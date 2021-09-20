Протопресвитер Георгий Шавельский - Православное пастырство

Лекции эти не представляют собою всеобъемлющего и всеисчерпывающего курса по Пастырскому Богословию, не затрагивают и тем более не разрешают всех вопросов разнообразной, как сама жизнь, многосложной пастырской деятельности. Они лишь дают посильный ответ на вопросы: в чем сущность и где основы пастырского служения; что требуется для формирования личности доброго пастыря; в чем его задача, долг и секрет его влияния на пасомых и т. д.? По содержанию этих вопросов книге дается заглавие: «Православное пастырство» (основы, задачи и дух православного пастырского служения). Таким образом, предлагаемая книга охватывает общую, основную часть науки – Пастырского Богословия. Частностей же она касается лишь постольку, поскольку эти частности могут служить иллюстрацией для трактуемых общих положений. И совершенно она не претендует на то, чтобы дать читателям исчерпывающее практическое руководство по пастырствованию. Если же она все-таки преследует некоторую практическую цель, то эта цель сводится к тому, чтобы в умах и сердцах читателей заложить определенный, твердый фундамент для пастырствования в современных многотрудных и до крайности сложных условиях жизни.

Памятуя слова Великого Святителя, что пастырское служение является «наукою из наук и искусством из искусств», искусство же всегда, в известной степени и в известном отношении, современно, я не мог не придать своим чтениям характера некоторой современности. Думаю, что это не может противоречить научным задачам и цели, которые я в чтениях преследовал. Если же эта современность действительно, как неоднократно заявляли мне мои слушатели, придает делаемым выводам жизненность и практичность, то она тогда является сугубо нелишней. Во всяком случае, решаюсь заявить, что упомянутая «современность» диктовалась не какими-либо либеральными настроениями и соображениями, а долгим, проверенным опытом автора, самыми разнообразными его пастырскими переживаниями и существенными потребностями нашего лукавого времени, предъявляющего к современному пастырству исключительные запросы.

Протопресвитер Георгий Шавельский - Православное пастырство

Издательство Русского Христианского гуманитарного института, Санкт-Петербург, 1996

Серия "Живая традиция"

ISBN 5-88812-020-0

Протопресвитер Георгий Шавельский - Православное пастырство - Содержание

Предисловие

I. Пастырское богословие. История науки, важность, содержание и ее положение в ряду других богословских наук. Источники и пособия

II. Предмет науки. Определение понятия «пастырское служение» в «Книге о должностях пресвитеров приходских» и у проф. В. Ф. Певницкого. Наше определение

III. Понятие о царстве Божием. Царство природы. Проявление греха и его последствий в этом царстве. Роль человека – две обязанности: положительная и отрицательная. Орудия борьбы с грехом и его последствиями

IV. Характеристика царства Божия с внутренней стороны: «Царство Божие внутри вас» (Лк.17:20–21). Учение св. отцов о царстве Божием. Устроение Христом Спасителем царства Божия. Виды пастырского служения

V. Естественные основания для пастырского служения и его всеобщность в человеческом роде; его божественное установление. Христианское пастырство; избрание, посвящение, преемственность. Необходимость пастырского института, доказываемая учением о церкви как о теле. Наименования пастырского служения и пастырей в Св. Писании. Общий взгляд отцов церкви на пастырское служение

VI. Пастырское призвание. Взгляд на него пасторологов. Призвание внутреннее и внешнее. Необходимость подготовки к пастырскому служению

VII. Вопрос о пастырском настроении. Благодатный дар сострадательной любви. Отношение к нему пастырской личности. Вызываемые данными вопросами отделы нашей науки

VIII. Христос пастыреначальник – образец для пастырей. Заповедь Самого Иисуса Христа Спасителя. Учение Апостолов. Примерный способ описания пастырства (У Блеки и Бека). Теория проф. С. А. Соллертинского. Вечное и временное в примере Иисуса Христа

IX. Подготовка к пастырскому служению. Специализация. Образ пастыря в святоотеческом освещении. Обязательные качества пастыря по изображению св. отцов и пасторологов: внутренняя чистота, любовь к горнему миру, разнокачественность, уважение к святыне, знание природы своей должности

X. Избрание и посвящение. Различие между православным, католическим и протестантским пастырством. Избрание пастырей в православной церкви. Изначальность пастырского посвящения. Посвящение Иисуса Христа и Апостолов. Признаки истинного посвящения. Настроение посвящаемого

XI. Необходимость для пастыря дальнейшей работы над своим усовершенствованием. Неизбежные искушения на этом пути. Средства борьбы с ними

XII. Школа служебная. Органы и средства служебного воспитания и совершенствования пастыря. Епископ, благочинные пастырские собрания, пастырские курсы

XIII. Cвященник как учитель и как служитель культа. Две стороны христианского культа. Значение личности пастыря в христианском богослужении. Чрезвычайная важность богослужения в жизни христианских народов. Требования, предъявляемые к совершителю богослужения. Совершение литургии, таинств. Крестные ходы

XIV. Душепопечение как особый вид пастырствования. Сущность душепопечения (Иез.1:10). Препятствия со стороны общины и самого пастыря. Более частное определение обязанностей душепопечителей (Иез.34:15–16; Иез.34:10–11). Образ душепопечительного пастыря в новом завете (Ин.10; Лк.15:4–6; Еф.4:11–13; Деян.20:31; 1Сол.2:9–12; 2Тим.4:5. 2). Отличительный характер душепопечения

XV. Общие заботы пастыря: различие нужд верующих. Вера интеллигенции и простого народа. Положительные и отрицательные задачи пастыря в отношении веры пасомых. Научение вере детей и взрослых. Три группы взрослых, обращение пастыря с каждой из них. «Иные овцы». Иисус Христос и грешники. Процесс обращения грешника

XVI. Борьба пастыря с явлениями, подрывающими веру: суевериями, вольнодумством и безбожием

XVII. Борьба пастыря с инославной и сектантской пропагандой

XVIII. Материальные нужды, отношение к ним пастыря

XIX. Социальный вопрос и церковь. Коммунизм, его природа и способы церковной борьбы с ним

XX. Отношение пастыря к предержащей власти и к политическим партиям. Допустимо ли несение пастырями общественных и государственных должностей?

XXI. Война и церковь. Служение священника на поле брани

XXII. Живые души

XXIII. Таинство покаяния как могущественное средство в деле пастырского душепопечения и духовного возрастания верующих

Заключение. Вечное и временное в пастырском служении. Наше «особое» время налагает на пастырей особые обязанности. Нужны пастыри подвижники и сплоченность пастырей. Материальное и духовное в жизни пастыря. Необходим VIII вселенский собор

Приложения

Послесловие