По сути, Теория U проводит разграничения между разными способами проявления в мире наших действий и внимания. То, каким именно образом я направляю внимание, определяет то, каким образом это проявляется в реальности. Или, как сказал бывший СЕО* компании Hanover Insurance Билл О’Брайан: «Успех нашего вмешательства в ситуацию зависит от внутреннего состояния того, кто вмешивается».

Теория U привлекает наше внимание к слепому пятну современного лидерства, а именно к внутренним состояниям-условиям, или основополагающим истокам, из которых мы исходим, когда действуем — как индивидуально, так и коллективно.

Поскольку я вырос на ферме, мне нравится сравнивать наше внутреннее состояние с полем. У каждого поля есть два измерения: видимое — то, что растет на поверхности, и невидимое — то, что ниже поверхности, или качество почвы.

То же самое можно сказать и о социальном поле. Мы видим действия людей и практические результаты, которых они достигают в видимой реальности. Однако редко обращаем внимание на условия, находящиеся глубже: источник, или внутреннее состояние-условие, из которого мы действуем.

Теория U приглашает нас обращать внимание на это слепое пятно — на незримый источник как измерение социального поля, на качество отношений, которые мы поддерживаем друг с другом, на систему и на себя самих.

Теория U определяет четыре способа (или источника) того, как действие и внимание входят в мир. Они возни-кают из разных характеристик сознавания: 1) привычного сознавания; 2) сознавания в рамках эгосистемы; 3) эмпатического отношения; 4) генеративного (созидательного) экосистемного* сознавания.

Шармер, Отто - Основы Теории U - Главные принципы и применение на практике

Пер. с англ. Т. Землеруб. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 235 с.

ISBN 978-5-00146-210-1

Шармер, Отто - Основы Теории U – Содержание

Введение

Лидерство по Теории U: культивация социального поля

ЧАСТЬ I. ОСНОВА ВИДЕНИЯ ПОЛЯ

Глава 1. Слепое пятно

Три разделения

Слепое пятно

Перед чистым холстом

Приезд в MIT

Обучение на основе эмерджентно проявляющегося будущего

Как строить вместилище

Социальные поля

Глава 2. Теория U: форма следует за сознанием

Как заставить систему видеть себя

Момент видения

Процесс: три движения

Обозначение более глубокой территории

Три инструмента внутреннего знания

Три врага на пути вниз по левой части U

Два барьера на пути вверх по U

Чувствующее присутствие и отсутствие

Глава 3. Матрица социальной эволюции

Грамматика социальных полей

Матрица социальной эволюции

Общение

Организации

Координирование и управление

От поля 1 к полю 4: путь инверсии

Понимание системы и видение себя

Глава 4. Игольное ушко

«Я от тебя жду многого»

Воссоединение материи и разума

Суть системного мышления

Сквозь игольное ушко

Инверсия отношений «система — я»

От реагирования к регенерации

ЧАСТЬ II. МЕТОД СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, УЧИТЫВАЮЩИХ СОЗНАНИЕ

Глава 5. Один процесс, пять движений: инновация из будущего

Совместное инициирование: раскрытие общих намерений

Совместное чувствование: видение реальности с граней системы

Совместное чувствующее присутствие: соединение с высшим потенциалом будущего

Совместное созидание: формирование и создание прототипа нового

Совместное формирование: взращивать экосистемы инноваций

ЧАСТЬ III. ОСМЫСЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ОБЩЕСТВЕ

Глава 6. Обновление операционной системы общества

Экономика 4.0

Демократия 4.0

Межотраслевой сектор 4.0

4.0 Lab

Глава 7. Возвращение к корням

С наилучшими пожеланиями, КГБ Восточной Германии

Не сбиться с пути

«Я не могу не сделать»

u.lab

Об авторе

Об организации

Благодарности