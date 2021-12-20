Библиотека еврейских текстов - Хасидизм

В первый день праздника Шавуот, 6 сивана 5520 (21 мая 1760) г. — 250 лет назад — ушел из мира рабби Исраэль бен Элиэзер Бааль-Шем-Тов (Бешт). К этой знаменательной дате приурочено настоящее издание — первый перевод на русский язык книги Шивхей Бешт («Хвалы Бешту»).

Исраэль бен Элиэзер Бааль-Шем-Тов (Бешт) был не просто одним из лидеров восточноевропейского еврейства XVIII в., не просто основоположником и вдохновителем одного из важнейших течений в современном еврействе—хасидизма,—он совершил подлинную революцию в еврейской мысли, миросозерцании и образе жизни. Со временем становится все более очевидно, что учение Бешта оказалось великим даром еврейскому миру и всему человечеству.

О жизни и творчестве Бешта известно немало, но еще больше осталось скрытым, ведь он вел достаточно уединенный образ жизни, не выступал с публичными проповедями, не писал книг и даже не разрешал записывать за собой. Но и того, что нам известно из трудов его учеников и многочисленных последователей, достаточно, чтобы понять, сколь громаден его вклад в учение о человеческом бытии, в еврейскую и общечеловеческую духовность.

Шивхей Бешт - Хвалы Исраэлю Бааль-Шем-Тову

Москва: Книжники; Лехаим; 2013. — 624 с.

Библиотека еврейских текстов. Хасидизм

ISBN 978-5-9953-0312-1 ("Книжники")

ISBN 978-5-9003-0990-3 ("Лехаим")

Перевод с иврита Михаила Кравцова

Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов

Главный редактор Борух Горин

Руководитель проекта Менахем Яглом

Научное редактирование, составление и примечания

Илья Лурье, Менахем Яглом

Перевод статьи Моше Росмана Некод Зингер

Шивхей Бешт - Хвалы Исраэлю Бааль-Шем-Тову - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЯ

Хасидизм — дар человечеству

Хвалы "Хвалам Бешту". Предисловие печатника перевода

От переводчика

Одобрение

Предисловие печатника Предисловие автора рукописи

ХВАЛЫ ИСРАЭЛЮ БААЛЬ-ШЕМ-ТОВУ

Начало: слово печатника

[i]. Элиэзер, отец Бешта 54 / [2]. История из рукописей: война с одной крепостью 56 / [3]. Царь возвеличивает Р. Элиэзера 58 / [4]. Завещание отца 6о / [5]. После кончины отца, Бешт и оборотень 61 / [6]. Рассказ о рабби Адаме, от которого Бешту достались книги; пиршество 63 / [7]. Рассказ о наряде 66 / [8]. Рукописи, находившиеся у Р. Адама, переходят к Бешту; первая женитьба Бешта 67 / [9]. Смерть сына мудреца 70 / [ю]. Вторая женитьба Бешта 72 / [и]. Отшельничество в горах 76 / [12]. Случай с разбойниками 77 / [13]- На кратчайшем пути в Землю Израиля 79 / [14]. О лягушке 8о / [15]. Подошло время открыться. В услужении у Р. Гершона 83 / [16]. Случай с тфилин 84 / [17]. Рассказ о субботнем госте поневоле 87 / [18]. О судьбе рукописей 92 / [19]. Превращения резника р. Александра 93 / История о ногтях 95 / [21]. Отшельничество на берегу реки Прут 97 / [22]. Рассказ об одержимой 98 / [23]. Учитель в доме откупщика юо / [24]. Низводящий дождь 101 / [25]. Молитва в Тлусте юг / [26]. Когда исполнилось ему тридцать шесть лет 103 / [27]. Случай с откупщиком и мельником 104 / [28]. Еще одна история про откупщика 105 / [29]. О том, как он переехал в город Кривче 107 / [30]. Случай с изображением семисвечника 109 / [31]. Как тесть автора стал резником в Белом Поле ш / [32]. Бешт и доктор из Острога 112 / [33]. Письмо 114 / [34]. Случай с книгою Зогар 115 / [35]. Как было явлено ему в первый раз иб / [36]. Случай с украденной и возвращенной лошадью 119 / [37]. Еще одна история о госте поневоле 120 / [38]. Сон меламеда, или История о двоих, что противились 123 / [39] • Еще один противившийся 125 / [40]. Молитва Бешта — сказ первый: трепет Бешта 127 / [41]. Молитва Бешта — сказ второй: трепет вод 129 / [42]. Молитва Бешта — сказ третий: трепет Магида 130 / [43]. Молитва Бешта — сказ четвертый: трепет бочек 132 / [44]. Молитва в День Искупления 133 / [45]. Молитва Бешта — пятый сказ: пляска зерна 135 / [46]. Сон Р. Йосефа Ашкенази и молитва «Ответь нам!» 136 / [47]. Вердикт, что покинет евреев Устная Тора 139 / [48]. Рассказ Р. Нахума из Чернобыля 145 / [49]

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Проповедник клевещет на Израиль 369 / [179]. Сновидение Бешта 371 / [180]. Как работник хотел убить Бешта — сказ первый 373 / [181]. Как работник хотел убить Бешта — сказ второй 374 / [182]. Источники мудрости 375 / [183]. Р. Элиэзер и Р. Нахман 376 / [184]. Бездетный богач 377 / [185]. Ходящие по перепутьям 378 / [186]. О том, как Бешт сильно заболел 380 / [187]. Бешт везет Р. Йехиэля-Михла в Гродно 382 / [188]. О войне между греками и исмаэльтянами 384 / [189]. Как Бешт субботничал у одного праведника 385 / [190]. О том, как Бешт пришел в Броды 386 / [191]. О злокозненном резнике 388 / [192]. И еще о резнике 389 / [193]. Бешт в Побережье 390 / [194]. О помещике, который ненавидел Бешта 391 / [195]. Нить от талеса 392 / [196]. О Р. Зусмане 393 / [197]. Еще одна история о Р. Йехиэле 394 / [198]. Не хочет быть сандаком 396 / [199]. Тщетен конь для спасения 397 / [200]. Во всем промысел Божий 399 / [201]. Амулет 400 / [202]. Нити цицес 401 / [203]. Репа 402 / [204]. Два Давида 403 / [205]. Ангел Гадарниэль 405 / [206]. Мученик 406 / [207]. Бешт не может найти своего шурина в Земле Израиля 407 / [208]. Хвала правед никам 408 / [209]. О мирах 409 / [210]. Ангелы и бесы 410 / [211]. Услуга беса 411 / [212]. Еще об одной аренде 412 / [213]. О человеке, которого звали Р. Исраэль Шафир 413/ [214]. О распре в святой общине Бара 414 / [215]. Молитва на Новолетие 416 / [216]. Раввин в нужде 418 / [217]. Свет от заповеди 419 / [218]. Случай за едой 420 / [219]. Рождение Р. Йосефа из Ямполя 421 / [220]. Одеяние 423 / [221]. О Беште в микве 424 / [222]. О парне со скотобойни 425 / [223]. Аббревиатуры и гематрии 426 / [224]. Про Р. Нахмана из Косова 427 / [225]. Бегство 430 / [226]. Бешт у державцев 431 / [227]. Два чуда 435 / [228]. Падение державцев 438 / [229]. Медведь 441 / [230]. Должник 442 / [231]. Могила Р. Давида Пуркеса 444 / [232]. Головня, исторгнутая из огня 446 / [233]. Трубка Бешта 447 / [234]. Молитва в поле 448 / [235]. Бешт спасает утопающего — сказ первый 449 / [236]. Бешт спасает утопающего — сказ второй 450 / [237]. Р. Аврагам-Аба 451 / [238]. Благословение бедняка 453 / [239]. Совет Бешта 454 /[240]. Йона 456 / [241]. Третий брат 461 / [242]. Р. Нахман из Городенки прислушивается — сказ первый 463 / [243] • Р- Нахман из Городенки прислушивается — другой сказ 464 / [244]. О человеке, что воздерживался от жены 465 / [245]. Р. Нахман из Косова 469 / [246]. Рыба на субботу 471 / [247]. Корона для царя 473 / [248]. Слепой отрок 474 / [249]. Обмен 476 / [250]. Сын, ударивший отца 478 / [251]. Деньги для роженицы 480 / [252]. О том, как Бешт предотвратил кровавый навет 481 / [253]. Обвинитель 482 / [254]. Язык животных и птиц 483 / [255]. Распутная вдова 486 / [256]. О старом ксендзе 489 / [257]. Р. Леви-Ицхак и Магид 491 / [258]. Сон Р. Давида Пуркеса 493 / [259]. Крепкое вино 494 / [260]. Пир 495 / [261]. Ожившее дитя 497 / [262]. Доктор-вор 499 / [263]. Бешт и резник 501 / [264]. О кончине Бешта 503 / [265]. Бешт и его сын 507 / [266]. Пес и рыба 508 / [267]. Видения Р. Йосефа 510.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Моше Росман. "Хвалы Бааль-Шем-Тову": библиографический обзор

Использованная литература

Бааль-Шем-Тов. Шивхей га-Бешт. Ранний хасидизм. Дополнительная библиография

Книги еврейской Библии

Указатель библейских цитат

Глоссарий

Личности, упомянутые в книге

Именной указатель

Географический указатель

Шивхей Бешт - Хвалы Исраэлю Бааль-Шем-Тову - Хасидизм — дар человечеству

Бааль-Шем-Тов жил в тяжелое для евреев время, в эпоху непрерывных погромов, длившихся десятилетиями. Евреи в тот период подвергались не только физическим преследованиям, но и духовному истреблению. Если в Восточной Европе сжигали синагоги, свитки Торы, убивали раввинов и религиозных учителей, то в Западной Европе многие евреи сами отходили от веры своих предков. Именно в это время, когда само будущее нашего народа было под вопросом,

Бешт выступил со своей спасительной проповедью. Он учил, что в каждом еврее, каковы бы ни были его взгляды, его положение в обществе, есть особая Божественная искра, что вера—это не только совокупность знаний, но, в первую очередь, желание приблизиться к Богу, а задача духовных лидеров его поколения и всех последующих поколений заключается в том, чтобы раскрывать людям пути Торы и заповедей. А для этого недостаточно передавать знания—необходимо менять сам подход к еврейскому образу жизни.

В самом общем виде мы можем выделить пять важнейших идей духовной революции, произведенной Бештом:

служение Богу с радостью;

главенство любви к ближнему, даже к самым простым и неученым людям;

понимание того, что промысел Божий распространяется на все Его творения;

идея о том, что Бог ежеминутно творит мир заново;

наконец, восприятие повседневности и всего происходящего с человеком на протяжении всей его жизни в качестве урока, помогающего приблизиться к Творцу.

Казалось бы, что здесь принципиально нового? «Служите Богу с радостью»—это сказано в Писании. Любовь к ближнему—это вообще главная заповедь иудаизма. То же можно сказать и об остальных идеях Бешта: все они в том или ином виде существовали задолго до него. Однако если вдуматься, то нельзя не заметить принципиальное отличие учения Бешта от трактовок его предшественников.

Стих: «Служите Богу с радостью» (Тегилим, 100:2)—традиционно понимался как призыв радостно соблюдать заповеди. Еврейские мыслители до Бешта делили жизнь на две части—«святую» и «светскую». Первая—это изучение Торы, молитва, исполнение Божественных заповедей. В ней—источник радости, ибо таким (и только таким) образом человек вступает в соприкосновение с Богом. «Светская» часть жизни: работа, еда, путешествия, сон, все что угодно,—с Богом не связана и радости не приносит. Отсюда нередкая для еврейских религиозных авторитетов до Бешта проповедь аскезы—сокращения «светской» части жизни. Для Бешта дела повседневные и будничные—тоже служение Всевышнему, их тоже надо вершить с радостью. Он объясняет, что вся наша жизнь есть служение Богу и служить «в материи» ничуть не менее важно, чем в духовной сфере. При таком отношении человек способен преодолеть любые препятствия—ведь само преодоление жизненных трудностей есть служение Богу и, следовательно, источник радости!

Любовь к ближнему действительно всегда была основой еврейства. Но заповедь эта традиционно толковалась вполне рационально: дескать, любить ближнего нужно за его достоинства. Да и сам «ближний» понимался слишком буквально: тот, кто рядом, кого ты знаешь, в крайнем случае—любой еврей. Бешт пошел гораздо дальше своих предшественников. Он особо подчеркивает, что грешника надо любить точно так же, как праведника,—«как самого себя»: праведник обязан низойти к грешнику, чтобы затем подняться вместе с ним, помогая тому избавиться от недостатков. Бешт проповедовал, что незнакомого человека надо любить так же, как знакомого, ибо все мы творения Божий, все мы «ближние».

В еврейской мысли до Бешта тезис о промысле Божием означал, что каждый поступок человека, каждое событие его жизни есть реализация Божественного замысла. Бешт и здесь предложил более широкую трактовку. Согласно его учению, Бог определяет не только человеческие деяния, но и поведение животных, судьбы растений и даже существование неодушевленного мира. Известна его притча об опавшем листе, движимом Божьим промыслом ради определенной цели.