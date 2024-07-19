Шестаков - Эстетика ренессанса: антология - В 2 томах

Настоящая книга имеет целью познакомить читателя с наиболее значительными памятниками эстетической мысли эпохи Возрождения, показать историческое становление этой мысли, главные философско-эстетические и идейно-художественные направления ее развития.

Подготовка этого издания была связана с рядом трудностей. Одна из них заключалась в слабой разработанности и изученности эстетики Возрождения. В отечественной литературе по истории эстетической мысли этой эпохе уделяется, как правило, сравнительно небольшое место, а специальных работ по эстетике Возрождения, за исключением вышедшей в 1978 году книги А. Ф. Лосева, вообще не было. Более того, некоторые весьма авторитетные специалисты по истории Возрождения высказывают даже сомнение в том, что в эту эпоху вообще существовала зрелая и систематическая эстетическая мысль.

Другая трудность заключалась в слабой разработанности не только эстетики, но и философии этой эпохи. Правда, за последние годы появились книги Л. Н. Брагиной, А. X. Горфункеля, Н. В. Ревякиной, однако они далеко не исчерпывают потребности в полном и систематическом исследовании философских и идейных течений эпохи. До сих пор не изданы сочинения крупнейших мыслителей Возрождения, таких, как Николай Кузанский, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Франческо Патрици, Кампанелла, и других. Отсутствие русских изданий важнейших философских сочинений мыслителей Возрождения затрудняет определение места и роли эстетики в общей системе философии Ренессанса.

Наконец, еще одна трудность заключается в определении исторических границ эпохи Возрождения. Вопрос о них все еще остается предметом острых дискуссий и споров. В мировой литературе высказано огромное количество самых разнообразных, а порой и прямо противоположных концепций характера культуры Возрождения и ее исторических границ. Тем не менее, среди всех этих концепций можно выделить две основные тенденции, два прямо противоположных подхода к культуре и истории Возрождения. Первая рассматривает Возрождение как качественный скачок, революционный переворот в развитии культуры и истории. Вторая, напротив, видит в Возрождении определенную совокупность отдельных признаков в постепенной, лишенной качественных скачков эволюции европейской культуры от средневековья к Возрождению. В соответствии с этими двумя подходами устанавливаются и различные хронологические границы Возрождения. Довольно модной концепцией, широко бытующей в западной исторической науке, является стремление обнаружить начало Возрождения уже в XII или даже в XI веках. Это приводит фактически к медиевизации культуры Возрождения, к поискам внутри нее черт, общих со средневековьем. При составлении настоящего издания мы исходили из того, что эстетика Возрождения связана с тем грандиозным переворотом, который совершался в эту эпоху во всех областях общественной жизни: в экономике, идеологии, культуре, науке и философии. Именно к этому времени относятся расцвет городской культуры, великие географические открытия, безмерно расширившие кругозор человека, переход от ремесла к мануфактуре.

Шестаков, В. П. - Эстетика ренессанса: антология - В 2 томах - Т. 1

Учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 508 с. — (Высшее образование). —Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-14331-7 (т. 1)

ISBN 978-5-534-14357-7

Шестаков, В. П. - Эстетика ренессанса: антология – Том 1 – Содержание

От составителя

ФИЛОСОФИЯ И ЭСТЕТИКА

Франческо Петрарка (1304—1374) Инвектива против врача. Книга 1 Лекарства от превратностей судьбы Письма к близким Комментарий

Леонардо Бруни (1370—1444) О научных и литературных занятиях Комментарий

Козимо Раймонди (?—1435) Речь в защиту эпикура против стоиков, академиков и перипатетиков Комментарий

Лоренцо Валла (1407—1457) Об истинном и ложном благе Комментарии

Николай Кузанский (1401—1464) Наука незнания «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя...» Простец о мудрости «Поступайте по духу» Комментарий

Марсилио Фичино (1433—1499) Комментарий на «Пир» Платона, о любви Комментарий

Джованни Пико делла Мирандола (1463—1494) Речь о достоинстве человека Комментарий к канцоне о любви Джироламо Бенивьени Комментарий

Леон Эбрео (ок. 1461 — ок. 1521) Диалоги о любви Комментарий

Бальдассаре Кастильоне (1478—1529) О придворном Комментарий

Аньоло Фиренцуола (1493—1543) О красотах женщин

Бенедетто Варки (1503—1565) Книга о красоте и грации Комментарий

Франческо Патрици (1529—1597) Любовная философия Комментарии

Томмазо Кампанелла (1568—1639) О прекрасном О превосходстве человека над животными и о божественности его души Комментарии

Эразм Роттердамский (1466—1536) Письмо Ульриху фон Гуттену о Томасе Море Комментарий

Мишель Монтень (1533—1592) Опыты Комментарий

Хуан Луис Вивес (1492—1540) О причинах упадка искусств Комментарии

Пьер де Бурдей, Сьёр де Брантом (1540—1614) Галантные дамы Комментарии



Шестаков, В. П. - Эстетика ренессанса: антология - В 2 томах - Т. 2

Учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 641 с. — (Высшее образование). —Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-14330-0 (т. 2)

ISBN 978-5-534-14357-7

Шестаков, В. П. - Эстетика ренессанса: антология – Том 2 – Содержание

ЛИТЕРАТУРА И ПОЭЗИЯ

Джованни Боккаччо (1313—1375) Генеалогия языческих богов Комментарий

Марко Джироламо Вида (1485—1566) Поэтическое искусство Комментарий

Джироламо Фракасторо (1478—1553) Наугерий, или о поэзии Комментарий

Франческо Робортелло (1516—1567) Толкование всего относящегося к искусству комедии Комментарий

Франческо Патрици Поэтика. Декада спора Декада восхищения Комментарии

Томмазо Кампанелла Поэтика Комментарий

Тома Себилле (1512—1589) Французское поэтическое искусство Комментарий

Жоашен Дю Белле (1522—1560) Защита и прославление французского языка Книга первая Вторая книга Заключение по всему труду Честолюбивому и скупому врагу изящной словесности К читателю Комментарий

Филип Сидней (1554—1586) Оправдание поэзии, известное также под заглавием защита стихотворства Комментарии

Хуан Луис Вивес О приемах словесного выражения Комментарий



ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА И АРХИТЕКТУРА

Леон-Баттиста Альберти (1404—1472) Об архитектуре Три книги о живописи Комментарии

Лоренцо Гиберти (1381—1455) Комментарий II Комментарии

Леонардо да Винчи (1452—1519) Книга о живописи

ЛукаПачоли (1445—1515?) «О божественной пропорции» Комментарий

Бенедетто Варки (1502—1565) Диспуты Комментарий

Джорджо Вазари (1511—1574) Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих Комментарий

Винченцо Данти (1530—1576) О совершенных пропорциях Комментарий

Лодовико Дольче (1508—1568) Диалог о живописи названный Аретино, в котором идет речь о достоинстве самой живописи и обо всем, что необходимо совершенному художнику. С примерами древних и новых художников; и в конце особо говорится о достоинствах и о творениях божественного Тициана Комментарий

Паоло Пино (1534—1565) Диалог о живописи Комментарий

Андреа Палладио (1508—1580) Об архитектуре Комментарий

Джованни Паоло Ломаццо (1538—1600) Трактат об искусстве живописи Комментарии

Федерико Цуккаро (ок. 1542—1609) Идея живописцев, скульпторов и архитекторов Комментарии

Альбрехт Дюрер (1471—1528) Из набросков предисловия к «Книге о живописи» Наброски к различным разделам «Книги о живописи» Наброски введения к первому варианту трактата о пропорциях Из трактата «Руководство к измерению» Из трактата «Четыре книги о пропорциях»



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