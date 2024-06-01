В конце февраля 1917 года в России произошла буржуазная революция. В связи с этим событием, журнал «Слово истины» писал: «Пала одна из голов могучего Российского орла».

Февральская революция принесла евангельским христианам-баптистам большое облегчение. Царское самодержавие во всем поддерживало православие и притесняло протестантские вероучения. В годы Первой русской революции (1905-1907) наметились некоторые реформы в этой области, однако они не продвинулись далее указа «Об укреплении начал веротерпимости». Ряд вероисповедных законопроектов, внесенных в ГосДуму демократическими силами в период с 1906 по 1913 годы, так и не был принят, хотя и рассматривался на четырех созывах Думы.

С падением же царского режима сразу же была объявлена амнистия всем заключенным и осужденным по политическим и религиозным мотивам. Из заключения возвратились в свои семьи, к труду на ниве Божией в поместных церквах многие служители.

В октябре 1917 года власть захватили большевики, и уже в следующем месяце Декларация прав народов России отменила все религиозные привилегии и ограничения. 23 января 1918 года был издан знаменитый «Декрет об отделении церкви от государства». Евангельские христиане и баптисты встретили его с большим воодушевлением: наконец-то Православная церковь лишилась своего особого положения и была поставлена на один уровень с различными протестантскими вероисповеданиями.

Не все положения Декрета были для верующих приемлемы, но главное — там была статья 3, гласившая: «Каждый гражданин имеет право исповедовать любую религию, или не исповедовать никакой. Все правовые ограничения, существовавшие для отдельных исповеданий, отменяются».

В самом начале советское правительство, благодаря влиянию бывшего эксперта по сектантам и секретаря Ленина, Бонч-Бруевича, относилось к евангельским христианам и баптистам очень дружелюбно и даже собиралось сотрудничать с ними в деле построения социализма. Кроме того, правительство было заинтересовано в их успехе как дополнительном средстве борьбы с православием.

В этот период оба протестантских союза (баптистов и евангельских христиан), образовавшиеся к тому времени, имели возможность регулярного проведения своих съездов. В городах Москве и Петрограде, а также в других больших городах, церкви баптистов и евангельских христиан в то неспокойное время все же осуществляли свою деятельность без препятствий со стороны властей. Призывные проповеди звучали на площадях и на улицах городов, в огромных залах и в аудиториях университетов и институтов, в трактирах и парках.

Проповедь Евангелия имела успех. Благовестники, имевшие специальные удостоверения евангельских и баптистских церквей, в евангелизационных целях посещали самые отдаленные уголки страны. Часто они устраивали общественные собрания при содействии местных властей.

Михаил Шаптала – Как это было - История возникновения независимого движения ЕХБ

Черкассы: Смирна, 2011. — 164 с.

ISBN 978-966-7774-52-3

Михаил Шаптала – Как это было – Содержание

Предисловие

Глава I: Оглядываясь назад

1. Падение царского самодержавия и религиозная свобода

2. Украинское баптистское братство

3. Благополучное десятилетие

4. Сталинские репрессии 1929 года

5. Военное «потепление» и восстановление Союза ЕХБ

Глава II: Своими глазами

1. «Свобода» совести и новые гонения

2. Борьба за созыв съезда ЕХБ

3. Всесоюзное совещание старших пресвитеров ВС ЕХБ

4. Съезд ВС ЕХБ 1966 года

5. Совет Церквей

Глава III: Зависеть только от Господа

1. Совещание служителей СЦ ЕХБ 1969 года

2. Тревожные тенденции в руководстве СЦ ЕХБ

3. Неуслышанные воззвания

4. Независимое служение

5. Верность Христу как Главе Церкви

Приложение

Биография М.Т. Шапталы