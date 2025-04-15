Шкаровский - Духовные связи Святейшего Патриарха Тихона с Санкт-Петербургской епархией

Святейший Патриарх Московский и всея России Тихон (в миру — Василий Иванович Беллавин) является одним из самых известных московских архиереев, однако значительная часть его биографии связана с Санкт-Петербургом. Родился святитель 19/31 января 1865 г. в семье священника Воскресенской церкви Иоанна Тимофеевича Беллавина и его супруги Анны Гавриловны в селе (погосте) Клин Торопецкого уезда Псковской губернии. Он был крещен 23 января в клинской церкви Воскресения Христова и наречен во имя святителя Василия Великого. Детские годы мальчика прошли в городе Торопце, где в Спасо-Преображенском храме служил его отец. Кроме Василия в семье было еще три сына, старший из которых, Павел, окончив Псковскую Духовную семинарию, первый уехал в столицу, где в 1877-1881 гг. учился в Санкт-Петербургском историко- филологическом институте.

В 1874 г. Василий Беллавин поступил в Торопецкое Духовное училище, а после его окончания в 1878 г. — в Псковскую Духовную семинарию. Из семинарии он выпускался в числе лучших учеников, и в августе 1884 года 19-летний юноша отправился в столицу Российской империи поступать в Санкт-Петербургскую Духовную Академию. В конце того же месяца (17-27 августа) в целом успешно прошел проверочные испытания. По общей гражданской истории он получил 5 баллов; по латинскому языку — 4,75; по Священному Писанию Нового Завета — 4,5; по гомилетике — 4,5; по нравственному богословию — 4; по обзору философского учения — 3,75 и по французскому языку — 3 балла.

Таким образом, Василий Беллавин получил удовлетворительные баллы по всем необходимым для поступления предметам (рассчитанный по особой методике общий балл составил 4,489) и был зачислен в числе 30 лучших на казенный счет в Академию (девятым из 85 поступавших вместе с ним)3. 3 сентября ректор Духовной Академии епископ Ладожский Арсений (Брянцев) переслал митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому Исидору (Никольскому) список принятых воспитанников, составленный Советом Академии 1 сентября4.

Однокурсник будущего Патриарха протоиерей Петр Булгаков позднее так рассказывал об этом периоде: «Вспоминается первый вступительный экзамен по всеобщей гражданской истории. Экзаменуют два светила Академии: В. В. Болотов и Н. А. Скабалланович. С фамилией на букву «Б» сажусь в первом ряду, бок о бок с блондином довольно высокого роста, совершенно не думая, что придется просидеть с ним четыре академических года за одним столом «визави», а в столовой — рядом. Первые экзаменовавшиеся очевидно волнуются, нервничают и соответственно этому отвечают довольно посредственно. «Госп[один] Василий Беллавин», — приглашает профессор] Скабалланович. Поднимается мой сосед. Тогда всем бросилась в глаза его походка степенная: видимо было, что человек идет на «заклание», полный сознания своей силы и мощи научной. Отвечает обстоятельно, не громко, но и не тихо, как отвечал один из предшественников. Аудитория около сотни студентов — видимо прислушивается, черпая сама ободряющие тоны голоса. Уходит так же важно и чинно. По его примеру набираюсь храбрости... <...> ...возвращаюсь не СО щитом, даже не НА щите, а больше похожий на мокрую курицу. “Не волнуйтесь, — шепчет мне мой предшественник, — Вам поставлена высшая отметка”. Это были первые слова, сказанные по моему адресу В. И. Беллавиным. И этот девиз: “не волнуйтесь” характеризует всю жизнь в Бозе почившего Патриарха Московского и всея России»5. Уже на этих первых экзаменах будущий Первосвятитель показал свое увлечение историческими науками, что проявлялось и во время дальнейшей учебы.

Шкаровский Михаил Витальевич - Духовные связи Святейшего Патриарха Тихона с Санкт-Петербургской епархией - К 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России

Санкт-Петербург: Государственный музей «Исаакиевский собор», 2025. — 184 с.: цв. ил.

ISBN 978-5-907810-45-7

Шкаровский Михаил Витальевич - Духовные связи Святейшего Патриарха Тихона с Санкт-Петербургской епархией – Содержание

Вступительное слово