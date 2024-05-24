Шкаровский - История русской церковной эмиграции

Одним из самых значительных событий новейшей истории России стало восстановление канонического общения Московского Патриархата и Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ) в мае 2007 г., преодоление трагического раскола, многие годы раздиравшего Поместную Русскую Церковь. Начавшийся процесс объединения подразумевает исследование спорных историко-церковных сюжетов и сближение позиций обеих сторон. Автор надеется, что его работа поможет в решении этой проблемы. Особую актуальность получает изучение истории русской церковной эмиграции. Около девяноста лет прошло со времени ее образования, но целый ряд соответствующих тем, несмотря на очевидную научную значимость, до сих пор не подвергались глубокому исследованию. Предлагаемая читателю монография освещает малоизвестные или вообще неизвестные ранее страницы истории русской церковной эмиграции накануне и в годы II Мировой войны.

Проживавший после Октябрьской революции в Париже известный писатель Дмитрий Сергеевич Мережковский как-то сказал о русских эмигрантах «первой волны» замечательные слова: «Мы не в изгнании, мы в послании». Действительно феномен русского зарубежья 1920-х — 1940-х гг. заключался в его служении вечным истинам (в том числе христианству), ознакомлению европейской общественности с российскими вековыми культурными, нравственными и религиозными ценностями.

В предлагаемой читателю монографии акцент сделан на истории русской православной эмиграции в Центральной и Восточной Европе, влиянии духовенства Русской Православной Церкви за границей на развитии Православия в этом регионе и германской религиозной политике в отношении различных юрисдикций Русской Церкви.

Хронологические рамки исследования охватывают время с сентября 1939 по май 1945 гг., но при этом значительное внимание уделяется и истории русской церковной эмиграции в 1920-е — 1930-е гг., а также последствиям II Мировой войны в первые послевоенные годы для раз- личных частей Русской Православной Церкви. Территориально работа в основном ограничена Центральной и Восточной Европой за пределами СССР, однако, в ряде случаев выходит за его пределы.

Монография состоит из двух частей. Первая глава посвящена деятельности священнослужителей Русской Православной Церкви за границей в странах Юго-Восточной Европы (на Балканах) в 1939-1945 гг. Годы II Мировой войны представляли собой уникальный период, когда русское духовенство играло значительную роль в религиозной жизни Восточной Европы. Оно было более образовано, активно, креативно, чем местные православные священнослужители и поэтому с начала 1920-х гг. зачастую выступало инициатором многих важных духовных процессов: способствовало возрождению монашества, созданию духовных учебных за- ведений, развитию богословской науки и т. д.

Шкаровский Μ. - История русской церковной эмиграции

СПб. : Алетейя, 2009. — 359 с., [8] с. ил. — (Серия «Богословская и церковно-историческая библиотека»).

ISBN 978-5-91419-170-9

Шкаровский Μ. - История русской церковной эмиграции – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗА ГРАНИЦЕЙ НА БАЛКАНАХ

Русская церковная эмиграция в Югославии

Русские приходские общины в Болгарии

Русская церковная эмиграция на территории Венгрии в 1939-1945 гг

Создание и деятельность Хорватской Православной Церкви

Русские приходы и монастыри в Греции

ГЛАВА II. РУССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ

Русские православные общины в Германии в 1933-1945 гг

Русские православные общины в Италии и на оккупированной итальянскими войсками территории Балканского полуострова

Польская Православная Церковь в годы II Мировой войны

Русская церковная эмиграция в Чехии

Православие в Словакии

ИМЕННОЙ СЛОВАРЬ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВОВ И ФОНДОВ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ