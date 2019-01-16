Русский паломник

У нас нет феодальных замков, которыми усеяны западные страны – Англия, Италия и особенно Германия; у нас нет этих памятников, запечатлевших собой следы развития той грубой одинокой личной силы, какую представляли феодалы запада в Средние века.

Наши удельные князья жили не в замках, а в городах и вотчинах, уступив необходимости исторической; они не оставили по себе никаких каменных следов своего сопротивления великому и благотворному единению государства. В оны времена, когда еще русские люди не вникали мыслью в особенности своей жизни и истории, мы сожалели о том, что нет у нас немецких замков и соединенных с ними романтических легенд, и готовы были построить даже замки воздушные, лишь бы только населить их своими мечтами, а не действительной жизнью русского народа.

Нам от нашего древнего периода остались памятники другого рода, которых значение определено религиозным характером самой жизни. Наши замки – монастыри, где личная сила избранных мужей не развивалась произвольно, а напротив – в молитве, посте, нищете, смирении, подчинялась силе Божьей и примером своим учила этому подчинению и власти, и народ.

Степан Шевырев - Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году

Серия «Русский паломник»

Индрик; Москва; 2009

ISBN 978-5-91674-075-2

Степан Шевырев - Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году - Содержание

Часть первая

Троицкая лавра

Александров

Переславль-Залесский

Ростов

Ярославль

Дорога в Вологду. Грязовец

Вологда

Дорога из Вологды в Кириллов

Кириллов монастырь

Часть вторая

Кириллов монастырь

Кириллов монастырь

Горицы. – Белозерск. – Кирилло-Новоезерская обитель. Крохин посад

Нилосорская пустынь. – Упраздненный

Ферапонтов монастырь. – Последние часы в Кирилловской обители

Возвратный путь

Степан Шевырев - Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году - Троицкая лавра

Мне нужен был отдых от трудов академического года. Я хотел согласить его с занятием по сердцу. Ни на чем нельзя так отдохнуть человеку, утомленному кабинетной жизнью, как на пути скором и деятельном. Здесь мысль, не прерывая своего занятия, живет внешними предметами. Впечатления сменяются быстро, душа, освежившись, бодрей возвращается в свой внутренний мир.

Я имел цель, предположенную в своей поездке, но не пренебрегал ничем, что любопытного попадалось на пути. Пускай рассказ мой будет верной, незатейливой копией с самого странствия. Мыслящая беседа с замечательным человеком, живые речи простолюдинов, местность природы, впечатления городов и сел, памятники Древней Руси, монастыри, храмы, иконы и хартии, деятельность России новой, обычаи и нравы, предания, язык народный и его физиогномия – все взойдет в мой рассказ, без строгого порядка и связи, все, как случилось. Спутник мой, Н. В. Б., владеющий карандашом с та кой же грацией, как и стихом, снял несколько очерков, за которые я ему весьма благодарен. Пускай они очевидным напоминанием оживят мое слово.

У нас есть люди, готовые осмеять даже мысль о путешествии по России. Выдавая себя за строгих поклонников Запада, они в этом случае, однако, позволяют себе отступать от него, потому что Запад не только не пренебрегает такими путешествиями, но ввел их в моду и беспрерывно обогащает свою литературу их описаниями. Мы также весьма охотно читаем их, но в этом чтении нас не столько занимают рассказы о нашем отечестве, сколько мнение, какое о нас оставили западные путешественники. Данные мы всегда признаем неверными, неосновательными и даже извиняем в том: где же иностранцу, говорим мы, не знающему ни языка, ни истории нашей, собрать верные факты о земле и на роде?

Но мнение, несмотря на то, для нас все-таки имеет великую цену и важность, хотя логически следовало бы так заключить: данные – неосновательны, след и мнение, из них выведенное, таково же. Но подобное заключение требует другого условия. Надобно иметь для того мнение о самих себе, как наши, а мы покамест его еще не составили – и потому дорожим мнением других, точно так как всякий человек, не имеющий о себе самостоятельного мнения, хотя с вида и стойкий, зависит от посторонних.