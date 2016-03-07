Эта книга представляет собой серию очерков, посвященных русской культуре и русскому национальному характеру.

Предметом анализа в ней служат разные аспекты отечественной культуры, разные части, составляющие ее органическое целое: мифология, литература, философия, искусство, мораль, рассматриваемые через призму представлений о прошлом и будущем России.

При этом особое внимание уделяется выявлению взаимосвязи между явлениями культуры и специфическими чертами национального характера.



Вячеслав Павлович Шестаков - Эсхатология и утопия - Очерки русской философии и культуры

Эсхатология и утопия: (Очерки русской философии и культуры: Учеб. пособие

М.: ВЛАДОС, 1995. — 208 с.

ISBN 5-87065-059-3

Вячеслав Павлович Шестаков - Эсхатология и утопия - Очерки русской философии и культуры - Содержание

Предисловие

Эсхатологические мотивы в легенде о граде Китеже

Русская литературная утопия: образ будущего

Философия любви в России

Константин Леонтьев о судьбах русской культуры

История и эсхатология: философия истории Николая Бердяева

«Мир искусства»: утопия эстетизма

Два образа Апокалипсиса: религиозно-философские мотивы в творчестве М.В.Нестерова

А.В.Лосев и традиции русской философской мысли

Шестаков Вячеслав Павлович - Эсхатология и утопия - Очерки русской философии и культуры - Град Кидеж

В истории России нет, пожалуй, более популярной легенды, чем легенда о граде Китеже. В ней тесно переплетаются исторические, религиозно-эсхатологические и эстетические мотивы: нашествие татар, борьба народа за независимость, способность к страданию и жертве, вера в воздаяние, любовь к отечеству.



Этот комплекс социальных и психологических идей и надежд, содержащихся в легенде, превратил ее из местной легенды с точно обозначенным географическим центром в общенациональный символ. Не случайно, что легенда о граде Китеже получила такое широкое и яркое отражение в искусстве: в музыке, живописи, поэзии.



Легенда и связанный с ней цикл традиций с давних пор вызывали живой интерес русской интеллигенции. Здесь приходят на память имена известных русских писателей и деятелей культуры: Мельникова-Печерского, Короленко, Гиппиус, Дурылина, Пришвина, Мережковского. Многие из них совершали паломничество к озеру Светлояру Нижегородской губернии, где стояли скиты, в которых жили старообрядцы, и велись страстные споры о вере.



Правда, после революции поток верующих, посещающих Светлояр, иссяк, вернее, был искусственно пресечен, а литература о Китеже вообще исчезла. Но в- народном сознании эта легенда была жива.

Изучение легенды началось довольно давно. Этим занима лись историки и этнографы, писатели и художники, поэты и археологи. Легенде и ее происхождению посвящены путевые очерки (например, Короленко и Гиппиус) и научные диссертации, журнальные статьи и исторические повести, газетные заметки и научные сообщения.