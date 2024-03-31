Шкаровский - Александрийская и Русская Церкви в XX–XXI веках

Предлагаемая читателю книга посвящена истории взаимоотношений Александрийской и Русской Церковью в период великих потрясений XX–XXI веков. Первые непосредственные контакты Александрийского Патриархата с Россией и Русской Православной Церковью относятся к XVI веку. В 1523 г. Патриарх Иоаким направил делегацию в Москву к великому князю Василию III с просьбой оказать материальную помощь Александрийской Церкви, которая была выделена. В 1556 г. посольство Патриарха и архиепископа Синайского с подобной целью прибыло к царю Иоанну IV Грозному. Царь передал щедрые пожалования через своего посланца, В. Позднякова, который в 1559 г. встречался в Египте с Патриархом Иоакимом. В течение последующих полутора столетий Александрийский Патриархат поддерживал тесные связи с Москвой, получая из России значительные пожертвования пушниной, деньгами и церковной утварью. По мнению ряда историков, без этой поддержки бедная и малочисленная Александрийская Церковь не могла бы выжить в мусульманском окружении. С 1855 г. существовало подворье Александрийского Патриархата в Москве.

С восстановлением патриаршей формы управления Русской Православной Церкви и избранием в 1917 г. на Патриаршую кафедру святителя Тихона были установлены отношения между новым Предстоятелем Русской Православной Церкви и Александрийским Патриархом Фотием, однако начавшиеся вскоре антирелигиозные гонения советских властей не дали им нормально развиваться. После кончины Патриарха Тихона в 1925 г. отношения Московского Патриархата и Александрийской Церкви временно оказались прерванными. При этом Александрийский Патриархат до начала 1930-х гг. поддерживал тесные непосредственные связи с раскольниками-обновленцами.

После определенного перерыва отношения Московского и Александрийского Патриархатов возобновились в годы Великой Отечественной войны. На Всероссийском Поместном Соборе 1945 г. в качестве почетного гостя присутствовал Александрийский Патриарх Христофор II. В том же году Египет посетил Патриарх Московский Алексий I. С этого времени связи Церквей переживали периоды укрепления и временного ослабления, но в целом продолжали развиваться. Существовали подворья Александрийского Патриархата в Одессе и Московского Патриархата в Александрии. На 1970-е — первую половину 1990-х гг. пришелся пик развития взаимоотношений Русской и Александрийской Церквей, когда они активно поддерживали братские связи, регулярно обменивались церковными делегациями, которые часто возглавляли Патриархи, и координировали свои действия на международной арене. К прискорбию, из-за признания в 2019 г. Патриархом Александрийским Феодором II действующей на Украине раскольнической структуры молитвенное и евхаристическое общение с ним Русской Церковью было прервано. Вследствие этих событий в 2021 г. был основан Патриарший экзархат Русской Православной Церкви в Африке.

Монография также посвящена истории, культуре и современной жизни православной диаспоры из России в Северной Африке. При этом главное внимание уделено сложному и во многом ключевому периоду XX века. Храмы Русской Православной Церкви возникли в североафриканских странах в связи с появлением российской послереволюционной эмиграции и сохранились до настоящего времени. К 1917 г. вся Северная Африка находилась под властью европейских держав. Тунис, Алжир и большая часть Марокко принадлежали Франции, север Марокко контролировала Испания, Великобритания владела Египтом, а Италия — Ливией. Всего на территории Северной Африки в начале 1920-х гг. поселилось не менее десяти тысяч российских эмигрантов. Большинство их принадлежало к Русской Православной Церкви. Они построили семь храмов и часовен, образовали более 20 общин, которые помимо религиозной вели значительную культурно-просветительную и миссионерскую деятельность.

М.В. Шкаровский - Александрийская и Русская Церкви в XX–XXI веках: история взаимоотношений

Москва: Издательский дом «Познание», 2024. — 368 с.

ISBN 978-5-6050484-0-4

М.В. Шкаровский - Александрийская и Русская Церкви в XX–XXI веках – Содержание

Предисловие

Глава I. Связи Александрийской и Русской Церквей в XVI — первые десятилетия XX веков

1. Российская помощь Александрийской Церкви в XVI–XIX веках

2. Александрийский Патриархат в начале XX века и русская послереволюционная эмиграция в Северной Африке

3. Политика Александрийской Церкви во второй половине 1920-х — 1930-х гг., ее связи с обновленческим расколом в СССР

Глава II. Взаимоотношения Московского и Александрийского Патриархата

1. Возобновление межцерковных связей в 1942 — 1950-е гг.

2. Отношения Московского Патриархата и Александрийской Церкви в 1960-е — 1980-е гг.

3. Развитие межцерковных связей в 1990-е — 2000-е гг. и их прекращение в 2019 г.

Глава III. Русские церковные общины в Тунисе

1. Возникновение русских храмов в Тунисе. Строительство церкви во имя святого князя Александра Невского

2. Русские общины в годы Второй мировой войны и первые послевоенные годы

3. Церковная жизнь русских общин Туниса в начале 1950-х — 1980-е гг.

Возведение храма Воскресения Христова

4. Переход общин в юрисдикцию Московского Патриархата, помощь Свято-Троицкой Александро-Невской лавры

Глава IV. Русская церковная жизнь в Египте

1. Послереволюционная русская церковная эмиграция в 1917–1930-е гг.

2. Русские общины страны в 1940-е — 1980-е гг.

3. Русские храмы в Египте в конце XX — начале XXI вв..

Глава V. Русские храмы в Марокко и Алжире