Библия — это библиотека, состоящая из шестидесяти шести книг. Ни одна книга не может сравниться с ней по глубине мудрости, поэтических красот, точности истории и пророчеств. Писали ее в течение тысячи шестисот лет на трех различных языках. Отдельные ее части записывались в шатрах, дворцах, темницах, городах и пустынях. Были среди писавших судьи, цари, священники, пророки, государственные деятели, писцы, воины, пастухи, рыбаки и даже один врач. Несмотря на смену эпох на протяжении шестнадцати столетий, различную культуру и разные условия жизни писавших, Библия все же только одна Книга. Она неразрывно едина.

Библия — это откровение Бога человеку. Она освещает сокровенные тайники человеческой души, умиляет до слез, смиряет и унижает до праха, исполняет готовностью повиноваться Божьей воле, располагает к чистоте сердце, побуждает к любви, влечет к святости, движет на подвиг, просветляет разум, окрыляет душу никогда не увядающей надеждой. Знание Библии необходимо для богатой и насыщенной смыслом жизни, ибо слова этой Книги имеют свойство разрешать проблемы, перекидывать мосты через бездны, превращать поблекшие краски нашей жизни в сверкающие драгоценными камнями.

Библия никогда не истощается, никогда не делается однообразной, никогда не утрачивает отзывчивости. Живая душа, прибегшая к этому Слову, всегда найдет в нем отклик. Тысячу раз можно перечитывать те же слова, и они каждый раз столь же свежи, как и вначале. Это действительно источник воды живой!Источник один и тот же, но вода всегда свежая и живительная. Это свойство Библии можно сравнить только с тем, что мы находим в общении с живым другом, которого мы любим и к которому обращаемся за помощью и сочувствием. Это лицо остается тем же, но не бывает однообразным. Новые обстоятельства вызывают новые отклики — так и Библия.

Петр Климентьевич Шатров - Комментарии к Евангелию от Иоанна - пособие для изучающих Свящ. Писание

СПб. : Библия для всех, 2004. - 725 с.

ISBN 5-7454-0843-X

Петр Климентьевич Шатров - Комментарии к Евангелию от Иоанна - пособие для изучающих Свящ. Писание - Содержание