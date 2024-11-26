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Шелепило - Плани на завтра

с. Шелепило Антонія Зоряна - Плани на завтра - Окраєць Слова на кожен день
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Commentaries, Theology
«Плани на завтра» насправді не писалися як книга. Це лише мій спосіб жити Словом Божим так, щоб максимально зробити це Слово своїм. Одного вечора я не могла заснути. Довго крутилася в ліжку, аж доки в голові не «блимнуло»: я не прочитала перед сном уривок зі Святого Письма. У монастирі ми маємо звичай впродовж дня зазирати у Біблію і бути із цим текстом достатню кількість часу, щоб він «проріс» у серці. Для мене це був час перед сном, щоб завершити день правильно. І от, коли я одного вечора забула це зробити, моє серце нагадало мені, що воно голодне. Прочитавши фрагмент, який Церква приготувала на Літургію наступного дня, я солодко заснула.
Таким чином я навчилася закінчувати, а згодом і починати день із біблійного тексту. Але саме читання давало мені мало користи. Я забувала, про що було сьогодні Євангеліє, а Апостол – тим більше. Хоч на початковому етапі монашого життя, який називається «новіціят», ми спільно із сестрами читаємо ці два уривки в каплиці й пів години роздумуємо, що цей текст говорить про нас. І ці 30 хвилин були для мене дуже заколисувальними, бо ранок – то не мій час для глибоких думок. Щоб рятувати себе від сну, я брала блокнот і писала свої думки. З ручкою в руках важче задрімати. І ці ранкові записи були далекими передвісниками «планів на завтра». Далекими, тому що вони нагадують убогі проповіді дитини, яка прагне стати великим місіонером. Там було багато слів: «ми маємо… мусимо… Бог каже нам те і те…». Багато моралізаторства, мало Бога і мене. Але поки з джерела потекла чиста вода, минуло багато часу, коли виливалися смішні й банальні речення.
Після новіціяту ми плануємо особисті зустрічі з Богом у Його Слові самостійно. Для мене це був вечір, коли вже нікуди не поспішаю і є достатньо часу, аби набутися в тиші. Саме тоді я відкрила для себе додаток «Біблія», в якому є (на цей момент) близько тисячі перекладів Святого Письма. Кожного року ми цілою редемптористською спільнотою їздимо на реколекції, під час яких отці, які їх проводять, пропонували читати уривки з Біблії в різних перекладах. Бодай о. Івана Хоменка та Івана Огієнка, бо тоді Слово стає наче об’ємнішим, багатшим, і один переклад доповнює інший. Вперше я помітила, що відчував батько блудного сина так яскраво: Лк 15:20: «І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його й, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його» (Переклад Івана Хоменка). Лк 15:20: «І, вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його, і переповнився жалем: і побіг він, і кинувсь на шию йому, і зачав цілувати його!» (переклад Івана Огієнка).

с. Шелепило Антонія Зоряна - Плани на завтра - Окраєць Слова на кожен день

Львів: Свічадо, 2023, 432 с.
ISBN 978-966-938-605-2

с. Шелепило Антонія Зоряна - Плани на завтра - Окраєць Слова на кожен день - Зміст

Щоб Слово не було моралізаторським «треба/мушу», а моїм особистим «Хочу так жити»
  • ГОЛОС ТОГО, ХТО КЛИЧЕ. Роздуми над Євангелієм від Матея
  • «ЕФАТА», ТОБТО: «ВІДКРИЙСЯ»! Роздуми над Євангелієм від Марка
  • НА ТВОЄ СЛОВО ЗАКИНУ СІТІ. Роздуми над Євангелієм від Луки
  • ЦЕ Я РОЗМОВЛЯЮ З ТОБОЮ. Роздуми над Євангелієм від Йоана
Нові лінзи для Божого Слова
Коли я погодилась написати передмову до цього видання, то трохи злякалась. Бо в мене є перша книжка сестри Антонії Шелепило «Плани на завтра», присвячена Новому Завіту, і здається, що про Новий Завіт писати було б легше. Там все зрозуміліше. А зі Старим Завітом не все так просто... Тепер, як психологиня, розумію чому, бо це мені маловідоме, малознайоме. Але в тому і цінність цієї книжки і цих роздумів, бо вона відкриває читачам двері до розуміння Старого Завіту. Це коментарі до Біблії, але написані просто й доступно. «Нарешті», – сказала я собі, коли прочитала ці уривки, які так добре розтлумачила сестра Антонія. Нарешті мені зрозуміло, про що тут йдеться.
Я не маю богословської освіти, а є просто людиною, яка любить Святе Письмо, хоч і не досконало його знає. Але, читаючи знову і знову, відкриваю для себе щоразу нове, наче за першим разом пропустила чи то було не для мене. І ось це нове містить в собі книжка. Навіть якщо я вже читала певний старозавітний уривок, роздуми авторки допомагають глибше осягнути його чи й відкрити для себе наново. Її тексти промовляють невимушено, доступно і відповідно до нашого часу. Якесь дивовижне поєднання, як на мене! Але чому я дивуюся?! Наш Господь – Бог чудес.

с. Шелепило Антонія Зоряна - Плани на завтра - Старий Завіт - Нові лінзи для Божого Слова

Львів: Свічадо, 2024, 496 с.
ISBN 978-966-938-720-2

с. Шелепило Антонія Зоряна - Плани на завтра - Старий Завіт - Нові лінзи для Божого Слова - Зміст

До читача
  • П’ятикнижжя. Наші межі й Божа безмежність
  • Історичні книги. Бог робить неможливе. А можливе робимо ми
  • Поетичні книги. Не ховати перед Богом свого болю
  • Пророчі книги. Християнство – це про силу, а не про слабкість
Views 185
Rating 5.0 / 5
Added 26.11.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

B
brat Eduard 7 months ago
ДЯКУЮ!

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