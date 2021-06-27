Шесть веков русской иконы - Новые открытия

Шесть веков русской иконы
Осенью 2004 года в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева экспонировалась большая выставка русской иконописи из частных собраний.
Она была организована в память легендарной первой подобной выставки, проводившейся в Музее имени Андрея Рублева в 1974 году, и подводила некий итог коллекционированию русской иконы в нашей стране за прошедшие с того времени тридцать лет.
Теперь, спустя три года, в канун своего 60-летия музей вновь предлагает вниманию любителей и ценителей русской иконописи выставку новых открытий из частных собраний.
Казалось бы, прошло совсем немного времени, но за эти короткие три года в области частного собирательства русской иконописи произошли большие изменения, свидетельствующие о резко возросшем интересе к коллекционированию этого пласта русского художественного наследия и, одновременно, набирающей силу тенденции сделать эти собрания открытыми.
Во-первых, коллекционеров русской иконы стало больше. В их ряды влились новые люди с разными финансовыми возможностями, в том числе и такие, кто может позволить себе приобретение отдельных весьма ценных произведений и даже целых коллекций (несмотря на оскудение внутреннего рынка, о котором постоянно можно слышать в среде собирателей). Многие предметы старины можно увидеть и в антикварных магазинах, и в магазинах церковной утвари, таких как церковная лавка.
Если раньше выдающиеся памятники находили спрос за рубежом и незаконным образом вывозились из страны, то теперь ситуация коренным образом изменилась.
Иконы благодаря коллекционерам новой формации возвращаются в Россию, их стали активно приобретать на западных аукционах. Кроме того, среди собирателей появились те, чьи интересы лежат в области позднего периода иконописания.
Такое было трудно представить еще несколько лет назад, но быстрое накопление научных знаний об иконе Нового времени сделало это явление реальностью.
Во-вторых, частные коллекционеры все более охотно принимают участие в различных выставках, организуемых государственными музеями. Музей имени Андрея Рублева, имеющий давние традиции в работе с собирателями, занимает здесь лидирующие позиции. Ни одна из прошедших в музее за последние три года тематических выставок не обходилась без активного участия частных коллекционеров, предоставлявших нередко уникальные памятники, без которых экспозиция была бы не полна. Кроме того, стали появляться выставки, посвященные отдельным частным собраниям.
Так, в прошлом году в Музее имени Андрея Рублева проводились большая выставка старообрядческой иконы Урала из частного Музея невьянской иконы в Екатеринбурге, основанного Е.В. Ройзманом, а также небольшая выставка-презентация иконо-писно-реставрационной мастерской «Канон», руководимой А.В. Ренжиным, на которой помимо новых икон экспонировались отреставрированные старые иконы, принадлежащие мастерской и ее руководителю. Весной нынешнего года была организована выставка частного собрания икон «Эксперт-клуб». В планах ГТГ - проведение выставок поздней части собрания В.А. Бондарен-ко и коллекции В.А. Логвиненко.
В-третьих, памятники из частных собраний в последнее время активно публикуются, причем спектр этих публикаций очень широк - от научных статей до популярных альбомов. Это дает возможность иконам, независимо от дальнейшей судьбы коллекций, где они находятся, навсегда остаться в истории русского искусства. Нередко отдельные выдающиеся иконы из частных собраний включаются исследователями в монографии и научные каталоги академического толка и тем самым помещаются в историко-художественный контекст своей эпохи, иногда даже корректируя уже сложившиеся представления. Другой путь - монографическая публикация иконных коллекций, инициаторами чего выступают сами собиратели.
Начало этому было положено еще в 2003 году каталогом проводившейся в ГТГ выставки «И по плодам узнается древо» из коллекции В.А. Бонда-ренко. В настоящее время им готовится новый каталог по второй части собрания в связи с готовящейся выставкой в ГТГ. В прошлом году вышла книга «Святые образы», издание которой было инициировано коллекционером И.В. Тарноградским и где представлены иконы из нескольких московских частных собраний. Многие другие владельцы всерьез думают о каталогизации и издании своих собраний, некоторые из них, такие как В.А. Логвиненко, уже практически завершают подготовительную работу над книгой, привлекая к описанию памятников исследователей и научных сотрудников известных музеев.
Шесть веков русской иконы - Новые открытия
Выставка из частных собраний к 60-летию Музея имени Андрея Рублева
Москва «ИНДРИК» 2007
ISBN 978-5-85759-435-3
Шесть веков русской иконы - Новые открытия - Выставка из частных собраний - к 60-летию Музея имени Андрея Рублева
Интерес прессы вызывает судьба произведений новоевропейского периода, или, если говорить о России, послепетровской эпохи. Отечественное искусство допетровского времени, как правило, остается в тени. Такое отношение к нему можно назвать печальным, поскольку этот древнейший период охватывает практически семь столетий отечественного культурного развития.
Вместе с тем оно вполне закономерно: язык художников прошлого труден и зачастую невнятен для большинства. Желание приобщиться к нему возникает у немногих.
В области коллекционирования и связанных с нею реставрационных инициатив очевидны наиболее яркие и принципиальные открытия. Выявление из небытия множества икон, их раскрытие от позднейших поновлений в некоторых случаях заставляет пересмотреть ранее сложившиеся представления, уточнить периодизацию развития отдельных художественных центров и даже внести коррективы в боле общие категории и оценки истории русского искусства.
Заметным явлением последних лет стало пробуждение интереса к позднейшим памятникам отечественных православных художеств, включая предреволюционный и послереволюционный периоды. Здесь также открыто немало нового и принципиально важного.
Взаимоотношения государственных музеев и частных коллекционеров на протяжении последних десятилетий развивались по-разному. Ныне заметно тяготение к их активному сотрудничеству и взаимной поддержке. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имен Андре Рублева одним из первых проявил интерес к деятельности недавно еще почти подпольного мира коллекционеров. Ныне совместные проекты заняли достойное место в его работе.
Представленная выставка - очередное свидетельство плодотворности этих связей. Она продолжает и развивает устоявшиеся традиции. Из принципиальных моментов нынешней экспозиции необходимо отметить присутствие в ней раздела прикладного искусства. Количество представленных здесь произведений невелико, но среди них есть подлинные шедевры, что придает всему мероприятию важность и значительность.
Будем надеяться, что и последующие выставки из частных собраний будут органично сочетать все многообразие форм древнерусского художественного наследия, подобно двум первым, всеобъемлющим и лежащим у истоков подобной деятельности выставкам - приуроченной к первому съезду русских художников 1911 года в Петербурге и к трехсотлетию Дома Романовых в Москве в 1913 году.
Директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, доктор искусствоведения, профессор
Г.В.Попов
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