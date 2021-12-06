Икона Христа - Кристоф Шёнборн

Имеется множество исследований, относящихся к историко-искусствоведческим аспектам иконописи. В противоположность этому сравнительно редко исследуется то, на котором преимущественно покоится иконописание, а именно: христианское учение о вочеловечении Божием. Бог принял человеческий Лик, а Лик сей и есть предпочтительное место Его откровения.

Именно на подобном убеждении покоится искусство иконописи, причем не только в его тематике, но также и в технике, которую не спутаешь ни с какой другой. Вот иконопись и стремится выразить эту тайну, с которой, скорее всего, сопряжено очарование, и поныне исходящее от искусства иконописи.

Кристоф Шёнборн - Икона Христа - Богословские основы

«Христианская Россия» Милан - Москва



Кристоф Шёнборн - Икона Христа

Часть первая Богословские основания иконописи

Глава первая ТРИНИТАРНЫЕ ОСНОВАНИЯ



I. ПРЕДВЕЧНЫЙ ОБРАЗ

Образ в системе Ария

Св. Афанасий: Слово как единосущный образ



II. НА ПУТИ К НОВОМУ ПОНИМАНИЮ ЛИЦА-ИПОСТАСИ

«Ипостасный спор»

Естество и Лицо

Филологический подход к понятиям ούσία и ύπόστασις

Богословский подход к понятию Лица

Лицо-ипостась Сына как икона Отца

Лицо и Лик (ύπόστασις и πρόσωπον)



III. ДЕЙСТВОВАНИЯ СЫНА КАК ОБРАЗ ОТЦА

Рождение Сына и подчиненность

«Способ бытия» Божественных Лиц

Послушание и свобода



Примечания



Глава вторая ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИКОНОПИСИ

I. ОРИГЕН: ХРИСТОЛОГИЯ, ВРАЖДЕБНАЯ ОБРАЗУ?



II. БОГОСЛОВИЕ, ВРАЖДЕБНОЕ ОБРАЗАМ: ЕВСЕВИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (ок. 264-340 гг.)

Послание Евсевия императрице Констанции - богословская программа враждебности к изображениям

«Образ Божий» - признак подчиненности Логоса

Действование Логоса, охватывающее весь мир

Икона Христа и антропология

Образное понимание Евсевием таинств



III. БОГ - ВИДИМЫЙ ВО ПЛОТИ: КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ († 444 г.)

«Слава Божия в лице Иисуса Христа» (2 Кор 4,6)

«Видевший Меня видел Отца» (Ин 14,9) Плоть Слова



IV. ЛЮБОВЬ - ИКОНА БОЖИЯ: МАКСИМ ИСПОВЕДНИК (580-662)

Естество и Лицо - точный анализ их отношения друг ко другу

«Составная ипостась»

Новый способ экзистенции

Два способа действования и произволения в Иисусе Христе

Христос - «живая икона любви»

«Образ и символ Себя Самого»

Итоги и выводы



Примечания

Часть вторая Икона Христа и полемика с иконоборцами

Глава первая ОСНОВНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИКОНОБОРЧЕСКИХ ДЕБАТОВ В ВИЗАНТИИ



I. СПОРНЫЙ ВОПРОС О ПРИЧИНАХ ИКОНОБОРЧЕСКИХ ДЕБАТОВ В ВИЗАНТИИ



II. ЦЕРКОВЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЯЗЫЧЕСТВУ? БОГОСЛОВСКИЕ АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ КУЛЬТА ИКОН

Извращенное иконопочитание

«Не делай себе никакого изображения» (Исх 20, 4)

Материя и дух

Единосущный образ

«Оригенистический» подход



III. ХРИСТОЛОГИЯ ИКОНОБОРЦЕВ

Император Константин V

Соединение двух естеств во Христе

Понятие об образе

Икона Христа

Собор 754 г

Соединение двух естеств во Христе

Скрытое заблуждение



Примечания



Глава вторая ИКОНОПОЧИТАТЕЛИ



I. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ИКОНОБОРЧЕСТВА: ИКОНА - НАПОМИНАНИЕ О ВОЧЕЛОВЕЧЕНИИ БОГА-СЛОВА

Икона - «отображение плоти Христовой»: св. Герман, патриарх Константинопольский

Монашеское противостояние: Георгий Кипрский

Икона - благодатная материя: св. Иоанн Дамаскин



II. ВТОРОЙ НИКЕЙСКИЙ СОБОР 787 г



III. ВЫСШИЙ РАСЦВЕТ БОГОСЛОВИЯ ИКОНЫ

Патриарх Константинопольский Никифор (750-829)

«Описывать» и «живописать»-терминологическое разъяснение

Образ как отношение сходства

Христологический реализм св. Никифора

Неудовлетворительная христология?

Игумен Феодор Студит (759-826)

Икона-образ Лица-ипостаси

Икона - место присутствия Христа

Умозрение во образе или духовное умозрение?

Икона - печать самоуничижения Божия



Примечания



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кристоф Шёнборн - Икона Христа - Извращенное иконопочитание



Нет сомнения, что с распространением иконопочитания выросло и число злоупотреблений, от чего, конечно, отчасти не было свободно народное благочестие22. Среди многих чудес, будто бы совершенных от икон, - а в чудеса верили, - определенно имелись такие, подлинность которых иконоборцы оспаривали, и справедливо. Например, из груди Девы Марии, изображенной на одном чудотворном образе, временами истекало молоко, - оказалось, что его сзади по трубочке подводили к иконе23. Сомнительным был также обычай, когда в качестве восприемницы при крещении ребенка выступала определенная икона24. Есть сведения о случаях, когда священник перед причастием примешивал в евхаристическую чашу пыль от красок, собранную с иконы25. Подобное суеверие было подобно распространенной (порочной) практике пить масло из лампад, горевших перед иконами или мощами26. Перечисленные и подобные обвинения, безусловно, - не высосаны из пальца.



Тем не менее наибольшим нареканиям подвергались не извращения, которые всегда возможны, а тот факт, что иконам в принципе оказывалось почитание. Действительно, внешние признаки культа, - затепленные свечи и лампады, воскурение ладана, прикладывания, коленопреклонения, - все эти формы культа иконы отдавали язычеством и внушали тревогу. Всегда ли простые верующие умели видеть тонкую богословскую разницу между почитанием (προσκύνησις) и поклонением (λατρεία)? Предложив подобное разграничение, богословы отвели от себя упрек, что культ икон якобы является поклонением им. Но разве не приходилось самим иконопочитателям постоянно втолковывать это различие как монашествующим, так и мирянам, чтобы до них дошло: иконы допустимо всего лишь почитать, а поклоняться можно только Самому Господу?27



Все это вместе взятое укрепляло противников в убежденности, что иконопочитание несовместимо с чистотой христианства.



«Не делай себе никакого изображения» (Исх 20, 4)



Ветхозаветный запрет на изображения был одним из сильнейших аргументов иконоборцев:



Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли (Исх 20, 4).



Этот запрет совершенно ясен. О чем спорить? Запрещены все изображения! При столь строгом запрещении никакие уловки не помогут! В свете этого запрета - разве не являются все споры вокруг икон досужим мудрствованием? Разве не позорно, что иудеям и мусульманам приходится напоминать христианам о строгом соблюдении запрета? Не забудем, что иконоборчество протекало в атмосфере священной войны. А поскольку любая священная война требует подымающего на бой призыва, клич был самым понятным: «Война иконам! Долой идолов!».



В действительности же все оказалось не так ясно и просто, как представлялось в период начальной иконоборческой эйфории. Императоры-иконоборцы были воинами, и счастью на поле боя они обязаны политическим успехом и славой. А военные не терпят дискуссий. Одна тенденциозная, но характерная легенда рассказывает, что император Лев приказал сжечь «Константинопольскую академию» вместе с коллегией из 12 профессоров, поскольку те отказались поддержать иконоборчество28. За легендой едва ли стоит историческое событие, но от человека типа Льва III вполне можно ожидать, что он с удовольствием именно так избавился бы от умников, которые своими богословскими трактатами только все усложняют.



Хотя библейский запрет на изображения выглядит просто, само дело все же требовало разъяснений. Запрещаются все изображения или же только изображения живых существ? Ведь в последнем смысле текст Исх 20,4 истолкован уже во Втор 4,16-18. В толковании запрета на изображения и сами иконоборцы иногда расходились во мнениях, так что в иконоборческий период изображения животных, наряду с орнаментом, вероятно, были терпимы29. Ислам, отвергая изображения всех живых существ, в этом отношении проявил больше последовательности30.



Тотальный запрет на изображения оказался невыполнимым. На практике иконоборцы не только уничтожали все иконы и изображения; напротив, они, по своим представлениям, даже создали собственную иконографию. Это было прежде всего декоративное искусство абстрактного содержания, или же изображения животных, сцен охоты. Особое возмущение со стороны иконопочитателей вызвал поступок императора Константин V, который снял знаменитые изображения вселенских соборов в т.н. Милионе и на их место повесил сцены состязаний на ипподроме (при этом он не постеснялся вывесить портрет возницы, которому благоволил)31.



Искусство иконоборцев отличалось от понимания искусства иконопочитателями прежде всего тем, что отрицалось любое почитание образов и за картиной признавалось только профанно-декоративное назначение. Но и здесь имелось по крайней мере одно весомое исключение: императоры, как кажется, никогда не помышляли, наряду с почитанием икон, уничтожить также традиционное почитание императорского портрета. Напротив, они развивали этот культ, что особенно проявилось в чеканке монеты. Характерно, что императоры-иконоборцы заменили своим собственным портретом традиционное изображение креста на монете; портрет стал теперь чеканиться на обеих ее сторонах32.



Следовательно, чтобы понять богословскую основу иконоборчества, недостаточно сослаться на библейский запрет, иначе этот запрет проводился бы в жизнь строже, и без исключений. Должны иметься другие, более точные, аргументы, стоящие за обвинениями в идолопоклонстве, которые были брошены иконопочитателям.

Материя и дух

В «Послании папы Григория II императору Льву III» говорится:



Ты пишешь: «Не позволяется поклоняться предметам, сделанным человеческими руками, никакому изображению, являющемуся подобием чего-либо, согласно слову Божию, ни на небе, ни на земле»; ты пишешь также: «Объясни мне: кто нам сказал, что следует почитать и поклоняться сделанному человеческими руками, тогда как закон Божий это запрещает?»33.



Запрет на изображения здесь понят как почти полное отвержение культового почитания всего сделанного человеческими руками; подобные суждения можно встретить и в библейской полемике против изготовителей божков. Но сейчас аргумент приобретает новый акцент: почитание икон начинает отождествляться с поклонением мертвой, неодушевленной материи и противопоставляться истинному культу поклонения «в духе и истине». Подобное презрение по отношению к материи является одним из наиболее отчетливых признаков иконоборчества. Если за 120 лет иконоборчества другие аргументы могли существенно меняться, этот постоянно сохранял свое значение.



Иконоборчество разразилось в 726 г., когда император Лев III насильственно убрал икону Христа, висевшую над Медными воротами в Константинополе. Эта икона, по словам А.Грабаря, была «самым представительным религиозным изображением во всей империи»34. Ее разрушение следует понимать как программный акт. Что именно таков был замысел Льва III, доказывается тем, что на место изображения Христа был водружен крест, который, в нижеследующем программном надписании, император истолковал как «анти-образ» по отношению к иконе Христа:



Господь не терпит, чтобы была нарисована икона Христа, немая и бездыханная, из земной материи, которую презирают (священные) Писания. Лев, с сыном, новым Константином, изображает на царских вратах тре-блаженный знак креста - славы верных35.



Бог, стало быть, не терпит, чтобы люди исполняли неодушевленные изображения Христа, ибо разве может вещественный образ представлять живое существо, тем более такого достоинства, которое подобает Христу? А символическое представление креста обходит эту трудность. Оно отсылает к духовному, отнюдь не изображая того, кого безжизненная материя отобразить не способна. Иконоборческий собор 754 г. высказался в сходных выражениях:



Проклят тот, кто пытается материальными красками удержать внешний вид святых на безжизненных и немых иконах, - ибо такие иконы не имеют никакой пользы; писать их - это безумная идея и дьявольское изобретение, вместо того чтобы в себе самих отображать как на живых иконах добродетели святых, сохраненные в письменном вице, и побуждаться к тому рвению, которое они имели36.



Даже на иконоборческом соборе 815 г. все еще раздавался подобный упрек: собор иконопочитателей в Никее будто бы учил, что по причине вочеловечения следует «недостойной материей рисовать» непостижимого Сына Божия и оказывать почитание «безжизненной материи икон», хотя оно принадлежит только Богу. Собор также запретил изображать и почитать святых «в мертвом виде портрета»37. По сравнению с высотой и достоинством предмета низкие средства изобразительного искусства рассматриваются как kakotecniva, как злое искусство38, как искусство «мертвое, ненавистное, неживое»39. Доходит до взрыва подлинного возмущения: «Как они осмеливаются рисовать прехвальную Богоматерь средствами вульгарного искусства язычников?»40.



Живой образ - мертвый образ: таков различительный признак, по которому иконоборцы отделяли икону от идола. Но что есть истинная икона? Согласно цитированным текстам, истинным образом считается тот, который точно, без порока изображает свой первообраз. Константин V первым отчетливо сформулировал подобное понимание образа. Император-солдат, богато одаренный от природы, проявил себя и как значительный богослов. Чтобы всерьез понять и обсудить его аргументы, иконоборцам потребовалось полстолетия.

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