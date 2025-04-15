Шармер - Основы Теории U
По сути, Теория U проводит разграничения между разными способами проявления в мире наших действий и внимания. То, каким именно образом я направляю внимание, определяет то, каким образом это проявляется в реальности. Или, как сказал бывший СЕО* компании Hanover Insurance Билл О’Брайан: «Успех нашего вмешательства в ситуацию зависит от внутреннего состояния того, кто вмешивается».
Теория U привлекает наше внимание к слепому пятну современного лидерства, а именно к внутренним состояниям-условиям, или основополагающим истокам, из которых мы исходим, когда действуем — как индивидуально, так и коллективно.
Поскольку я вырос на ферме, мне нравится сравнивать наше внутреннее состояние с полем. У каждого поля есть два измерения: видимое — то, что растет на поверхности, и невидимое — то, что ниже поверхности, или качество почвы.
То же самое можно сказать и о социальном поле. Мы видим действия людей и практические результаты, которых они достигают в видимой реальности. Однако редко обращаем внимание на условия, находящиеся глубже: источник, или внутреннее состояние-условие, из которого мы действуем.
Теория U приглашает нас обращать внимание на это слепое пятно — на незримый источник как измерение социального поля, на качество отношений, которые мы поддерживаем друг с другом, на систему и на себя самих.
Теория U определяет четыре способа (или источника) того, как действие и внимание входят в мир. Они возни-кают из разных характеристик сознавания: 1) привычного сознавания; 2) сознавания в рамках эгосистемы; 3) эмпатического отношения; 4) генеративного (созидательного) экосистемного* сознавания.
Шармер, Отто - Основы Теории U - Главные принципы и применение на практике
Пер. с англ. Т. Землеруб. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 235 с.
ISBN 978-5-00146-210-1
Шармер, Отто - Основы Теории U – Содержание
Введение
Лидерство по Теории U: культивация социального поля
ЧАСТЬ I. ОСНОВА ВИДЕНИЯ ПОЛЯ
Глава 1. Слепое пятно
Три разделения
Слепое пятно
Перед чистым холстом
Приезд в MIT
Обучение на основе эмерджентно проявляющегося будущего
Как строить вместилище
Социальные поля
Глава 2. Теория U: форма следует за сознанием
Как заставить систему видеть себя
Момент видения
Процесс: три движения
Обозначение более глубокой территории
Три инструмента внутреннего знания
Три врага на пути вниз по левой части U
Два барьера на пути вверх по U
Чувствующее присутствие и отсутствие
Глава 3. Матрица социальной эволюции
Грамматика социальных полей
Матрица социальной эволюции
Общение
Организации
Координирование и управление
От поля 1 к полю 4: путь инверсии
Понимание системы и видение себя
Глава 4. Игольное ушко
«Я от тебя жду многого»
Воссоединение материи и разума
Суть системного мышления
Сквозь игольное ушко
Инверсия отношений «система — я»
От реагирования к регенерации
ЧАСТЬ II. МЕТОД СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, УЧИТЫВАЮЩИХ СОЗНАНИЕ
Глава 5. Один процесс, пять движений: инновация из будущего
Совместное инициирование: раскрытие общих намерений
Совместное чувствование: видение реальности с граней системы
Совместное чувствующее присутствие: соединение с высшим потенциалом будущего
Совместное созидание: формирование и создание прототипа нового
Совместное формирование: взращивать экосистемы инноваций
ЧАСТЬ III. ОСМЫСЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ОБЩЕСТВЕ
Глава 6. Обновление операционной системы общества
Экономика 4.0
Демократия 4.0
Межотраслевой сектор 4.0
4.0 Lab
Глава 7. Возвращение к корням
С наилучшими пожеланиями, КГБ Восточной Германии
Не сбиться с пути
«Я не могу не сделать»
u.lab
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