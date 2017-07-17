В монографии представлен опыт комплексного анализа метафорических концептов в тексте оригинала Евангелия от Иоанна с применением новейших методов идентификации и анализа метафоры, разработанных международной исследовательской группой в «лаборатории метафоры» Свободного университета Амстердама под руководством профессора Г. Стейна. Данные методики, созданные ведущими специалистами различных направлений метафорологии, были апробированы на текстовом материале значительного объема и показали высокую степень продуктивности. В отечественных исследованиях, помимо нескольких обзоров [Кульчицкая, 2011; Мишланова, Исаева, 2012], данные методики на практике не использовались. Тем временем, именно объективный анализ метафорических концептов с позиций когнитивной теории позволяет преодолеть проблемы субъективности интерпретации отдельно взятых метафор.

В представленной монографии рассматриваются теоретические основания изучения концептуальной метафоры и предлагаются практические результаты анализа, проведенного под руководством доктора фиологических наук профессора Натальи Николаевны Ореховой и при консультативной поддержке доктора филологических наук Андрея Сергеевича Десницкого. Материалом для исследования послужил оригинальный греческий текст Евангелия от Иоанна в редакции Nestle-Aland (ed. 27). Методом сплошной выборки было проанализировано более 15.000 слов в 879 стихах Евангелия. Кроме того, были выборочно проанализированы Синодальный перевод, перевод под редакцией еп. Кассиана (Безобразова), современный русский перевод (В.П. Кузнецовой) и разноплановые переводы на английский язык — New King James Version, Today's English Version, New Living Translation, Complete Jewish Bible, The Message.

Пётр Михайлович Шитиков - Концептуальная метафора в евангелии от Иоанна СПб.: Алетейя, 2015. - 148 с. ISBN 978-5-9905927-9-7 Пётр Шитиков - Концептуальная метафора в евангелии от Иоанна - Содержание ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. МЕТАФОРА: ИСТОРИЯ. ТЕОРИЯ. МЕТОДОЛОГИЯ 1.1 Развитие теории метафоры

1.2 Идентификация метафоры в тексте

1.3 Переход от языковых форм к концепту ГЛАВА 2. МЕТАФОРА В ЕВАНГЕЛИИ 2.1 Специфика метафоры в Священном Писании

2.2 Особенности религиозного дискурса

2.3 Религиозный статус метафоры

2.4 Образный язык Евангелия от Иоанна ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ТЕКСТОВ 3.1 Статистические данные анализа

3.2 Анализ έγώ ειμί речений Я есть хлеб небесный Я есть свет миру Я есть дверь Я есть пастырь добрый Я есть воскресение и жизнь Я есть путь и истина и жизнь Я есть истинная виноградная лоза

ГЛАВА 4. МЕТАФОРА В ПЕРЕВОДЕ 4.1 Принципы перевода метафоры

4.2 Практика перевода метафоры ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ