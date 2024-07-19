Шестаков - Эстетика ренессанса: антология - В 2 томах
Настоящая книга имеет целью познакомить читателя с наиболее значительными памятниками эстетической мысли эпохи Возрождения, показать историческое становление этой мысли, главные философско-эстетические и идейно-художественные направления ее развития.
Подготовка этого издания была связана с рядом трудностей. Одна из них заключалась в слабой разработанности и изученности эстетики Возрождения. В отечественной литературе по истории эстетической мысли этой эпохе уделяется, как правило, сравнительно небольшое место, а специальных работ по эстетике Возрождения, за исключением вышедшей в 1978 году книги А. Ф. Лосева, вообще не было. Более того, некоторые весьма авторитетные специалисты по истории Возрождения высказывают даже сомнение в том, что в эту эпоху вообще существовала зрелая и систематическая эстетическая мысль.
Другая трудность заключалась в слабой разработанности не только эстетики, но и философии этой эпохи. Правда, за последние годы появились книги Л. Н. Брагиной, А. X. Горфункеля, Н. В. Ревякиной, однако они далеко не исчерпывают потребности в полном и систематическом исследовании философских и идейных течений эпохи. До сих пор не изданы сочинения крупнейших мыслителей Возрождения, таких, как Николай Кузанский, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Франческо Патрици, Кампанелла, и других. Отсутствие русских изданий важнейших философских сочинений мыслителей Возрождения затрудняет определение места и роли эстетики в общей системе философии Ренессанса.
Наконец, еще одна трудность заключается в определении исторических границ эпохи Возрождения. Вопрос о них все еще остается предметом острых дискуссий и споров. В мировой литературе высказано огромное количество самых разнообразных, а порой и прямо противоположных концепций характера культуры Возрождения и ее исторических границ. Тем не менее, среди всех этих концепций можно выделить две основные тенденции, два прямо противоположных подхода к культуре и истории Возрождения. Первая рассматривает Возрождение как качественный скачок, революционный переворот в развитии культуры и истории. Вторая, напротив, видит в Возрождении определенную совокупность отдельных признаков в постепенной, лишенной качественных скачков эволюции европейской культуры от средневековья к Возрождению. В соответствии с этими двумя подходами устанавливаются и различные хронологические границы Возрождения. Довольно модной концепцией, широко бытующей в западной исторической науке, является стремление обнаружить начало Возрождения уже в XII или даже в XI веках. Это приводит фактически к медиевизации культуры Возрождения, к поискам внутри нее черт, общих со средневековьем. При составлении настоящего издания мы исходили из того, что эстетика Возрождения связана с тем грандиозным переворотом, который совершался в эту эпоху во всех областях общественной жизни: в экономике, идеологии, культуре, науке и философии. Именно к этому времени относятся расцвет городской культуры, великие географические открытия, безмерно расширившие кругозор человека, переход от ремесла к мануфактуре.
Шестаков, В. П. - Эстетика ренессанса: антология - В 2 томах - Т. 1
Учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 508 с. — (Высшее образование). —Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-14331-7 (т. 1)
ISBN 978-5-534-14357-7
Шестаков, В. П. - Эстетика ренессанса: антология – Том 1 – Содержание
От составителя
ФИЛОСОФИЯ И ЭСТЕТИКА
-
Франческо Петрарка (1304—1374)
- Инвектива против врача. Книга 1
- Лекарства от превратностей судьбы
- Письма к близким
- Комментарий
-
Леонардо Бруни (1370—1444)
- О научных и литературных занятиях
- Комментарий
-
Козимо Раймонди (?—1435)
- Речь в защиту эпикура против стоиков, академиков и перипатетиков
- Комментарий
-
Лоренцо Валла (1407—1457)
- Об истинном и ложном благе
- Комментарии
-
Николай Кузанский (1401—1464)
- Наука незнания
- «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя...»
- Простец о мудрости
- «Поступайте по духу»
- Комментарий
-
Марсилио Фичино (1433—1499)
- Комментарий на «Пир» Платона, о любви
- Комментарий
-
Джованни Пико делла Мирандола (1463—1494)
- Речь о достоинстве человека
- Комментарий к канцоне о любви Джироламо Бенивьени
- Комментарий
-
Леон Эбрео (ок. 1461 — ок. 1521)
- Диалоги о любви
- Комментарий
-
Бальдассаре Кастильоне (1478—1529)
- О придворном
- Комментарий
-
Аньоло Фиренцуола (1493—1543)
- О красотах женщин
-
Бенедетто Варки (1503—1565)
- Книга о красоте и грации
- Комментарий
-
Франческо Патрици (1529—1597)
- Любовная философия
- Комментарии
-
Томмазо Кампанелла (1568—1639)
- О прекрасном
- О превосходстве человека над животными и о божественности его души
- Комментарии
-
Эразм Роттердамский (1466—1536)
- Письмо Ульриху фон Гуттену о Томасе Море
- Комментарий
-
Мишель Монтень (1533—1592)
- Опыты
- Комментарий
-
Хуан Луис Вивес (1492—1540)
- О причинах упадка искусств
- Комментарии
-
Пьер де Бурдей, Сьёр де Брантом (1540—1614)
- Галантные дамы
- Комментарии
Шестаков, В. П. - Эстетика ренессанса: антология - В 2 томах - Т. 2
Учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 641 с. — (Высшее образование). —Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-14330-0 (т. 2)
ISBN 978-5-534-14357-7
Шестаков, В. П. - Эстетика ренессанса: антология – Том 2 – Содержание
ЛИТЕРАТУРА И ПОЭЗИЯ
-
Джованни Боккаччо (1313—1375)
- Генеалогия языческих богов
- Комментарий
-
Марко Джироламо Вида (1485—1566)
- Поэтическое искусство
- Комментарий
-
Джироламо Фракасторо (1478—1553)
- Наугерий, или о поэзии
- Комментарий
-
Франческо Робортелло (1516—1567)
- Толкование всего относящегося к искусству комедии
- Комментарий
-
Франческо Патрици
- Поэтика. Декада спора
- Декада восхищения
- Комментарии
-
Томмазо Кампанелла
- Поэтика
- Комментарий
-
Тома Себилле (1512—1589)
- Французское поэтическое искусство
- Комментарий
-
Жоашен Дю Белле (1522—1560)
- Защита и прославление французского языка
- Книга первая
- Вторая книга
- Заключение по всему труду
- Честолюбивому и скупому врагу изящной словесности
- К читателю
- Комментарий
-
Филип Сидней (1554—1586)
- Оправдание поэзии, известное также под заглавием защита стихотворства
- Комментарии
-
Хуан Луис Вивес
- О приемах словесного выражения
- Комментарий
ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА И АРХИТЕКТУРА
-
Леон-Баттиста Альберти (1404—1472)
- Об архитектуре
- Три книги о живописи
- Комментарии
-
Лоренцо Гиберти (1381—1455)
- Комментарий II
- Комментарии
-
Леонардо да Винчи (1452—1519)
- Книга о живописи
-
ЛукаПачоли (1445—1515?)
- «О божественной пропорции»
- Комментарий
-
Бенедетто Варки (1502—1565)
- Диспуты
- Комментарий
-
Джорджо Вазари (1511—1574)
- Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих
- Комментарий
-
Винченцо Данти (1530—1576)
- О совершенных пропорциях
- Комментарий
-
Лодовико Дольче (1508—1568)
- Диалог о живописи названный Аретино, в котором идет речь о достоинстве самой живописи и обо всем, что необходимо совершенному художнику. С примерами древних и новых художников; и в конце особо говорится о достоинствах и о творениях божественного Тициана
- Комментарий
-
Паоло Пино (1534—1565)
- Диалог о живописи
- Комментарий
-
Андреа Палладио (1508—1580)
- Об архитектуре
- Комментарий
-
Джованни Паоло Ломаццо (1538—1600)
- Трактат об искусстве живописи
- Комментарии
-
Федерико Цуккаро (ок. 1542—1609)
- Идея живописцев, скульпторов и архитекторов
- Комментарии
-
Альбрехт Дюрер (1471—1528)
- Из набросков предисловия к «Книге о живописи»
- Наброски к различным разделам «Книги о живописи»
- Наброски введения к первому варианту трактата о пропорциях
- Из трактата «Руководство к измерению»
- Из трактата «Четыре книги о пропорциях»
МУЗЫКА
-
Иоанн де Грохео (конец XIII — начало XIV века)
- Музыка
- Комментарий
-
Глареан (1488—1563)
- Двенадцатиструнник. Книга II
- Книга III
- Комментарий
-
Франсиско Салинас (1513—1590)
- О музыке
- Комментарии
-
Джозеффо Царлино (1517—1590)
- Установления гармонии
- Комментарий
- Новые издания по дисциплине «История эстетических учений» и смежным дисциплинам
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