Культурологические воззрения русских мыслителей складывались под влиянием глубинных тектонических сдвигов, обозначившихся в конце XIX и особенно в начале XX в. (мировая война, революция, гражданская война и др.). Тема культуры, духовно-нравственного здоровья нации обозначилась в это время со всей остротой. Волновали прежде всего мировоззренческие и даже идейно-политические проблемы, относящиеся к культурно-историческим процессам.

Постепенно формировался религиозно-философский, мировоззренческий по своему характеру, фундамент, обретавший системные черты, способный не только ответить на назревшие общественные вопросы, но и обеспечить теоретическое становление наук о культуре. Не случайно к середине XX в. появляются монографии системно-теоретического характера (Е. В. Спекторский. «Христианство и культура» — Прага, 1925 г.; И. А. Ильин. «Основы христианской культуры» — Женева, 1937 г.). Растет и теоретический потенциал трудов о культуре. Наряду с трудами Е. В. Спектор- ского и И. А. Ильина особо должны быть отмечены и сочинения Г. В. Флоровского, в первую очередь те, в которых рассматриваются проблемы историко-культурного развития.

Щученко Владимир - Философия культуры в свете христианского Логоса. Русские христианские мыслители о культуре (вторая половина XIX — первая половина XX веков)

СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2017. 202 с.

ISBN 978-5-88812-859-6

Щученко Владимир - Философия культуры в свете христианского Логоса. Русские христианские мыслители о культуре (вторая половина XIX — первая половина XX веков) - Оглавление

Введение

Глава первая Христианское мировоззрение и теория культуры

Глава вторая Христианское мироприятие и культура: от библейских мифологий о Сотворении мира и Богоявлении к христианскому осмыслению культуры

Глава третья В. С. Соловьев о синтезе религиозного целеполагания, жизни и культуры

Глава четвертая Е. Н. Трубецкой: культурная катастрофа в свете христианского мировоззрения

Глава пятая В. Ф. Эрн: «логистические» параметры культуры

Глава шестая Защитники и гонители Логоса в Советской России

Глава седьмая Слово Божие И слово человеческое

Глава восьмая Божественный Логос, Св. Дух И София — Премудрость Божия в христианской концепции культуры

Глава девятая Е. В. Спекторский: первый системный вариант христианской концепции культуры

Глава десятая И. А. Ильин о мировоззренческих парадигмах христианской концепции культуры

Глава одиннадцатая Культурное дело как «предметное» служение

Глава двенадцатая Г. П. Федотов о христианских интенциях социального творчества

Глава тринадцатая В. В. Зеньковский о мировоззренческих истоках культурного дуализма

Глава четырнадцатая Г. В. Флоровский: богословие культуры в контексте «нового» историзма XX века

Литература

Щученко Владимир - Философия культуры в свете христианского Логоса. Русские христианские мыслители о культуре (вторая половина XIX — первая половина XX веков) - Введение

Логос — слово многозначное. В религиозной традиции — это божественный Логос, Слово Христа. В понятийном, внерелигиоз- ном смысле логос есть слово человеческое, знание, в том числе и научное знание, как логически упорядоченная рефлексия. Вынесенное в заглавие книги выражение («Философия культуры в свете христианского Логоса») имеет прямое отношение и к первому, и ко второму смыслу этого слова; речь идет здесь о философской рефлексии, направленной на осмысление культурно-исторического процесса, о культурологической традиции, выросшей на религиозном основании. Это тот логос, который русский мыслитель В. Ф. Эрн называл «отвлеченным логосом» и который является только одной из сторон всеопределяющего и всепроникающего божественного Слова, христианского Логоса. Вечное Слово Бога, по убеждению русских религиозных мыслителей, — источник всего сущего, в том числе и этого логоса человеческого. Именно этот божественный, христианский Логос одухотворяет, утверждали они, жизнь и культуру России, западного мира, человечества, задавая в том числе и мировоззренческий фундамент культурологических исследований. Культура пребывает в историческом мире, имеет дело с воплотившимися ценностными мирами. Соответственно и теоретические процедуры культурологического исследования должны быть нацелены на выявление конкретно-исторических каузальных взаимосвязей,взятых в единстве необходимого и случайного, общего и особенного, прерывного и непрерывного, номотетического и идеографического, исторического в его общечеловеческом и конкретно-историческом, индивидуализирующем выражении.

Причем культурологическое знание не может ограничить себя только теоретически доказательным исследованием конкретно-исторических причин и следствий; оно опирается и на мировоззренческие априори, а для религиозного мыслителя существует в живом органическом единстве с мировоззренческим априори усвоенного человеком божественного Слова, в котором содержатся безусловные, общезначимые, принятые в акте веры истины и ценностные установки, обеспечивающие реальные основы оценивания социальных процессов и их результатов. Разрыв между мировоззренческими установками божественного Логоса, которые питали и питают художественную культуру, философию, нравственность, а в известной мере и науку (в качестве мировоззренческого фундамента научной картины мира), и «отвлеченным логосом» наук о культуре опасен, во-первых, для наук о культуре, так как игнорирование заповеданного Слова ослабляет критериальную основу определения ценностной «лестви- цы», содержательный анализ ценностных иерархий, а, во-вторых, и для самого процесса культуры, ибо обескровливает ее духовно-нравственный, эстетический и интеллектуальный потенциал, утверждая, что существенно важно, представления о «демократии» ценностей, игнорируя тем самым иерархическую, духовно-аристократическую, основу ценностных миров. В результате — наступление бездуховности и натурализма. Этот разрыв не преодолен и сегодня; более того, в некоторых своих проявлениях он обозначился резче. Одни и по сей день сторонятся культуры, ибо в ней усматривают опасную склонность к мирскому, греховному. Отсюда — односторонне принятая позиция на отречение от мира, а заодно и от культуры с ее «воплотившимися» ценностями. Другие полагают, что Слово Бога несовместимо с теоретической рефлексией, что возвращение к христианскому пониманию культурного процесса — это проявление отсталости, отката от науки к мифу.