владимир - Оправдание добра - Нравственная философия

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 468с.

Серия «Антология мысли»

ISΒΝ 978-5-534-06106-2

Соловьев Владимир - Оправдание добра - Нравственная философия - Оглавление

Владимир Соловьев и его нравственная философия

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Введение. Нравственная философия как самостоятельная наука

Часть первая ДОБРО В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ

Глава первая. Первичные данные нравственности

Глава вторая. Аскетическое начало в нравственности

Глава третья. Жалость и альтруизм

Глава четвертая. Религиозное начало в нравственности

Глава пятая. О добродетелях

Глава шестая. Мнимые начала практической философии (критика отвлеченного эвдемонизма в различных его видоизменениях)

Часть вторая ДОБРО ОТ БОГА

Глава седьмая. Единство нравственных основ

Глава восьмая. Безусловное начало нравственности

Глава девятая. Действительность нравственного порядка

Часть третья ДОБРО ЧРЕЗ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Глава десятая. Личность и общество

Глава одиннадцатая. Историческое развитие лично-общественного сознания в его главных эпохах

Глава двенадцатая. Отвлеченный субъективизм в нравственности

Глава тринадцатая. Нравственная норма общественности

Глава четырнадцатая. Национальный вопрос с нравственной точки зрения

Глава пятнадцатая. Уголовный вопрос с нравственной точки зрения

Глава шестнадцатая. Экономический вопрос с нравственной точки зрения

Глава семнадцатая. Нравственность и право

Глава восемнадцатая. Смысл войны

Глава девятнадцатая. Нравственная организация человечества в ее целом

Заключение. Нравственный смысл жизни в его окончательном определении и переход к теоретической философии

Приложение. Формальный принцип нравственности (Канта) — изложение и оценка с критическими замечаниямиоб эмпирической этике

Новые издания по дисциплине «Философия» и смежным дисциплинам