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Шестаков - Эстетика ренессанса: антология - В 2 томах

Шестаков, В. П. - Эстетика ренессанса: антология - В 2 томах - Т. 1
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Educational, Cultural Studies Art
Настоящая книга имеет целью познакомить читателя с наиболее значительными памятниками эстетической мысли эпохи Возрождения, показать историческое становление этой мысли, главные философско-эстетические и идейно-художественные направления ее развития.
Подготовка этого издания была связана с рядом трудностей. Одна из них заключалась в слабой разработанности и изученности эстетики Возрождения. В отечественной литературе по истории эстетической мысли этой эпохе уделяется, как правило, сравнительно небольшое место, а специальных работ по эстетике Возрождения, за исключением вышедшей в 1978 году книги А. Ф. Лосева, вообще не было. Более того, некоторые весьма авторитетные специалисты по истории Возрождения высказывают даже сомнение в том, что в эту эпоху вообще существовала зрелая и систематическая эстетическая мысль.
Другая трудность заключалась в слабой разработанности не только эстетики, но и философии этой эпохи. Правда, за последние годы появились книги Л. Н. Брагиной, А. X. Горфункеля, Н. В. Ревякиной, однако они далеко не исчерпывают потребности в полном и систематическом исследовании философских и идейных течений эпохи. До сих пор не изданы сочинения крупнейших мыслителей Возрождения, таких, как Николай Кузанский, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Франческо Патрици, Кампанелла, и других. Отсутствие русских изданий важнейших философских сочинений мыслителей Возрождения затрудняет определение места и роли эстетики в общей системе философии Ренессанса.
Наконец, еще одна трудность заключается в определении исторических границ эпохи Возрождения. Вопрос о них все еще остается предметом острых дискуссий и споров. В мировой литературе высказано огромное количество самых разнообразных, а порой и прямо противоположных концепций характера культуры Возрождения и ее исторических границ. Тем не менее, среди всех этих концепций можно выделить две основные тенденции, два прямо противоположных подхода к культуре и истории Возрождения. Первая рассматривает Возрождение как качественный скачок, революционный переворот в развитии культуры и истории. Вторая, напротив, видит в Возрождении определенную совокупность отдельных признаков в постепенной, лишенной качественных скачков эволюции европейской культуры от средневековья к Возрождению. В соответствии с этими двумя подходами устанавливаются и различные хронологические границы Возрождения. Довольно модной концепцией, широко бытующей в западной исторической науке, является стремление обнаружить начало Возрождения уже в XII или даже в XI веках. Это приводит фактически к медиевизации культуры Возрождения, к поискам внутри нее черт, общих со средневековьем. При составлении настоящего издания мы исходили из того, что эстетика Возрождения связана с тем грандиозным переворотом, который совершался в эту эпоху во всех областях общественной жизни: в экономике, идеологии, культуре, науке и философии. Именно к этому времени относятся расцвет городской культуры, великие географические открытия, безмерно расширившие кругозор человека, переход от ремесла к мануфактуре.

Шестаков, В. П. - Эстетика ренессанса: антология - В 2 томах - Т. 1

Учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 508 с. — (Высшее образование). —Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-14331-7 (т. 1)
ISBN 978-5-534-14357-7

Шестаков, В. П. - Эстетика ренессанса: антология – Том 1 – Содержание

От составителя
ФИЛОСОФИЯ И ЭСТЕТИКА
  • Франческо Петрарка (1304—1374)
    • Инвектива против врача. Книга 1
    • Лекарства от превратностей судьбы
    • Письма к близким
    • Комментарий
  • Леонардо Бруни (1370—1444)
    • О научных и литературных занятиях
    • Комментарий
  • Козимо Раймонди (?—1435)
    • Речь в защиту эпикура против стоиков, академиков и перипатетиков
    • Комментарий
  • Лоренцо Валла (1407—1457)
    • Об истинном и ложном благе
    • Комментарии
  • Николай Кузанский (1401—1464)
    • Наука незнания
    • «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя...»
    • Простец о мудрости
    • «Поступайте по духу»
    • Комментарий
  • Марсилио Фичино (1433—1499)
    • Комментарий на «Пир» Платона, о любви
    • Комментарий
  • Джованни Пико делла Мирандола (1463—1494)
    • Речь о достоинстве человека
    • Комментарий к канцоне о любви Джироламо Бенивьени
    • Комментарий
  • Леон Эбрео (ок. 1461 — ок. 1521)
    • Диалоги о любви
    • Комментарий
  • Бальдассаре Кастильоне (1478—1529)
    • О придворном
    • Комментарий
  • Аньоло Фиренцуола (1493—1543)
    • О красотах женщин
  • Бенедетто Варки (1503—1565)
    • Книга о красоте и грации
    • Комментарий
  • Франческо Патрици (1529—1597)
    • Любовная философия
    • Комментарии
  • Томмазо Кампанелла (1568—1639)
    • О прекрасном
    • О превосходстве человека над животными и о божественности его души
    • Комментарии
  • Эразм Роттердамский (1466—1536)
    • Письмо Ульриху фон Гуттену о Томасе Море
    • Комментарий
  • Мишель Монтень (1533—1592)
    • Опыты
    • Комментарий
  • Хуан Луис Вивес (1492—1540)
    • О причинах упадка искусств
    • Комментарии
  • Пьер де Бурдей, Сьёр де Брантом (1540—1614)
    • Галантные дамы
    • Комментарии

Шестаков, В. П. - Эстетика ренессанса: антология - В 2 томах - Т. 2Шестаков, В. П. - Эстетика ренессанса: антология - В 2 томах - Т. 2

Учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 641 с. — (Высшее образование). —Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-14330-0 (т. 2)
ISBN 978-5-534-14357-7

Шестаков, В. П. - Эстетика ренессанса: антология – Том 2 – Содержание

ЛИТЕРАТУРА И ПОЭЗИЯ
  • Джованни Боккаччо (1313—1375)
    • Генеалогия языческих богов
    • Комментарий
  • Марко Джироламо Вида (1485—1566)
    • Поэтическое искусство
    • Комментарий
  • Джироламо Фракасторо (1478—1553)
    • Наугерий, или о поэзии
    • Комментарий
  • Франческо Робортелло (1516—1567)
    • Толкование всего относящегося к искусству комедии
    • Комментарий
  • Франческо Патрици
    • Поэтика. Декада спора
    • Декада восхищения
    • Комментарии
  • Томмазо Кампанелла
    • Поэтика
    • Комментарий
  • Тома Себилле (1512—1589)
    • Французское поэтическое искусство
    • Комментарий
  • Жоашен Дю Белле (1522—1560)
    • Защита и прославление французского языка
    • Книга первая
    • Вторая книга
    • Заключение по всему труду
    • Честолюбивому и скупому врагу изящной словесности
    • К читателю
    • Комментарий
  • Филип Сидней (1554—1586)
    • Оправдание поэзии, известное также под заглавием защита стихотворства
    • Комментарии
  • Хуан Луис Вивес
    • О приемах словесного выражения
    • Комментарий
ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА И АРХИТЕКТУРА
  • Леон-Баттиста Альберти (1404—1472)
    • Об архитектуре
    • Три книги о живописи
    • Комментарии
  • Лоренцо Гиберти (1381—1455)
    • Комментарий II
    • Комментарии
  • Леонардо да Винчи (1452—1519)
    • Книга о живописи
  • ЛукаПачоли (1445—1515?)
    • «О божественной пропорции»
    • Комментарий
  • Бенедетто Варки (1502—1565)
    • Диспуты
    • Комментарий
  • Джорджо Вазари (1511—1574)
    • Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих
    • Комментарий
  • Винченцо Данти (1530—1576)
    • О совершенных пропорциях
    • Комментарий
  • Лодовико Дольче (1508—1568)
    • Диалог о живописи названный Аретино, в котором идет речь о достоинстве самой живописи и обо всем, что необходимо совершенному художнику. С примерами древних и новых художников; и в конце особо говорится о достоинствах и о творениях божественного Тициана
    • Комментарий
  • Паоло Пино (1534—1565)
    • Диалог о живописи
    • Комментарий
  • Андреа Палладио (1508—1580)
    • Об архитектуре
    • Комментарий
  • Джованни Паоло Ломаццо (1538—1600)
    • Трактат об искусстве живописи
    • Комментарии
  • Федерико Цуккаро (ок. 1542—1609)
    • Идея живописцев, скульпторов и архитекторов
    • Комментарии
  • Альбрехт Дюрер (1471—1528)
    • Из набросков предисловия к «Книге о живописи»
    • Наброски к различным разделам «Книги о живописи»
    • Наброски введения к первому варианту трактата о пропорциях
    • Из трактата «Руководство к измерению»
    • Из трактата «Четыре книги о пропорциях»
МУЗЫКА
  • Иоанн де Грохео (конец XIII — начало XIV века)
    • Музыка
    • Комментарий
  • Глареан (1488—1563)
    • Двенадцатиструнник. Книга II
    • Книга III
    • Комментарий
  • Франсиско Салинас (1513—1590)
    • О музыке
    • Комментарии
  • Джозеффо Царлино (1517—1590)
    • Установления гармонии
    • Комментарий
  • Новые издания по дисциплине «История эстетических учений» и смежным дисциплинам
Views 329
Rating 5.0 / 5
Added 19.07.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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