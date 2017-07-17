Шитиков - Концептуальная метафора в евангелии от Иоанна
В монографии представлен опыт комплексного анализа метафорических концептов в тексте оригинала Евангелия от Иоанна с применением новейших методов идентификации и анализа метафоры, разработанных международной исследовательской группой в «лаборатории метафоры» Свободного университета Амстердама под руководством профессора Г. Стейна. Данные методики, созданные ведущими специалистами различных направлений метафорологии, были апробированы на текстовом материале значительного объема и показали высокую степень продуктивности. В отечественных исследованиях, помимо нескольких обзоров [Кульчицкая, 2011; Мишланова, Исаева, 2012], данные методики на практике не использовались. Тем временем, именно объективный анализ метафорических концептов с позиций когнитивной теории позволяет преодолеть проблемы субъективности интерпретации отдельно взятых метафор.
В представленной монографии рассматриваются теоретические основания изучения концептуальной метафоры и предлагаются практические результаты анализа, проведенного под руководством доктора фиологических наук профессора Натальи Николаевны Ореховой и при консультативной поддержке доктора филологических наук Андрея Сергеевича Десницкого. Материалом для исследования послужил оригинальный греческий текст Евангелия от Иоанна в редакции Nestle-Aland (ed. 27). Методом сплошной выборки было проанализировано более 15.000 слов в 879 стихах Евангелия. Кроме того, были выборочно проанализированы Синодальный перевод, перевод под редакцией еп. Кассиана (Безобразова), современный русский перевод (В.П. Кузнецовой) и разноплановые переводы на английский язык — New King James Version, Today's English Version, New Living Translation, Complete Jewish Bible, The Message.
Пётр Михайлович Шитиков - Концептуальная метафора в евангелии от Иоанна
СПб.: Алетейя, 2015. - 148 с.
ISBN 978-5-9905927-9-7
Пётр Шитиков - Концептуальная метафора в евангелии от Иоанна - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. МЕТАФОРА: ИСТОРИЯ. ТЕОРИЯ. МЕТОДОЛОГИЯ
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1.1 Развитие теории метафоры
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1.2 Идентификация метафоры в тексте
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1.3 Переход от языковых форм к концепту
ГЛАВА 2. МЕТАФОРА В ЕВАНГЕЛИИ
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2.1 Специфика метафоры в Священном Писании
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2.2 Особенности религиозного дискурса
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2.3 Религиозный статус метафоры
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2.4 Образный язык Евангелия от Иоанна
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ТЕКСТОВ
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3.1 Статистические данные анализа
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3.2 Анализ έγώ ειμί речений
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Я есть хлеб небесный
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Я есть свет миру
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Я есть дверь
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Я есть пастырь добрый
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Я есть воскресение и жизнь
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Я есть путь и истина и жизнь
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Я есть истинная виноградная лоза
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ГЛАВА 4. МЕТАФОРА В ПЕРЕВОДЕ
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4.1 Принципы перевода метафоры
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4.2 Практика перевода метафоры
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Пётр Шитиков - Концептуальная метафора в евангелии от Иоанна - Развитие теории метафоры
Метафора — результат сложных взаимодействий разных аспектов языка и мышления. Метафорическое описание мира выступает средством реализации познавательного отношения человека к миру, понимания им границ своего бытия и преобразования мира действительности в мир культуры, упорядоченный, организованный и интерпретированный для нужд практической деятельности. Интерес к феномену метафоры не ослабевает с античного периода до наших дней.
Литература, посвященная различным аспектам изучения метафоры, необъятна. Тематическая библиография Ж.П. Ноппена [Noppen, 1985, 1990], две части которой описывают зарубежные публикации о метафоре с 1970-х по 1990 год, содержит более трех тысяч наименований. Можно предположить, что за последние двадцать лет в различных источниках было опубликовано не меньшее количество работ. Библиография отечественных работ по метафорологии, составленная О. Лагута [Лагута, 2003] насчитывает несколько сотен публикаций. Многогранность феномена метафоры и значительное количество теоретических подходов вынуждают ограничить библиографическое описание упоминанием тех работ, которые имеют принципиальное значение для решения поставленных задач. Вместе с тем важно определить доминантные направления в исследовании метафоры, которые могут быть применены в нашем исследовании.
В лингвистической науке конца XX века и начала XXI наблюдается повышенный интерес к когнитивным структурам сознания, проблемам соотношения слова и мысли, принципам создания новых смыслов. Изучение метафоры в этом контексте приобретает все большее значение. Отечественные и зарубежные исследователи обращают внимание на центральную роль метафоры в процессе формирования концептуальной картины мира человека [Кубрякова, 1999, 2004; Стернин, 2001; Телия, 1998; Чудинов, 2001; Болдырев, 2010; Lakoff, 1993; Johnson, 1981; Lakoff, Turner, 1989; Fauconnier, Turner, 1994, 1998; Ricoeur, 1995, 2004; и мн. другие]. Признание того факта, что метафора является организующим принципом мышления привело к возрастанию исследовательского интереса к различным аспектам функционирования метафоры. О. Лагута [Лагута, 2003, с. 55] приводит библиографию работ зарубежных исследователей, посвященных анализу метафор в метаязыках и метафорических подходов в антропологии, общей биологии, химии, генетике, когнитивных науках, экономике, математике, философии, медицине, физике, психологии. В отечественной науке за последние десятилетия также появились основательные труды по изучению метафоры в философском [Баранов, 1994; Позднякова, 1995; Суровцев, Сыров, 1998; Блажевич, 1999; Неретина, 1999], лингво-культурологи-ческом [Багдасарьян, 2001; Воробьев, 1997; Телия, 1998; Красных, 2002], логическом [Баранов, 1994; Алексеев, 1998], психо-лингвистическом [Черниговская; Балонов, 1976; Морозовская; Кутергина] аспектах. В то же время область религиозного дискурса осталась в тени. В отечественной науке лишь недавно стали появляться первые опыты анализа концептуальных структур, представленных в сакральных текстах [Яковенко, 2007; Садыкова, 2007; Марницина, 2008; Трубеева, 2010; Бетенькова, 2005; Орлова, 2010; и др.]. Роль Библии в формировании общеевропейской культуры неоднократно рассматривалась, в том числе говорилось о феномене коррелятивности европейскому и российскому сознанию библейских парадигм [Григорьев, 2006; Коваленко, 2010; Ваниева, 2005; Субочева, 2007; и др.] В то же время работ, посвященных комплексному анализу метафор в евангельских текстах, на русском языке до сих пор не появилось.
Понимание современных теорий метафоры невозможно без ознакомления с основными направлениями изучения этого феномена в истории науки. Известный исследователь метафоры проф. Г.Н. Скляревская справедливо отметила, что при изучении метафоры как лингвистической категории возникает немало противоречий, связанных с внедрением устаревшей терминологии в современные исследования, что приводит к смешению понятий [Скляревская, 2004, с. 15]. В связи с этим представляется необходимым проследить главные тенденции исторического развития теории метафоры.
спасибо