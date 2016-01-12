Воскобойников - Тысячелетнее царство
Как написать книгу о средневековой культуре, руководствуясь инстинктом любое высказывание подкреплять сноской и желательно исчерпывающей библиографией на семи языках?
Я решился на своеобразный компромисс.
Цитаты из раннехристианских и средневековых текстов, как увидит читатель, занимают довольно много места, иногда они даже навязчиво пространны.
Поскольку в гуманитарных науках принята система нумерации книг, глав, параграфов, иногда даже отдельных фраз древних текстов, именно эти координаты я постарался дать по возможности везде, выверив большинство текстов по добротным критическим изданиям последних десятилетий, однако не стал отягчать и без того объемную библиографию.
Любой мой коллега поймет, что список источников по выбранному мной сюжету будет не более чем выборкой из моих собственных исследовательских и литературных пристрастий, но по указанным сочинениям и параграфам он без особого труда найдет анализируемый фрагмент.
Я старался по большей части давать тексты в собственном переводе либо указывал переводчика, изредка позволяя себе корректировать чужие переводы, если того требовала логика повествования и если русский текст представлялся мне в чем-то спорным.
Олег Сергеевич Воскобойников - Тысячелетнее царство (300-1300) - Очерк христианской культуры Запада
М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 568 с: ил. (Серия «Очерки визуальности»)
ISBN 978-5-4448-0272-4
Олег Воскобойников - Тысячелетнее царство (300-1300) - Очерк христианской культуры Запада - Содержание
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: ОБРАЗ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРА ОБРАЗА
- Accessus ad auctores.
- Христианство и культура.
- Средневековый человек?.
- Время и место.
ИСТОКИ
- Священное Писание и его читатели.
- Откровение сокровенного
- и языческая религиозность поздней Античности.
- Афины или Иерусалим?.
- Высокое и низкое.
- «По образу Божию». Христианская антропология
- и особенности раннего христианского искусства.
- Храм на земле и на небесах.
ЭПОХА ОТЦОВ
- Отцы и Соборы.
- Риторический век.
- Августин: путь к вере.
- Отцы и языческое наследие.
- «Пустыня любит обнаженных»:труды и дни 6л. Иеронима
ЗНАК, СИМВОЛ, ЗЕРКАЛО
- Символическое мировоззрение и его парадоксы
- Или игра метафор?.
- Конец античной науки о мире.
- Мир как книга. Экзегеза.
- Свое и чужое.
- Божественное «ничто» и чин спасения.
ПРЕЗРЕНИЕ К МИРУ И КРАСОТА ТВОРЕНИЯ
- Божественное всемогущество, законы природы и чудо .
- ПетрДамиани: аскетический взгляд на мир.
- Улисс и Александр Македонский:
- образцы языческого любопытства.
- От Экклезиаста к Шартрской школе.
- Первая ступень на лестнице грехов: вокруг Бернарда Клервоского.
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
- Земля и деревня.
- Средства от невзгод и болезней. Культ святых.
- Найти виноватого.
- Апокалипсис сегодня.
- Compelle intrare: эпоха обращения.
- Пророки и политика.
О ДОБРЕ И ЗЛЕ, ИЛИ НЕБЕСНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
- Судьба человека и божественное предопределение.
- Оправдание Бога и «юдоль неподобия».
- Кто такой Сатана?
- Праведные пчелы и правильные стерхи.
- Потерянный рай и сад утешения.
- Amor или caritas?
МИР ВИДИМЫЙ И НЕВИДИМЫЙ
- Хождения апостола Павла и их последствия.
- Мировая вертикаль.
- История ангелов.
- Демоны и магия.
- Изменения в топографии потустороннего.
МЕХАНИКА ТВОРЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ СХОЛАСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
- Новый шестоднев.
- Астрологический способ мышления.
- На пути к астромагии.
- Аристотель в аду?
- Мастерская мысли: нарратив и классификация.
СВОБОДА И ПРАВДА В СРЕДНЕВЕКОВОМ ИСКУССТВЕ
- Вопросы терминологии и метода.
- Искусство, религия и Церковь.
- Копия или цитата?
- Рим — Равенна — Аахен — Иерусалим.
- Риторика текстов и образов.
- Наглядность памятников.
- Восток и Запад: проблема византийского влияния.
- Homo ccelestis.
- Споры о соборе.
ЛЕТО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
УКАЗАТЕЛИ (сост. И. Мастяева)
Географический указатель
Именной указатель
Предметный указатель
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
БИБЛИОГРАФИЯ
Олег Воскобойников - Тысячелетнее царство (300-1300) - Очерк христианской культуры Запада - Средневековье: образ культуры и культура образа
Пафос правдоискательства, обостренное чувство справедливости и несправедливости, свободы личности от ига каких-либо идеологий, неискоренимое желание позволить читателю услышать голос средневекового «безмолвствующего большинства», почувствовать колорит «народной» культуры — в отличие от некой, видимо, ненароднойу ученой культуры — все эти особенности творческого наследия Гуревича не раз объяснялись и оправдывались им самим в выступлениях, интервью, воспоминаниях и статьях по общим проблемам исторического знания на страницах созданного им «Одиссея».
Приведу лишь одно его высказывание, которое сейчас может показаться патетическим, но тогда, в начале девяностых, когда я юнцом слушал его последние лекции по средневековой культуре в МГУ, воспринималось всерьез и поэтому оказалось в моих конспектах: «Все в конце концов упирается в одно — в ответе на самому себе заданный вопрос: сколько капель рабства ты сумел из себя выдавить, в какой мере свободен твой дух?» Здесь не место обсуждать, кто из историков, следуя Чехову, сколько капель рабства из себя выдавил, отмечу лишь, что «Категории» с восьмидесятых годов составили прекрасное дополнение лучшим книгам Дюби, Ле Гоффа, Леруа Ладюри и других представителей третьего поколения школы «Анналов». Авторы этих книг всегда считали и считают Гуревича своим «послом» в русской науке и всегда подчеркивают, что его голос не звучал в подпевках, но вел собственную мелодию благодаря прежде всего активному привлечению скандинавского материала, пусть знакомого, но в основном из вторых рук, западным медиевистам. В результате, однако, средневековая культура у Гуревича иногда (не всегда) говорит с явным скандинавским акцентом, подобно тому, как у Бицилли и Карсавина она говорит на итальянских диалектах позднего Средневековья с очевидными для слуха мистическими обертонами и желанием во всем найти «универсализм». Эта тяга к «универсализму» объяснима в историках начала XX в.: они писали в «одичавшем» мире. Точно так же Хёйзинга писал свою «Осень".
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