Шассар - Языческий атеизм

С радостью вернуться не к множественности многочисленного и одного и того же, а к множественности природы, совершенно индивидуально устанавливающей различия внутри самой себя, вся дрожа от движений жизни, будучи полностью освобожденной от внемирных фикций, которым ее подчиняли ближневосточные религиозные мифы, значит покончить с теоцентризмом, который представляет собой всего лишь универсальный тоталитаризм, один из самых принудительных и самых убийственных для свободы. Это значит также отбросить внешне атеологические доктрины и теории, которые неизменно воспроизводят теологическую парадигму: многоуровневую иерархическую схему, которая, исходя от высшего начала, Бога, Одного или Абсолюта, совокупности могущества, знания и моральности, переходит к находящимся ниже него множествам, обладающим меньшей ценностью и меньшей силой.

Цель данной работы — прежде всего проследить в общих чертах путь, пройденный множественной материей, которая самоорганизовывалась во множестве разных форм за огромное время от того, что, может быть, не имеет начала, до того, что, может быть, не имеет конца. Будучи далекой от теорий, обходящихся без тщательной эмпирической проверки и экспериментального подтверждения, данная работа должна позволить нарисовать образ мира, совершенно отличный от нынешнего теологического образа, и разработать, исходя из него, линии поведения, может быть, временные, но они в любом случае не будут иметь, по крайней мере, по замыслу, бесконечной, универсальной ценности, так что их можно будет навязать всем народам мира. В этом множественном мире, который становится все более множественным, моральному универсализму, который выше всех прочих, нет места. Он должен исчезнуть вместе со своим высшим идолом и происшедшими от него светскими разновидностями.

Больше нет речи о том, чтобы держаться за старые истории, сегодня почти забытые. Но есть еще те, кто цепляется за них, испытывая ностальгию или по причине невежества, те, кто отстает от времени. Их зацикленность на прошлом теперь неуместна. Лучше отбросить лжеязычества в разных их видах, отправить их богов пастись туда, откуда они пришли, повернуться спиной к прошлому, которое ушло и больше не имеет смысла, чтобы освободиться от него и перейти от настоящего к будущему. Только та вера, которая в действительности представляет собой неверие, может быть взята за опорную и исходную точку. Так ответил Арнльот из Емтланда королю Олафу, ренегату, который был объявлен святым в награду за свое предательство, на вопрос, кто он, христианин или язычник. Он сказал, что верит только в свою силу и свои способности: at hann trüdi а matt sinn ok megin (Olafssaga). Такой же ответ дали Хрольф и его воины, которые заявили, что не приносят жертвы никакому богу, рассчитывая только на свои силы, то есть на самих себя: а matt sinn ok megin (Hrolfssaga kraka). Явно имелась в виду личная сила воли, не только физическая сила, обе эти силы естественные, их источник не какое-то сверхчеловеческое существо и не любая другая посторонняя сила. Эти прямые ответы устраняли с самого начала всех богов, больших и малых, жестоких, менее жестоких и мягких, из Египта, Греции, Ассирии или откуда- нибудь еще, ритуалы почитания которых были причудливыми и не давали обещанного результата. Прежде всего они устраняли единого Бога, мнимого создателя всего и повелителя мира, как бы его ни звали и какую бы силу ему ни приписывали.

Зачем же тогда говорить о язычестве? Да просто по той причине, что христианское определение этого термина зачисляет каждого нехристианина в язьиники, а нижеследующий текст решительно нехристианский. Он даже явно антихристианский, как у Ницше («Антихрист. Проклятие христианству») и еще более широко, потому что в нем нет Бога- Творца, а это чистое язычество. Оно находится, как и подобает истинному язычеству, вне мнимого язычества, которое тащит за собой ораву богов, будучи политеистическим, то есть все еще теистическим.

Шассар, П. - Языческий атеизм

М.: Тотенбург, 2022. — 172 с.

ISBN 978-5-9216-2410-8

Шассар, П. - Языческий атеизм – Содержание

Предисловие переводчика

БЕЗБОЖИЕ В ПОИСКАХ БОЖЕСТВА

ВВЕДЕНИЕ

I. ОТ МОНОТЕИСТИЧЕСКОЙ АЛЛОПОЭЗЫ — К ЕСТЕСТВЕННЫМ АВТОПОЭЗАМ

Атеология

Вселенная внемирного Бога

Пантеистический монотеизм

Философский монотеизм

Материалистический антитеологизм

Научно-теологическая космология

Атеологическая космология

Макрология. Многообразные миры

Самодостаточная космология?

Космологический платонизм

Невежество и неуверенность

Микрология. Изобилие частиц

Придуманные законы

Вопрос времени?

Мир без Бога и без ада

II. ЖИВОЙ МИР И ПОСЛЕДНИЙ РОД

Миф о творческой среде

Ницше как освободитель

Биология

Организмы, которые преобразуют сами себя...

Дистрофичные среды

Организм — движущая сила эволюции

Развитие и эволюция

III. ОТ МИФА К РЕАЛЬНОСТИ

Существование и разнообразие

Стойкость и деградация

Приобретения и потери

Дисгения

Евгеника

Евгеника первых времен

Антиевгеническое сектанство

Эвтеническая практика

Необходимость евгеники и эвтеники

Воспитательная эвтеника

Извращение поведения

Природа вещей

Пагубная идеология

IV. ЭКОЛОГИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЯЗЫЧЕСКОЙ

Экологизм как теология

Серьезная экологическая философия

V. ЗЕМНАЯ ЭТИКА

Универсальность под вопросом

Энтофизическая этика?

Земная этика

Геноэтика

Земля, в которую уходят корни

VI. ЖИТЬ И УМИРАТЬ

Римская смелость

Дело чести

Готовность к смерти

Список сочинений П. Шассара

ЗАКЛЮЧЕНИЕ