Шеховцова - Душа и тело в православной психологии

Православная психология возникла в нашей стране в 90-е гг. XX в. И до сих пор православные психологи размышляют, является ли она научной дисциплиной или областью практической работы. Наши светские коллеги иронизируют над нами: а разве может быть «православная психология», «православная физика», «православная химия», «православная биология»?

И мы отвечаем нашим оппонентам так.

Сегодня физики шутят: если Большой взрыв произошел сам по себе, то Кто же принес спички? Многие физики-теоретики уже всерьез обсуждают религиозные парадигмы возникновения мира и Вселенной, проблему происхождения органической жизни, которая тоже не возникла «сама по себе». Если объяснение картины мира основывается на восточной философии, то следует ли эту физику называть «восточной», а если физики используют библейский Ше- стодпев, то «библейской»? Понятно, что теоретические науки, разрабатываемые на разных концептуальных основаниях, будут разными.

В науке есть Господин факт — онтология, и есть «объяснение» этого факта — гносеология.

Психология, которая базируется на христианском взгляде па происхождение души, психики человека, смысле его существования и образе жизни, такая психология, как нам кажется, имеет право на существование и может называться православной или христианской.

До сих пор среди нас, православных психологов и психотерапевтов, идет спор о названии: как именовать дисциплину — христианской или православной психологией. Христианская психология — это более широкое направление, но мы полагаем, что необходимо учитывать и конфессию: поскольку мы православные психологи, то и психология должна быть православной.

Другое дело, что такая православная психология будет отличаться от современной академической психологии по методам помощи пациенту, смыслу развития человека, который, мы полагаем, должен осуществляться в рамках православной традиции, Православной церкви.

В советской психологии существовала точка зрения, что психические процессы — это системные информационные процессы, для которых «физиологический уровень» является материальным носителем. Но если психика есть информационное отражение внешнего мира — своего рода «зеркало», то возникает вопрос: «Кто же смотрит в это зеркало? Кто воспринимает, анализирует это отражение?». Ответ материалистов на этот вопрос сводился только к «лестнице отражений». Очевидна «дурная бесконечность» этих отражений, если не прибегнуть к утверждению некой реальности — субъекта — духа, который «воспринимает» содержание психической реальности.

Шеховцова Л. Ф. - Душа и тело в православной психологии - Психофизиологические аспекты взаимоотношений

СПб.: Изд-во РХГА, 2011. - 187 с.

ISBN 978-5-88812-510-6

Шеховцова Л. Ф. - Душа и тело в православной психологии – Содержание

Введение

Глава 1. Православная психология как научная дисциплина

Глава 2. Христианское учение о человеке и теория индивидуальности

2.1. Понятие тримерии в христианской антропологии 2.1,2. Принципы функционирования тримерии 2.2. Понятие индивидуальности в современной психологии



Глава 3. Биологические и психофизиологические свойства человека

3.1. Понятия тела, плоти и души в христианском учении о человеке 3.1.1. Тело и плоть 3.1.2. Душа 3.1.3. Взаимоотношения тела и души

3.2. Индивид как «срез целостности» биологических свойств индивидуальности человека 3.2.1. Понятие индивида в теории индивидуальности 3.2.2. Учение о конституции человека 3.2.2.1. История понятия «конституция» 3.2.2.2. Классификация типов телосложения З.2.2.З. Телосложение и метаболизм 3.2.2.4. Телосложение и психические особенности 3.2.2.5. Таксономический анализ эмпирических данных конституциональной диагностики



Глава 4. Принципы функционирования тримерии-индивидуальности человека

4.1. Принцип неслиянности и нераздельности 4.1.1. Соотношение динамики энергетических затрат и эффективности умственной деятельности

4.2. Иерархия в тримерии-индивидуальности 4.2.1. Экспериментальные результаты в крайних группах испытуемых 4.2.2. Психографический анализ личности 4.2.3. Субъективные показатели оптимального состояния в ситуации интеллектуально-эмоционального напряжения

4.3. Гармоничность тримерии-индивидуальности

4.4. Симфония в тримерии-индивидуальности 4.4.1. Активационная структура мозга 4.4.1.1. Активация и активированность 4.4.1.2. Природа процесса активации 4.4.2. Лестница энергетических преобразований и «инокачественность» психического 4.4.3. Функциональное психофизиологическое состояние человека 4.4.3.1. Эмоциональная компонента психофизиологического состояния 4.4.3.2. Мотивационная компонента психофизиологического состояния 4.4.З.З. Целостность функционирования мозга и проблема локализации функций 4.4.3.4. Психофизиологическое состояние как интегральная функция индивидной структуры



Глава 5. Проблема психофизического параллелизма: научный, философский и христианский взгляды

5.1. Научно-философский подход

5.2. Христианский взгляд на проблему взаимоотношения мозга и души

5.3. Христианское учение о духовном теле

Заключение