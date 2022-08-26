Имя величайшего иконописца Древней Руси - Андрея Рублева, на Поместном соборе Русской православной Церкви 1988 года причисленного к лику святых, известно каждому русскому человеку, неравнодушному к истории и духовной культуре Отечества. На протяжении столетий память о нем не уходила со страниц летописей, сказаний и других исторических источников. От поколения к поколению передавались рассказы о сияющих Божественным светом дивных творениях его искусной кисти. В XIX веке едва ли не в каждом иконописном собрании старообрядцев, ревностно почитавших старинные образы, были иконы, приписываемые их владельцами прославленному иконописцу. Однако ни одна из этих икон не имела исторических свидетельств о принадлежности к его творчеству, а суждения о манере его письма основывались на системе признаков, характерных для икон, априори считавшихся рублевскими.

В начале ХХ столетия, когда была раскрыта из-под записей икона «Святая Троица» - главное творение преподобного Андрея-иконописца, появились первые научные суждения о художественных особенностях его стиля. Сравнение приписываемых Рублеву икон из старообрядческих коллекций с освобожденной из-под поздних наслоений подлинной живописью «Святой Троицы» начала XV века показало, что собранные любителями-знатоками иконы «письма Рублева» являются в основном произведениями иконописи XVI столетия.

После революции 1917 года из закрытых храмов и монастырей были вывезены для реставрации и передачи на хранение в музеи сотни икон, среди которых оказалось значительное число произведений XIV-XV веков. Причастные к этой деятельности лица - художественные критики, живописцы, иконописцы-реставраторы, из числа которых была образована Комиссия по сохранению и раскрытию памятников древней живописи в России во главе с И. Э. Грабарем, - ставили своей целью отыскать среди раскрытых икон произведения художественных гениев прошлого - Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия и других выдающихся живописцев. И. Э. Грабарь стремился восстановить историческую справедливость - соединить летописные имена своих собратьев-живописцев прошлых веков с сохранившимися иконами, вернуть безымянным художественным памятникам имена их создателей. Так вновь явились десятки произведений, приписываемых творчеству Андрея Рублева. Во второй половине ХХ века их насчитывалось до пятидесяти, то есть до такого же количества, которое имелось в старообрядческих коллекциях XIX столетия.

Людмила Александровна Щенникова - Творения преподобного Андрея Рублева и иконописцев великокняжеской Москвы

М.: Индрик, 2007. - 492 с., 311 илл. + 68 цв. табл.

ISBN 978-5-85759-406-3

Людмила Александровна Щенникова - Творения преподобного Андрея Рублева и иконописцев великокняжеской Москвы - Содержание

От автора

Глава первая. Живописное искусство великокняжеской Москвы в отечественной историографии

XIX - начало ХХ века

1918 - 1940 годы

1950 - 1960 годы

1970 - 2005 годы

Ученые XIX-XXI веков о творчестве преподобного Андрея Рублева

Изучение древних икон Деисуса и праздников иконостаса Благовещенского собора в Московском Кремле

Раскрытие и интерпретация духовного содержания образов искусства Андрея Рублева и других иконописцев великокняжеской Москвы

Глава вторая. Творения преподобного Андрея Рублева

Росписи Успенского собора во Владимире

Икона «Святая Троица»

Иконы Деисусного чина («Звенигородский чин»)

Напрестольное Евангелие-апракос («Евангелие Хитрово»)

Росписи Успенского собора на Городке в Звенигороде

Икона-список «Богоматерь Владимирская»

Иконостасные комплексы

Глава третья. История иконостаса Благовещенского собора

Открытие древних икон придворной церкви в ХХ столетии

Визуальные наблюдения над иконами и свидетельства исторических источников

Новые выводы

Глава четвертая. Иконы Деисусного чина в иконостасе Благовещенского собора

Истоки иконографии Деисуса со «Спасом в силах»

Иконография образа «Спас в силах» в Деисусе Благовещенского собора

Духовные основы Деисуса с образом «Спас в силах» в Московской Руси

Художественное своеобразие Деисуса Благовещенского собора: «Спас в силах» и святые заступники

Художественно-стилистические аналогии икон Деисуса Благовещенского собора и их мастера

Глава пятая. Иконы праздничного ряда в иконостасе Благовещенского собора

Иконографические и композиционные особенности праздников Благовещенского собора и их литературные параллели

Стилистические особенности и манера письма праздников Благовещенского собора

Глава шестая. Вопросы и проблемы изучения московской школы живописи

Стилистические течения, направления и этапы, варианты православной духовности

Сохранившиеся и исчезнувшие произведения

Сотрудничество мастеров

Своеобразие московской школы живописи

Список иллюстраций

Принятые сокращения

Источники и литература

Таблицы

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