Соловьев Владимир - Оправдание добра - Нравственная философия

Соловьев - Оправдание добра
Собственный предмет нравственной философии есть понятие добра; выяснить все, что разум, возбуждаемый опытом, мыслит в этом понятии, и тем самым дать определенный ответ на главный для нас вопрос о должном содержании или смысле нашей жизни — такова задача этой философской науки. Способность к зачаточной оценке вещей в положительном и отрицательном смысле несомненна у высших животных, где она кроме различных ощущений приятного и неприятного соединяется с более или менее сложным представлением желательных или нежелательных предметов; человек же в этой оценке переходит за пределы единичных ощущений и частных представлений и возвышается до общего разумного понятия или идеи добра и зла.
Всеобщий характер этой идеи отрицается многими, но лишь по недоразумению. Нет, правда, такой мерзости, которая не признавалась бы где-нибудь и когда-нибудь за добро; но вместе с тем нет и не было такого людского племени, которое не придавало бы своему понятию добра (каково бы оно ни было) значения постоянной и всеобщей нормы и идеала. Краснокожий индеец, поставлявший себе в добродетель скальпировать как можно больше человеческих голов, признавал это добром и доблестью не на сегодня только, а на всю жизнь, и не для себя одного, а для всякого порядочного человека.
Эскимос, видящий высшее благо в наибольшем запасе гнилого жира от тюленей и трески, несомненно, придает своему идеалу значение общегодного; он уверен, что то самое, что нравится ему, хорошо также для всех времен и людей и даже для загробного мира; если он услышит о таких варварах, для которых гнилой жир отвратителен, то он или не поверит их существованию, или откажет им в достоинстве нормальных людей. Равным образом и знаменитый готтентот, утверждавший, что добро — это когда он украдет много коров, а зло — когда у него украдут, присваивал такой этический принцип, конечно, не себе одному, а разумел, что для всякого человека добро состоит в успешном похищении чужого имущества, а зло — в потере своего.
Соловьев Владимир - Оправдание добра - Нравственная философия
Москва: Издательство Юрайт, 2024, 468с.
Серия «Антология мысли»
ISΒΝ 978-5-534-06106-2
Соловьев Владимир - Оправдание добра - Нравственная философия - Оглавление
Владимир Соловьев и его нравственная философия
Предисловие ко второму изданию
Предисловие к первому изданию
Введение. Нравственная философия как самостоятельная наука
Часть первая ДОБРО В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ
- Глава первая. Первичные данные нравственности
- Глава вторая. Аскетическое начало в нравственности
- Глава третья. Жалость и альтруизм
- Глава четвертая. Религиозное начало в нравственности
- Глава пятая. О добродетелях
- Глава шестая. Мнимые начала практической философии (критика отвлеченного эвдемонизма в различных его видоизменениях)
Часть вторая ДОБРО ОТ БОГА
- Глава седьмая. Единство нравственных основ
- Глава восьмая. Безусловное начало нравственности
- Глава девятая. Действительность нравственного порядка
Часть третья ДОБРО ЧРЕЗ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
- Глава десятая. Личность и общество
- Глава одиннадцатая. Историческое развитие лично-общественного сознания в его главных эпохах
- Глава двенадцатая. Отвлеченный субъективизм в нравственности
- Глава тринадцатая. Нравственная норма общественности
- Глава четырнадцатая. Национальный вопрос с нравственной точки зрения
- Глава пятнадцатая. Уголовный вопрос с нравственной точки зрения
- Глава шестнадцатая. Экономический вопрос с нравственной точки зрения
- Глава семнадцатая. Нравственность и право
- Глава восемнадцатая. Смысл войны
- Глава девятнадцатая. Нравственная организация человечества в ее целом
Заключение. Нравственный смысл жизни в его окончательном определении и переход к теоретической философии
Приложение. Формальный принцип нравственности (Канта) — изложение и оценка с критическими замечаниямиоб эмпирической этике
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