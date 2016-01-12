Как написать книгу о средневековой культуре, руководствуясь инстинктом любое высказывание подкреплять сноской и желательно исчерпывающей библиографией на семи языках?

Я решился на своеобразный компромисс.

Цитаты из раннехристианских и средневековых текстов, как увидит читатель, занимают довольно много места, иногда они даже навязчиво пространны.

Поскольку в гуманитарных науках принята система нумерации книг, глав, параграфов, иногда даже отдельных фраз древних текстов, именно эти координаты я постарался дать по возможности везде, выверив большинство текстов по добротным критическим изданиям последних десятилетий, однако не стал отягчать и без того объемную библиографию.

Любой мой коллега поймет, что список источников по выбранному мной сюжету будет не более чем выборкой из моих собственных исследовательских и литературных пристрастий, но по указанным сочинениям и параграфам он без особого труда найдет анализируемый фрагмент.

Я старался по большей части давать тексты в собственном переводе либо указывал переводчика, изредка позволяя себе корректировать чужие переводы, если того требовала логика повествования и если русский текст представлялся мне в чем-то спорным.

Олег Сергеевич Воскобойников - Тысячелетнее царство (300-1300) - Очерк христианской культуры Запада

М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 568 с: ил. (Серия «Очерки визуальности»)

ISBN 978-5-4448-0272-4

Олег Воскобойников - Тысячелетнее царство (300-1300) - Очерк христианской культуры Запада - Содержание

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: ОБРАЗ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРА ОБРАЗА

Accessus ad auctores.

Христианство и культура.

Средневековый человек?.

Время и место.

ИСТОКИ

Священное Писание и его читатели.

Откровение сокровенного

и языческая религиозность поздней Античности.

Афины или Иерусалим?.

Высокое и низкое.

«По образу Божию». Христианская антропология

и особенности раннего христианского искусства.

Храм на земле и на небесах.

ЭПОХА ОТЦОВ

Отцы и Соборы.

Риторический век.

Августин: путь к вере.

Отцы и языческое наследие.

«Пустыня любит обнаженных»:труды и дни 6л. Иеронима

ЗНАК, СИМВОЛ, ЗЕРКАЛО

Символическое мировоззрение и его парадоксы

Или игра метафор?.

Конец античной науки о мире.

Мир как книга. Экзегеза.

Свое и чужое.

Божественное «ничто» и чин спасения.

ПРЕЗРЕНИЕ К МИРУ И КРАСОТА ТВОРЕНИЯ

Божественное всемогущество, законы природы и чудо .

ПетрДамиани: аскетический взгляд на мир.

Улисс и Александр Македонский:

образцы языческого любопытства.

От Экклезиаста к Шартрской школе.

Первая ступень на лестнице грехов: вокруг Бернарда Клервоского.

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Земля и деревня.

Средства от невзгод и болезней. Культ святых.

Найти виноватого.

Апокалипсис сегодня.

Compelle intrare: эпоха обращения.

Пророки и политика.

О ДОБРЕ И ЗЛЕ, ИЛИ НЕБЕСНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Судьба человека и божественное предопределение.

Оправдание Бога и «юдоль неподобия».

Кто такой Сатана?

Праведные пчелы и правильные стерхи.

Потерянный рай и сад утешения.

Amor или caritas?

МИР ВИДИМЫЙ И НЕВИДИМЫЙ

Хождения апостола Павла и их последствия.

Мировая вертикаль.

История ангелов.

Демоны и магия.

Изменения в топографии потустороннего.

МЕХАНИКА ТВОРЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ СХОЛАСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Новый шестоднев.

Астрологический способ мышления.

На пути к астромагии.

Аристотель в аду?

Мастерская мысли: нарратив и классификация.

СВОБОДА И ПРАВДА В СРЕДНЕВЕКОВОМ ИСКУССТВЕ

Вопросы терминологии и метода.

Искусство, религия и Церковь.

Копия или цитата?

Рим — Равенна — Аахен — Иерусалим.

Риторика текстов и образов.

Наглядность памятников.

Восток и Запад: проблема византийского влияния.

Homo ccelestis.

Споры о соборе.

ЛЕТО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

УКАЗАТЕЛИ (сост. И. Мастяева)

Географический указатель

Именной указатель

Предметный указатель

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

Олег Воскобойников - Тысячелетнее царство (300-1300) - Очерк христианской культуры Запада - Средневековье: образ культуры и культура образа

Пафос правдоискательства, обостренное чувство справедливости и несправедливости, свободы личности от ига каких-либо идеологий, неискоренимое желание позволить читателю услышать голос средневекового «безмолвствующего большинства», почувствовать колорит «народной» культуры — в отличие от некой, видимо, ненароднойу ученой культуры — все эти особенности творческого наследия Гуревича не раз объяснялись и оправдывались им самим в выступлениях, интервью, воспоминаниях и статьях по общим проблемам исторического знания на страницах созданного им «Одиссея».

Приведу лишь одно его высказывание, которое сейчас может показаться патетическим, но тогда, в начале девяностых, когда я юнцом слушал его последние лекции по средневековой культуре в МГУ, воспринималось всерьез и поэтому оказалось в моих конспектах: «Все в конце концов упирается в одно — в ответе на самому себе заданный вопрос: сколько капель рабства ты сумел из себя выдавить, в какой мере свободен твой дух?» Здесь не место обсуждать, кто из историков, следуя Чехову, сколько капель рабства из себя выдавил, отмечу лишь, что «Категории» с восьмидесятых годов составили прекрасное дополнение лучшим книгам Дюби, Ле Гоффа, Леруа Ладюри и других представителей третьего поколения школы «Анналов». Авторы этих книг всегда считали и считают Гуревича своим «послом» в русской науке и всегда подчеркивают, что его голос не звучал в подпевках, но вел собственную мелодию благодаря прежде всего активному привлечению скандинавского материала, пусть знакомого, но в основном из вторых рук, западным медиевистам. В результате, однако, средневековая культура у Гуревича иногда (не всегда) говорит с явным скандинавским акцентом, подобно тому, как у Бицилли и Карсавина она говорит на итальянских диалектах позднего Средневековья с очевидными для слуха мистическими обертонами и желанием во всем найти «универсализм». Эта тяга к «универсализму» объяснима в историках начала XX в.: они писали в «одичавшем» мире. Точно так же Хёйзинга писал свою «Осень".