Уайт, Джон - Трудные дети хороших родителей

Уайт - Трудные дети хороших родителей
Вплоть до XX века родители знали, как следует воспитывать детей. Безусловно, проблемы были и у них. Более того, порой они сами не ведали, что творят. Но по крайней мере их не одолевало столько сомнений и тревог, сколько терзает современных мам и пап.
Преимущества стабильности
На протяжении практически всей истории человечества воспитание детей определялось традицией. Их растили в простоте и строгости, без затей и многоэтажных педагогических теорий - так, как воспитывали самих родителей и как воспитывали детей все вокруг. Конечно, традиционного воспитания придерживались не все. И многие семьи постигало то же самое разочарование, от какого страдаем ныне и мы. Кто-то чересчур потакал своим отпрыскам, кто-то был сверх нужды суров. Но, так или иначе, до начала XX века родителей не преследовали сомнения по поводу их собственной роли в семье и возложенной на них ответственности. Если подросток вел себя дурно, взрослые чаще всего возлагали вину на самого недоросля, а не обвиняли себя, как делаем это мы.
На исходе XIX века на помощь родителям пришла наука (хотя, откровенно говоря, они и не знали, что так уж нуждаются в ее помощи). Бихевиоризм доступно растолковал родителям, насколько они плохие. Выяснилось, что всевозможные неприятности — ночное недержание мочи или кала, истерики и капризы, воровство, вранье, подростковое хулиганство и непослушание, страшные сны, прогулы и другие проблемы в школе, а также обгрызенные ногти, курение, пьянство и мастурбация - все это или несомненные последствия родительских ошибок, или совершенно естественные формы поведения, на которые взрослые должны закрыть глаза и не возмущаться. Что бы детишки ни творили, всему найдется научное объяснение.
Тут вдруг открылись все тайны развития человеческой личности. Родители сорвали плод с древа познания добра и зла. Да, он был хорош на вид и так и просился в руки и в рот, суля человекам мудрость - но нас, к нашему ужасу и прискорбию, изгнали из отеческого сада (не Эдем, конечно же, но там было очень неплохо) в холодный и враждебный мир. Земля произрастила терния и волчцы, и мы стали возделывать свои семьи в поте лица своего (см. Быт 3:17-19).
Сомнения осаждают нас со всех сторон. Начать с того, что сами «эксперты по чадоводству» далеко не во всем между собой согласны. Статьи в популярных журналах с равной убедительностью отстаивают прямо противоположные мнения. Нас лишили нашей бесхитростной уверенности, а взамен снабдили противоречивыми, сбивающими с толку указаниями.
Уайт, Джон - Трудные дети хороших родителей
Пер. с англ. - М.: Триада, 2011. - 336 с.
ISBN 978-5-86181-453-9 (в обл.)
Уайт, Джон - Трудные дети хороших родителей – Содержание
Пролог
Часть 1. Все очень непросто
- Глава 1. Век неуверенности
- Глава 2. Кто виноват?
- Глава 3. Ложные надежды
Часть II. Родительские муки
- Глава 4. Боль от утраты доверия
- Глава 5. Бури и затишья
- Глава 6. Брак в беде
- Глава 7. Помощь специалистов
- Глава 8. Неприятности с законом
Часть III. По ту сторону прагматизма
- Глава 9. Отказ от прав
- Глава 10. Из утопии в Галилею
- Глава 11. Достоинство человека
- Глава 12. По образу и подобию Его
- Глава 13. Достоинство человека и разговор с Богом
Эпилог
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