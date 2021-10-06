Шемякин Яков - История мировых религий

Жизнь всегда ставила и ставит перед людьми множество вопросов. Но есть среди них особые, затрагивающие самую основу нашего бытия. Их можно назвать коренными, предельными вопросами человеческого существования. Что такое мир? Как он возник? Как он устроен? Какое место занимает в нем человек? Кто мы такие, откуда появились и куда идем ? Имеет ли наше существование какой-то смысл ? Можем ли мы познать самих себя и окружающую действительность ? Каково соотношение человека и природы? Жизни и смерти ? Индивида и общества? Что такое добро и что такое зло ? Как их различать ? Человеческая мысль всегда искала ответы на эти предельные вопросы. Они только кажутся абстрактными, не имеющими отношения к повседневной жизни. Не решив для себя эти проблемы тем или иным образом, человек не может ориентироваться ни во внешнем мире, ни в мире собственной души. Без создания подобной системы ориентации человек не может жить так же, как без пищи и воды. Избирая тот или иной вариант решения коренных проблем своего существования, человек формирует тем самым определенную картину мира. Есть два пути к созданию подобной целостной картины. Один основан на знании. Другой - на вере.

Знание и вера - два главных проявления человеческого духа, его противоположные полюса. Несмотря на свою противоположность, они не могут существовать друг без друга. Подобно тому, как магнит перестает быть магнитом без одного из своих полюсов, так человеческий дух, лишаясь одной из двух основных составляющих, подвергается разрушению. Противоречие между верой и знанием - особого рода. Оно никогда не может быть разрешено окончательно. Однако напряжение, возникающее между полюсами этого противоречия, - источник развития как знания, так и веры. Путь создания целостной картины мира посредством знания, опираясь на разум, - это философия. Способ постижения действительности с помощью веры - религия. Грань, разделяющая их, весьма относительна и подвижна. Как мы увидим в дальнейшем, создатели великих философских и религиозных систем - это зачастую одни и те же люди. Философия выросла на почве религиозных верований на достаточно высокой стадии духовного развития человечества. Основные религии (прежде всего христианство, буддизм и индуизм) включают в себя высокоразвитую систему философских представлений.

Шемякин Яков - История мировых религий

М.: РИПОЛ классик, 2005. 432 с.

ISBN 5-7905-3981-5

Шемякин Яков - История мировых религий - Оглавление

Введение

Раздел І Обретение смысла. Формирование духовных основ современного человека

Глава І Древнейшие истоки религии и философии. Осмысление человеком мира и своего места в нем в первобытном обществе

Глава ІІ «Осевое время»: рождение философии и основных религий

Глава ІІІ Духовные искания Востока § 1. Религиозно-философская мысль Индии § 2. Религиозно-философская мысль Китая

Глава ІV Философско-религиозная мысль Средиземноморья § 1. Античная философия § 2. Ветхий Завет и религия еврейских пророков Палестины

Глава V Христианство: человеческий лик Вечности

Глава VI Ислам. Покорность Богу и верность Пророку

Глава VII «Второе осевое время»: рождение новоевропейской науки. Духовные предпосылки и последствия

Раздел ІІ В поисках утраченного смысла. Основные тенденции развития европейской философской и религиозной мысли ХХ века