Существует организованное, государственное противление Богу, которое раскрывается в истории. Весь Ветхий Завет повествует о борьбе языческих народов против богоизбранного народа, и Новый Завет в Откровении Иоанна Богослова говорит о том же самом, только на еще большей глубине.

Недавно прославленный сербский святой, преподобный Иустин (Попович), писал: «В наше время существует немного людей с живым ощущением истории. Обычно события оцениваются фрагментарно, вне их исгорической целосгносги. Эгоисгическое ослепление, будь то индивидуального, национального или классового характера, заключает человеческий дух в беспросветные норы, где он мучается в своем собственном аду. Выхода оттуда нет, потому что нет человеколюбия. Не может человек выйти из своего адского солипсизма, если подвигом самоотверженной любви не перенесет душу свою в других людей, служа им евангельски преданно и искренно. Меня всегда радует, когда я среди интеллигентов встречаю человеческое существо, обладающее здоровым чувством истории».

Убийство царя Николая Александровича является центральным событием исгории ХХ столетия. В оценке этого события поразительное даже не искажение, а просто отсутствие какой бы то ни было христианской историософии проявляют некоторые богословы. Всячески противясь канонизации царя, они упорно рассматривали его мученическую кончину как кончину одного из рядовых членов Церкви во времена самых жестоких в истории гонений. А что касается того, что он был царь, говорили они, это «Политика», от которой Церковь должна держаться подальше.

Протоиерей Шаргунов Александр - Царь

ООО Златоуст, 2013. 448 с.

ISBN 978-5-00022-001-5

Протоиерей Шаргунов Александр - Царь - Содержание

Чдсть І. ПРИНОШЕНИЕ СВЯТОМУ ЦАРЮ

1. Судьба царя - судьба России

2. Покров Божией Матери над православной монархией в России

3. Царь Николай ІІ и святые

4. К 400-летию Дома Романовых

Часть ІІ. ПО МОЛИТВАМ СВЯТОГО ЦАРЯ

1. О значении чудес

2. Свидетельства современников царя Николая ІІ

3. Поэт-пророк

4. Свидетельства наших дней

5. Благодатный лик

6. Рассказы священников

7. Чудесам нет конца

Приложение. Календарь царских дней

Протоиерей Шаргунов Александр - Царь - О значении чудес

Перед вами - свидетельства о благодатном заступничестве царственных страстотерпцев. Каждое свидетельство о чуде - золотой кирпичик невидимого храма, созданного в память святых. Эти свидетельства дают возможность проследить, как постепенно прославлялись царственные страстотерпцы в сознании людей. Как совершилось самое великое чудо - их канонизация самим православным народом, прежде чем они были канонизированы на юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 году. Многие в нашем православном народе знали, что царственные страстотерпцы уже были прославлены Русской Зарубежной Церковью. Отрицать истинность этого прославления - значит отрицать благодатность этой Церкви. Какими бы сложными ни были отношения с Русской Зарубежной Церковью у большинства православных поместных церквей, никто из здравомыслящих православных во всем мире никогда не осмеливался делать это, поскольку такое отрицание могло стать «хулой на Духа Святого». В начале 1990-х годов святейший патриарх Алексий ІІ благословил строительство храма в память всех русских святых на месте разрушенного Ипатьевского дома. Невозможно было истолковать это благословение иначе, как признание патриархом святости царственных страстотерпцев. Святость их все более признавалась и Комиссией по канонизации святых под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Излишне говорить, что эта комиссия облечена достаточно авторитетными полномочиями, чтобы относиться к ее решениям как к «Частному мнению отдельных священнослужителей».

А если говорить об «отдельных священнослужителях», то подавляющее их большинство до канонизации почитали царя и его семью как святых мучеников. Так, на Епархиальном собрании духовенства Московской епархии по предложению митрополита Ювеналия было проведено голосование по этому вопросу. Только 20 священников из шестисот присутствовавших имели какие-то сомнения. 257 священников города Москвы обратились примерно в то же время к патриарху Алексию ІІ с просьбой о местной канонизации царской семьи. Также духовенство Новосибирской епархии ходатайствовало перед своим правящим архиереем архиепископом Сергием о местном прославлении царственных страстотерпцев. Местная канонизация царя Николая ІІ и его семьи давно еще состоялась в Сурожской епархии: митрополит Антоний (Блюм) освятил храм в честь царственных страстотерпцев. В Тихоно-Луховском монастыре Ивановской епархии по благословению архиепископа Амвросия также был освящен храм в честь царя-страстотерпца. В ряде других епархий по благословению правящих архиереев совершалось молитвенное почитание царственных страстотерпцев. Комиссия по канонизации свидетельствовала, что во многих храмах Московского Патриархата имеются их иконы и совершаются молебны/