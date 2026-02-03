Если в своем позднем творчестве, охватывающем четыре последних десятилетия его жизни, он выступил предшественником постклассического философствования, то плоды первых двух десятилетий его поисков являются крупнейшей вехой классической философии. В отношении значительности наследия позднего Шеллинга достаточно будет указать на то, что его интуиция питала творчество зрелого М. Хайдеггера и русскую религиозную мысль от А. С. Хомякова до С. Булгакова, достижения же первых двух десятилетий поставили имя Шеллинга в истории философии в один ряд с именами Платона, Декарта и Канта.

Жизнь Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга ( 1775—1854) с юношеских лет и до глубокой старости была наполнена интенсивными философскими поисками. Дебютировав в девятнадцатилетнем возрасте в качестве последователя И. Г. Фихте, он уже к 23 годам представлял собой самостоятельную философскую единицу.

А. А. Иваненко, перевод, статья, примечания, 2014

Разумом я называю абсолютный разум или разум, поскольку он мыслится как тотальное безразличие субъективного и объективного. Здесь не место оправдывать такое словоупотребление, так как речь идет только о том, чтобы вообще пробудить идею, которую я буду связывать с этим словом.

Следовательно, здесь нужно только лишь вкратце указать, как вообще приходят к тому, чтобы так мыслить разум. К этому приходят посредством рефлексии о том, что в философии ставит себя между субъективным и объективным и что явно должно быть чем-то относящимся к ним обоим безразлично. Мышление разума доступно каждому; чтобы мыслить его абсолютно, следовательно, чтобы достичь точки зрения, которой я требую, необходимо абстрагироваться от мыслящего.

Для того, кто осуществляет это абстрагирование, разум непосредственно перестает быть чем-то субъективным, каким его представляет большинство, но он не может быть больше мыслим и как нечто объективное, так как объективное или мыслимое возможно только в противоположности с мыслящим, от которого здесь полностью абстрагировались; он, следовательно, посредством этого абстрагирования становится истинным в-себе, которое приходится именно на точку безразличия субъективного и объективного.

Точка зрения философии есть точка зрения разума, ее познание — это познание вещей, каковы они в себе, т. е. как они суть в разуме. Природа философии заключается в том, чтобы полностью снять всякую последовательность и разъединенность, всякое различие времени и вообще всякое различие, примешиваемое голой способностью воображения* к мышлению, одним словом, в том, чтобы видеть в вещах только то, посредством чего они выражают абсолютный разум, а не поскольку они суть предметы рефлексии, действующей по законам механизма и во времени.