Этот мир - наш, чтобы его строить. Мудрецы (известный мидраш Ялкут Шимони, Берешит 1, симан 2) учат, что Творец использовал Тору для создания вселенной, приводя пример: «Когда царь, из плоти и крови, строит дворец, он не полагается на свои мысли, а обращается к мастерам». Разумно: архитектору доверяют работу за его знания и опыт. Но даже большой мастер не начнет работу, пока не начертит детальный план.

Ялкут продолжает: «Так и Святой, благословен Он, смотрел в Тору, когда творил мир, используя ее как чертеж будущего строения». Но точна ли аналогия? Творец ничем не ограничен и может строить без плана, а царь и архитектор нуждаются в чертежах, чтобы руководить строительством от начала и до конца - без этого люди обойтись не могут. И нельзя все время прерывать строительство для обдумывания. Не так Ашем. Второй вопрос о чертеже. Когда строительство закончено, он не нужен. А Тора вечна. Ясно, Ялкут учит не строительству домов, а сообщает: вселенная создана и существует благодаря Торе. Все, что мы переживаем в нашей прекрасной вселенной, создано согласно Торе. Это не воспоминание об историческом моменте творения.

Каждый день мы возвещаем в утренних молитвах (Биркат криат шма): «Творец, в Своей бесконечной милости, ежедневно возобновляет акт творения». Эти слова свидетельствуют: Он постоянно дает новую жизнь миру. После создания мира произошло существенное изменение процесса творения, когда еврейский народ принял Тору. Раби Акива учит, что Творец особенно полюбил Народ Израиля и из любви к нему дал ему драгоценный подарок: святую Тору, Свое любимое орудие творения. Поэтому он предупреждает не пренебрегать Торой, исключительно внимательно относиться к ее изучению, приводя слова царя Шломо: «Хорошее учение Я дал вам, не оставляйте Моей Торы» (Мишлей, 4:2).

О важности вручения этого дара говорит и пророк Ирмеягу (33:25): «Если бы не Мой союз днем и ночью, Я бы не установил законы неба и земли». Он обращается к каждому из нас, ибо от нашего изучения и соблюдения Торы зависит жизнь всей вселенной. Основываясь на этом стихе, р. Хаим их Воложина объясняет, что если бы хоть на миг прекратилось учение Торы, мир перестал бы существовать. В книге Нефеш ахаим (Шаар 4, гл. 10) он пишет, что Творец, используя Тору, дает жизнь, дух и существование вселенной. Если свет Торы хоть на мгновение перестал бы освещать творение, нести ему энергию, все бы сразу исчезло. Изучение Торы поддерживает мир - она не только план творения вселенной, но и ее сила и жизнь.

Если в мире есть порядок, то благодаря Торе, которую избрал для этого Творец. И в этом учении наша роль в мире. Даат Тора, знание Торы - мудрость, прозрение и мировоззрение, вытекающие из Торы. Всякое правильное суждение основывается на Торе. Хафец Хаим иллюстрирует кардинальное различие между даат Тора и другими видами знания, объясняя слова Торы (Берешит, 1:14-15): «И сказал Творец: да будут светила на небосводе, чтобы разделять между днем и ночью и быть знаками для праздников, дней и лет. И будут светила на небосводе, чтобы освещать землю».

Тора дает иной взгляд на творение мира, смысл его существования, говоря, для чего Он их создал: чтобы были знаками для праздников, дней и лет, и, наконец, чтобы освещать землю. Хафец Хаим цитирует, как Раши объясняет слова «и будут они знаками»: «Когда есть затмения, это плохой знак для мира», - и продолжает: «а, кроме того, они будут светить». Хафец Хаим поясняет: «Мы видим пропасть между обычным мышлением и даат Тора. Если спросить мудрейшего из людей: «Для чего нужно солнце?» - конечно, он ответит: «Для блага всего живого - чтобы давать свет и тепло, чтобы росли фрукты и овощи, и так далее.

Рав Хаим Пинхас Шайнберг - о Пятикнижии - Берешит

Составил и записал рав Шломо Ферст

Перевел на русский язык Гедалия Спинадель

Иерусалим, 2007

113 с.

Рав Хаим Пинхас Шайнберг - о Пятикнижии - Берешит- Содержание

Об авторе

Предисловие р. Хаима Пинхаса Шайнберга

Введение р. Шломо Ферста

Берешит: Этот мир - наш, чтобы его строить

Hoax: Изменение - необходимость

Лех Леха: Испытание переменой

Ваєра: Совершенство с помощью Торы

Хаей Сара: Это может каждый

Толдот: Успех Якова, провал Эсава

Вайеце: Его выбор

Баштах: Лучший путь к успеху

Ваешев: Лучший способ жизни

Микец: Подготовка к величию

Ваигаш: Все мы можем допустить ошибку

Ваехи: Счастливая жизнь

Рав Хаим Пинхас Шайнберг - о Пятикнижии - Берешит - Лехлеха - Испытание переменой

Авраам авину боролся против идолопоклонства, пока не столкнулся с великим злодеем, императором Нимродом. Хазаль (Тана девей Элиту, зута 25) так описывают эту историческую конфронтацию: Нимрод сказал Аврааму: «Разве ты не знаешь, что я владыка вселенной, солнца и луны, звезд и планет - и людей! Я источник всего. Почему ты разбиваешь моих идолов (которые служат мне)»? В этот момент Творец дал мудрость Аврааму, и он ответил: «Господин мой царь! С сотворения мира и до сего дня солнце встает на востоке и заходит на западе. Повели завтра солнцу встать на западе и зайти на востоке. Тогда буду свидетельствовать, что ты владыка вселенной. И если ты, как ты сказал, владыка мира, конечно, от тебя ничего не сокрыто.

Тогда раскрой мне, что на сердце моем и что я сделаю в будущем». Злодей Нимрод положил руку на бороду и глубоко задумался. Авраам сказал ему: «Не задумывайся, ты же не владыка вселенной, а сын Куша. Был бы властелином вселенной, разве бы не спас своего отца от смерти? Но ты не мог, и сам от нее не спасешься». Тогда Нимрод позвал Тераха, отца Авраама, и спросил: «Скажи, как наказать твоего сына за то, что сжег моих идолов? Справедливо, что его казнь - сожжение»! Нимрод посадил Авраама в тюрьму. А потом его бросили в раскаленную печь. Связали, поместили на камень и обложили дровами со всех сторон... Забушевало пламя, но Творец послал ангелов, и они спасли Авраама от смерти, не дав огню принести ему никакого вреда.

Это великое чудо в Ур Касдим, столице империи Нимрода, было первым испытанием Авраама. Вслед за этим беспрецедентным проявлением верности Творцу, последовал другой тест: «И сказал Б-г Аврааму: Лех леха, уходи из твоей страны, с твоей родины и из дома твоего отца в страну, которую тебе укажу» (Берешит, 12:1). Обычно испытания ведут от простого к сложному. Здесь вроде бы иначе. Месирут нефеш, готовность пойти на неизбежную смерть в огне - трудно представить большее испытание, чем ад в Ур Касдим. Но Авраам выстоял и восславил этим имя Творца. Его поступок вызвал великий трепет перед Б-гом в сердцах поколения, погрязшего в идолопоклонстве. Далее Ашем говорит Аврааму оставить свой дом и страну, разве это можно сравнить с предыдущим.

Но если этот тест легче, почему Он задумал такой порядок? В чем смысл всякого испытания? Оно пробуждает в душе человека скрытый потенциал величия и дает возможность его осознать и реализовать. Тест не измеряется конкретными обстоятельствами и способами его прохождения, скорее, влиянием на природу человека и ее изменением. Предпочесть идолопоклонству гибель в пламени Ур Касдим - великая жертва, но это героизм одного изолированного поступка. В книге Эвен шлема говорится от имени Гаона из Вильно: «Главная цель жизни человека - постоянно наращивать усилия для изменения своего характера. А если не для этого, зачем жить?» Что имел в виду Гаон, добавляя слова «зачем жить»? Ясно, что улучшать черты характера, мидот - очень важный аспект жизни.

Но мы ошибочно полагаем, что и без этого можно жить достойно и заслужить награду за изучение Торы, исполнение заповедей и добрые дела, хесед. А Гаон здесь утверждает, что без изменения мидот, наша жизнь просто ничто. И это настолько важная идея, что с нее начинается эта книга: «Все служение Б ־ гу зависит от очищения мидот». Отсюда ясно: вопреки тому, что мы могли бы подумать, изменение характера - главное. Вокруг этого разворачивается вся жизнь. И наш успех в жизни определяется мерой изменения к лучшему, степенью совершенствования характера. Мы так устроены, что привычные действия совершать все легче и легче, пока действие не становится автоматизмом, второй натурой. И потом очень трудно выбраться из наезженной колеи.

Кроме того, данные Творцом качества и обстоятельства, вкупе с тем, чему мы научились в самом раннем возрасте, являются мощными силами, которые формируют нашу личность и поведение. Жизнь и образ жизни, очень трудно менять. И все же человек может изменить свою природу, если его усилие постоянно, планомерно и интенсивно. Мы должны бороться без остановок, без передышек, изо всех сил. Это заповедь лех леха. Всевышний сказал Аврааму оставить страну, потом семью и дом отца. Оставить страну не так трудно как семью, но оставить не только родных, но и отца? От легкого - к трудному. Лех леха - тест перемены - отделить себя от прошлого и родного. Испытание в Ур Касдим было уникальным.

Выбор, связанный с самопожертвованием ради прославления, освящения Его Имени, кидуш Ашем дается не каждому. Но это не единственный способ доказать верность воле Творца. Есть еще ежедневное испытание - исполнять Его заповеди, отодвигая наши желания и заботы ради жизни, посвященной служению Ашему. Лех леха - испытание ежедневной жизнью. Мы должны видеть: каждый день несет свои испытания. Регулярные и внезапные. Первый тест - вовремя проснуться на молитву, а потом молиться с соответствующими мыслями. Каждый момент жизни - испытание, даже если нет кризисов и необходимости принимать особые решения.