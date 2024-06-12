Уайт, Джон - Трудные дети хороших родителей

Вплоть до XX века родители знали, как следует воспитывать детей. Безусловно, проблемы были и у них. Более того, порой они сами не ведали, что творят. Но по крайней мере их не одолевало столько сомнений и тревог, сколько терзает современных мам и пап.

Преимущества стабильности

На протяжении практически всей истории человечества воспитание детей определялось традицией. Их растили в простоте и строгости, без затей и многоэтажных педагогических теорий - так, как воспитывали самих родителей и как воспитывали детей все вокруг. Конечно, традиционного воспитания придерживались не все. И многие семьи постигало то же самое разочарование, от какого страдаем ныне и мы. Кто-то чересчур потакал своим отпрыскам, кто-то был сверх нужды суров. Но, так или иначе, до начала XX века родителей не преследовали сомнения по поводу их собственной роли в семье и возложенной на них ответственности. Если подросток вел себя дурно, взрослые чаще всего возлагали вину на самого недоросля, а не обвиняли себя, как делаем это мы.

На исходе XIX века на помощь родителям пришла наука (хотя, откровенно говоря, они и не знали, что так уж нуждаются в ее помощи). Бихевиоризм доступно растолковал родителям, насколько они плохие. Выяснилось, что всевозможные неприятности — ночное недержание мочи или кала, истерики и капризы, воровство, вранье, подростковое хулиганство и непослушание, страшные сны, прогулы и другие проблемы в школе, а также обгрызенные ногти, курение, пьянство и мастурбация - все это или несомненные последствия родительских ошибок, или совершенно естественные формы поведения, на которые взрослые должны закрыть глаза и не возмущаться. Что бы детишки ни творили, всему найдется научное объяснение.

Тут вдруг открылись все тайны развития человеческой личности. Родители сорвали плод с древа познания добра и зла. Да, он был хорош на вид и так и просился в руки и в рот, суля человекам мудрость - но нас, к нашему ужасу и прискорбию, изгнали из отеческого сада (не Эдем, конечно же, но там было очень неплохо) в холодный и враждебный мир. Земля произрастила терния и волчцы, и мы стали возделывать свои семьи в поте лица своего (см. Быт 3:17-19).

Сомнения осаждают нас со всех сторон. Начать с того, что сами «эксперты по чадоводству» далеко не во всем между собой согласны. Статьи в популярных журналах с равной убедительностью отстаивают прямо противоположные мнения. Нас лишили нашей бесхитростной уверенности, а взамен снабдили противоречивыми, сбивающими с толку указаниями.

Уайт, Джон - Трудные дети хороших родителей

Пер. с англ. - М.: Триада, 2011. - 336 с.

ISBN 978-5-86181-453-9 (в обл.)

Уайт, Джон - Трудные дети хороших родителей – Содержание

Пролог

Часть 1. Все очень непросто

Глава 1. Век неуверенности

Глава 2. Кто виноват?

Глава 3. Ложные надежды

Часть II. Родительские муки

Глава 4. Боль от утраты доверия

Глава 5. Бури и затишья

Глава 6. Брак в беде

Глава 7. Помощь специалистов

Глава 8. Неприятности с законом

Часть III. По ту сторону прагматизма

Глава 9. Отказ от прав

Глава 10. Из утопии в Галилею

Глава 11. Достоинство человека

Глава 12. По образу и подобию Его

Глава 13. Достоинство человека и разговор с Богом

Эпилог