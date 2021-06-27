Шесть веков русской иконы - Новые открытия

Осенью 2004 года в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева экспонировалась большая выставка русской иконописи из частных собраний.

Она была организована в память легендарной первой подобной выставки, проводившейся в Музее имени Андрея Рублева в 1974 году, и подводила некий итог коллекционированию русской иконы в нашей стране за прошедшие с того времени тридцать лет.

Теперь, спустя три года, в канун своего 60-летия музей вновь предлагает вниманию любителей и ценителей русской иконописи выставку новых открытий из частных собраний.

Казалось бы, прошло совсем немного времени, но за эти короткие три года в области частного собирательства русской иконописи произошли большие изменения, свидетельствующие о резко возросшем интересе к коллекционированию этого пласта русского художественного наследия и, одновременно, набирающей силу тенденции сделать эти собрания открытыми.

Многие предметы старины можно увидеть и в антикварных магазинах, и в магазинах церковной утвари, таких как церковная лавка . Во-первых, коллекционеров русской иконы стало больше. В их ряды влились новые люди с разными финансовыми возможностями, в том числе и такие, кто может позволить себе приобретение отдельных весьма ценных произведений и даже целых коллекций (несмотря на оскудение внутреннего рынка, о котором постоянно можно слышать в среде собирателей).

Если раньше выдающиеся памятники находили спрос за рубежом и незаконным образом вывозились из страны, то теперь ситуация коренным образом изменилась.

Иконы благодаря коллекционерам новой формации возвращаются в Россию, их стали активно приобретать на западных аукционах. Кроме того, среди собирателей появились те, чьи интересы лежат в области позднего периода иконописания.

Такое было трудно представить еще несколько лет назад, но быстрое накопление научных знаний об иконе Нового времени сделало это явление реальностью.

Во-вторых, частные коллекционеры все более охотно принимают участие в различных выставках, организуемых государственными музеями. Музей имени Андрея Рублева, имеющий давние традиции в работе с собирателями, занимает здесь лидирующие позиции. Ни одна из прошедших в музее за последние три года тематических выставок не обходилась без активного участия частных коллекционеров, предоставлявших нередко уникальные памятники, без которых экспозиция была бы не полна. Кроме того, стали появляться выставки, посвященные отдельным частным собраниям.

Так, в прошлом году в Музее имени Андрея Рублева проводились большая выставка старообрядческой иконы Урала из частного Музея невьянской иконы в Екатеринбурге, основанного Е.В. Ройзманом, а также небольшая выставка-презентация иконо-писно-реставрационной мастерской «Канон», руководимой А.В. Ренжиным, на которой помимо новых икон экспонировались отреставрированные старые иконы, принадлежащие мастерской и ее руководителю. Весной нынешнего года была организована выставка частного собрания икон «Эксперт-клуб». В планах ГТГ - проведение выставок поздней части собрания В.А. Бондарен-ко и коллекции В.А. Логвиненко.