Пророк Захария (евр. Зекариах — (тот, о ком) помнит Иегова) подобно Аггею точно определяет время начала своей проповеди — второй год Дария, восьмой месяц, т. е. в 520 году до Р. Хр., спустя два месяца после первой проповеди Аггея. Однако определить исходя из текста время произнесения речей, содержащихся в 9—14 главах, более затруднительно. С учетом того, что события 7—8 глав датированы 518 годом, можно считать служение пророка Захарии значительно более продолжительным, чем его современника Аггея.

В исторических книгах Ветхого Завета эти пророки упоминаются несколько раз в связи со строительством храма (1Ездр. 5. 1; 6. 14). Учитывая, что в самой книге Захарии не говорится конкретно о необходимости строительства храма, можно считать, что более ранние его речи не вошли впоследствии в книгу. Есть и еще одно указание исторических книг о Захарии, позволяющих узнать более о нем самом и его роде — Неем. 12. Здесь пророк называется священником из рода Иддо. Сопоставив это указание с Зах. 1. 1, где Захария называется сыном Варахииным, сыном Аддо, и с Неем. 12. 12, 16, называющим его главой священнического рода, можем заключить, что отец Захарии Варахия умер в молодости и пророк наследовал своему деду как глава священнического рода. Таким образом, Захария является продолжателем пророческой традиции колена Левиина вслед за Иеремией, Иезекиилем и, возможно, Аггеем. Подобно пророкам Иеремии и Аггею Захария был призван к пророческому служению еще в молодости (Зах. 2. 4).

Служение пророка Захарии (с 520 г. до Р. Хр.) пришлось на время возрождения малочисленной иудейской общины вскоре после возвращения из плена. Вдохновленный пророками Аггеем и Захарией, народ приступил к строительству храма с усердием, которое было скоро вознаграждено милостью Божией, выражавшейся как в особом плодородии (Агг. 2. 19), так и в отношении к строителям властей — после обретения в архивах указа Кира, Дарий I Гистасп повелел областеначальнику не вмешиваться в дела Иудеев, выделять все необходимое для строительства.

протодиакон Иван Шевцов - Писания малых пророков

учебное пособие

2-е изд., испр. и доп.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2011.188 с.

ISBN 978-5-7429-0681-0

протодиакон Иван Шевцов - Писания малых пророков - Содержание

Введение

Книга пророка Авдия

Книга пророка Иоиля

Книга пророка Амоса

Книга пророка Ионы

Книга пророка Осии

Книга пророка Михея

Книга пророка Наума

Книга пророка Софонии

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарии

Книга пророка Малахии

Список литературы

Приложения

Приложение 1. Возвращение из Вавилонского плена

Приложение 2. Тематический обзор книг малых пророков

протодиакон Иван Шевцов - Писания малых пророков - Введение

Написание данного пособия вызвано необходимостью дать студентам определенные познания пророческих книг. Особую проблему представляет изучение книг малых пророков. Многие из них не используются в богослужении и не цитируются явно в Новом Завете, а посему мало известны рядовому прихожанину. Чаще всего ему не известны даже имена некоторых пророков (причем порой даже великих, а не только малых), тем более — их писания.

Но пророческие книги составляют важную часть Писания. При этом они не только важны сами по себе, но без их знания невозможно понимание и Нового Завета. Так, например, слова Иудеев как Он знает Писания, не учившись? (Ин. 7. 15) становятся понятны при внимательном чтении, прежде всего, пророческих книг, из которых Христос часто приводит слова, даже не делая ссылку. Притча о винограднике и злых виноградарях приобретает особенную силу, если вспомнить соответствующий образ Исаии (гл. 5), где Иудея изображается в виде виноградника Господня, не приносящим должного плода. Становится совершенно очевидно, что Спаситель заканчивает притчу из книги Исаии, доводит ее до конца. Подобные примеры можно умножать и умножать, но и из приведенного видно значение пророческих книг для понимания Евангелия. Но и другие новозаветные книги часто опираются на ветхозаветных пророков. Особенно показателен в этом отношении Апокалипсис, подводящий некий итог всего Писания. Понимание многих из его образов и пророчеств невозможно без опоры на Ветхий Завет вообще и пророков в частности.

В настоящее время доступен ряд книг и пособий для изучения предмета, большинство из которых приведено в списке литературы. Однако за редчайшим исключением (Толковая Библия) подача материала в них идет в отрыве от самого текста. Конечно, во всех пособиях приводятся отдельные цитаты из соответствующих пророческих книг, но они так и остаются лишь цитатами, тогда как большая часть содержания излагается автором «своими словами». Но как бы ни был хорош пересказ, заменить Библию он не может и, кроме того, при таком способе изучения происходит отрыв учебника от самого Св. Писания. Конечно, можно предложить читателю предварительно изучить соответствующую книгу или ее часть, надеясь на то, чточитатель (студент) будет постоянно сверяться с текстом, но это требует немалых усилий и крайне редко может быть кем-либо исполнено на практике.

В этом смысле замечательным исключением является Толковая Библия, где текст Св. Писания сопровождается подстрочными комментариями. Однако и этот капитальный труд не лишен недостатков, как принципиальных, так и с точки зрения студента. Среди первых отметим значительную опору толкований на современную (т. е. начала XX в.) западную литературу, а также некоторую оторванность от святых отцов. Устранение этого недостатка — задача пока никем не решенная. Напротив, с точки зрения учащегося, Толковая Библия — слишком значительный и капитальный труд, осилить который под силу только идеальному студенту. Действительно, прочесть в течение учебного года более тысячи страниц текста мало кому под силу. Кроме того, Толковая Библия написана не для систематического изучения Ветхого Завета, а для систематического его чтения, предполагающего иные масштабы времени и несколько иные задачи. Отметим здесь и то, что далеко не все части и разделы пророческих книг имеют равную значимость и ценность, особенно при первом знакомстве. Акцент на деталях может повредить усвоению главного.

На основании вышесказанного и было составлено данное пособие. Из каждой книги малого пророка приводится выборка наиболее важных и ярких мест. Практически чтение приведенной подборки сводится к чтению самой книги с рядом купюр. Иногда эти купюры достаточно пространные, но в ряде случаев приводится текст почти без сокращений. Наиболее важные пророчества выделяются жирным шрифтом, а иногда и подчеркиванием. Особого разговора заслуживает порядок рассмотрения книг малых пророков.

Возможны три варианта. Первый следует порядку книг Св. Писания. Особенно удобен такой подход при последовательном чтении Библии и часто используется в литературе. Однако для систематического изучения Писания такой метод не очень удобен — расположение книг не соответствует ни тематике, ни точной хронологии, что несколько затрудняет восприятие материала. Второй вариант подразумевает систематизацию пророческих писаний по содержанию. Так, книги пророков Иоиля, Амоса и Софонии — книги суда, а Авдий, Иона и Наум говорят преимущественно о языческих народах и т. д. Подобный метод используется в [7]. Несомненным его достоинством является наглядность связей пророческих книг друг с другом, развития одних и тех же тем у разных пророков. Однако при таком подходе возникает и ряд сложностей — порядок книг не соответствует хронологии (и расположению в Библии), так что рядом рассматриваются книги, принадлежащие порой совершенно различным эпохам. Кроме того, для человека, слабо знакомого с предметом, такая систематизация может быть не совсем очевидна и может препятствовать запоминанию, способствовать «слиянию» в памяти читателя книг друг с другом.

Наконец, третий метод — рассмотрение пророческих книг в хронологическом порядке. Студентам, совсем недавно изучавшим ветхозаветную историю, соотнесение каждого пророка с тем или иным периодом позволяет как четче увидеть особенности книги, связанные со временем написания, так и установить связь с ранее изученным материалом. Последнее способствует более глубокому усвоению не только пророческих писаний, но и истории Израиля. Также выстраивается и вполне логичная (по крайней мере, в рамках курса Св. Писание Ветхого Завета) структура пророческого раздела Библии. Именно последний способ взят за основу рассмотрения книг малых пророков в данном пособии, хотя автор отнюдь не отрицает и других подходов, признавая их достоинства и право на жизнь.

Немаловажен также и метод разбора книг. Введение некого формального плана рассмотрения пророческих книг, используемое в данном пособии, призвано помочь студенту систематизировать как вводные сведения о пророке и его книге, так и ее содержание и важнейшие пророчества. Возникающая при этом определенная формализация подачи материала представляется меньшим злом, чем бессистемность знаний, получаемых при ее отсутствии.

План разбора пророческих книг

1. Личность пророка и его время.

2. Авторство книги и время ее написания.

3. Отличительные особенности, стиль книги.

4. План книги.

5. Важнейшие пророчества и темы книги.

6. Богослужебное употребление книги.

В связи с отсутствием прямых указаний на время проповеди некоторых пророков особое значение приобретает обсуждение возможных датировок, чему уделяется в ряде случаев достаточно много внимания. Думается, что это отнюдь не пустая трата времени или повтор истории разделенного царства, но, помимо всего прочего, и способ дополнительного привлечения внимания читателя к характерным особенностям книги, что позволяет лучше усвоить своеобразие каждого из пророков. Последнее особенно важно ввиду свойственной начинающим (и не только им) сложности «различения» пророков. Очень часто они (пророки) сливаются в некий собирательный образ, смешиваются в сознании читателя.

Борьбе с указанной сложностью помогает и 3-й пункт плана — отличительные особенности, стиль книги. Тогда как задача 2-го — хотя бы наметить ответ отрицательной критике в ее, иногда и антицерковных, построениях. Последнее приобретает особую важность ввиду проникновения западных мнений, зачастую несовместимых с православным взглядом на Писание и Предание, в книги даже православных авторов. Причем эти взгляды могут приводиться даже без всяких объяснений и рассуждений, как самоочевидная истина, а не как научная (псевдонаучная) теория, которая может со временем и не оправдаться даже с точки зрения западных исследователей. Интересно, что использование такого рода построений не только не способствует лучшему усвоению материала, но порой и препятствует ему, создавая в голове читателя дополнительную путаницу, как, скажем, при разделении книги Исаии на три части, а самого пророка на три личности (группы личностей). Ничего не давая в плане понимания самой книги, ее содержания, такой подход вводит лишнюю информацию о времени написания книги и проч., усложняя и без того непростую задачу читателя.

Наибольшее значение имеют пункты плана 4 и 5. Именно в них и содержится основная информация о книге и ее содержании. План книги дает общее представление о ней, ее темах и структуре. Особую важность знание плана приобретает ввиду бессюжетности пророческих книг, не имеющих четкой событийной линии, так что памяти не за что «зацепиться», план же и является такой «зацепкой». В пятой же части приводится собственно текст книги с купюрами, без чтения которого говорить об ознакомлении с книгой невозможно. Очень важную роль здесь приобретают комментарии, приведенные в виде сносок. Чаще всего они подразделяются на два вида — текст параллельных мест из Священного Писания и святоотеческие толкования. Последние позволяют гораздо лучше уразуметь текст, но так же и знакомят читателя как со святоотеческой письменностью вообще, так и с принципами толкования Писания святых отцов в частности. В связи с последним стоит напомнить 19 правило Шестого Вселенского Собора, гласящее: «...если будет изследуемо слово писания, то не инако да изъясняют оное, разве как изложили светила и учители Церкви в своих писаниях...». Наконец, последний пункт плана — богослужебное употребление книги. Богослужение — центральная часть духовной жизни православного христианина и участвовать в нем он должен как можно более осознанно и не только в интеллектуальном плане. Однако не зря Апостол говорит о молитве не только духом, но и умом (1Кор. 14. 14—15). Этому-то и призвано способствовать установление взаимосвязи Писания и богослужения.

Ввиду значительного объема комментариев представляется разумным для студентов небогословских специальностей ограничиться обращением к ним в тех случаях, когда при чтении книги того или иного пророка возникают недоумения и неясности. Напротив, студентам-богословам будет полезно обращаться к комментариям, особенно святоотеческим, возможно чаще не только для лучшего разумения самого текста, но и для большего знакомства с писаниями отцов. Схожим образом можно определить и конечные требования к знаниям студентов. Для представителей небогословских факультетов достаточно разумно воспроизвести пункты плана 1—4,6, из самой же книги следует знать близко к тексту основные пророчества, которые в большинстве случаев приведены в конце 5 раздела. От студентов Богословского и Миссионерского факультетов требуется лучшее знание текста, умение наполнить содержанием все пункты плана книги.