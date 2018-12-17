Предлагаемая читателям книга доктора исторических наук М. В. Шкаровского является одной из первых в отечественной историографии попыток представить перед нами обобщенную картину церковно-государственных отношений в СССР в период правления Сталина и Хрущева. В работе М. В. Шкаровского рассматриваются многие еще совершенно незатронутые исследователями аспекты российской церковной истории новейшего времени. Особый интерес представляет использованный в книге обширный корпус источников, в числе которых много ранее недоступных архивных материалов, впервые вводимых в научный оборот.

Большинство затронутых в книге проблем напрямую связано с современностью. К их числу относится, например, вопрос о «внешнеполитическом» курсе Московской Патриархии и, в частности, об участии Русской Православной Церкви в экуменическом движении. Нет никакого сомнения в том, что еще со сталинских времен советское руководство стремилось использовать Церковь в интересах своей внешней политики, видя в ней союзника в деле привлечения мирового общественного мнения на сторону внешнеполитических инициатив СССР. Государство хотело направить внешние контакты Московской Патриархии на объединение деятельности Православных Церквей (прежде всего из стран т. н. «народной демократию), а также Ближнего Востока) «в противостоянии политике капиталистических держав». Однако церковное руководство сумело использовать эти контакты для защиты и отстаивания интересов Церкви внутри страны. С течением времени советское правительство было вынуждено все в большей степени считаться с мнением мировой общественности, соответственно корректируя свои действия по отношению к Церкви.

Михаил Витальевич Шкаровский – Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве - Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах

Москва: Крутицкое Патриаршее Подворье; Общество любителей церковной истории, 1999. – 400 с.

Михаил Шкаровский – Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве – Содержание

От издательства

От автора

Глава I. Государственно-церковные отношения в СССР — объект исторического исследования

§ 1. Задачи исследования, терминология, методологическая основа

§ 2. Характеристика источников

§ 3. Русская Православная Церковь и государственная религиозная политика в 1917-1938 гг.

Глава II. Изменение государственно-церковных отношений в годы Второй Мировой войны

§ 1. Положение Русской Церкви накануне Великой Отечественной войны (1939-1941 гг.)

§ 2. Патриотическая деятельность Московской Патриархии

§ 3. Религиозное возрождение на оккупированной территории СССР

§ 4. Ликвидация обновленческого и григорианского расколов

§ 5. Религиозная политика советского государства в годы войны

Глава III. Церковное сопротивление в СССР

§ 1. Иосифлянское движение

§ 2. Катакомбное движение

§ 3. Религиозны е диссиденты

Глава IV. Московская Патриархия на международной арене

§ 1. Русская Церковь в центре “большой политики”

§ 2. Ослабление внешнеполитической активности Патриархии

§ 3. Новая активизация международной деятельности Церкви

Глава V. Государственно-церковные отношения в 1945-1965 гг.

§ 1. Временное “перемирие” 1945-1953 гг.

§ 2. Укрепление позиций Патриархии — 1953-1957 гг.

§ 3. Снова “война” — 1958-1964 гг.

Заключение

Михаил Шкаровский – Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве – От автора

В предлагаемой читателю книге освещаются важные страницы истории главным образом Русской Православной Церкви (РПЦ), хотя частично рассматриваются проблемы взаимоотношений и с другими религиозными организациями. Это объясняется тем, что Православие было и остается самой крупной и влиятельной конфессией в СССР и России. Естественно, что Русская Церковь находилась в центре внимания соответствующих властных структур и отношения с ней определяли государственную религиозную политику в целом.

Выбор хронологических рамок работы (1939–1964 гг.) объясняется необходимостью выделить чрезвычайно важный, во многом ключевой и относительно целостный период этой политики в СССР (при всех ее колебаниях и изменениях). Период, когда Московская Патриархия играла значительную роль в планах советского государства, нередко оказываясь в самом центре «большой политики». Начальной вехой является отказ от замыслов удушения Церкви, существовавших в 1930-е гг., первые шаги в перестройке всех государственно-церковных отношений, переход к активному использованию Московской Патриархии в цепях внешней и внутренней политики правительства. Заключительной гранью стал крах «хрущевской политики» насильственной ликвидации религиозных организаций в стране, прекращение во второй половине 1960-х гг. открытых антицерковных кампаний и угасание интереса к РПЦ со стороны высшего руководства страны.

При исследовании церковно-государственных отношений в 1939–1964 гг. рассмотрены определяющие факторы, этапы религиозной политики советского правительства, ее последствия для страны и Русской Церкви, обратное влияние. На основе обширной новой источниковой базы автор попытался восполнить существующие значительные пробелы в знаниях по избранным проблемам, по-новому взглянуть на уже разработанные аспекты темы, подтвердить или опровергнуть существующие концепции, а также сделать свои собственные выводы.

Материалы книги могут быть использованы и при изучении современного состояния РПЦ, перспектив ее воздействия на общественную ситуацию в стране.

Проблема государственно-церковных отношений в целом, на наш взгляд, нуждается в комплексном изучении представителями различных гуманитарных дисциплин как в теоретических, так и в конкретно-исторических аспектах, относительно отдельных периодов и всей истории СССР. Но необходимость сделать один из первых шагов на этом пути, попытаться наметить методологические подходы к проблеме, показать, как развивались эти отношения в 1939–1964 гг., определила выбор темы настоящего исследования.