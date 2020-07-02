Поставив целью изучить жизнь и деятельность митрополита Казанского и Свияжского Кирилла (Смирнова) в контексте общественно-политических процессов начала XX века и церковных разделений 1920—1930-х годов, автор определил и задачи исследования: оценить миссионерское служение митрополита Кирилла в бытность его начальником православной Урмийской Миссии в Персии; изучить его деятельность на Гдовской и Тамбовской кафедрах в условиях российской монархии и его взгляды на важнейшие церковные и общественно-политические проблемы российской действительности начала XX века; определить вклад святителя Кирилла в деятельность Поместного Собора 1917—1918 годов; выявить «тифлисский» период его служения; исследовать и проанализировать на основе архивных материалов т. н. «тайные выборы патриарха» 1926 года; определить историческую роль митрополита Кирилла в послереволюционной истории Русской Церкви и исследовать его воззрения на характер церковных разделений 1920—1930-х годов.

Пожалуй, впервые, в данной книге, предпринята попытка всестороннего исследования жизни и деятельности митрополита Кирилла (Смирнова).

А. В. Журавский - Во имя правды и достоинства Церкви: Жизнеописание и труды священномученика Кирилла Казанского

М.: Изд. Сретенского монастыря, 2004. — 864 с

IBSN 5-7533-0302-1

А. В. Журавский - Во имя правды и достоинства Церкви: Жизнеописание и труды священномученика Кирилла Казанского - Содержание

От автора

ЧАСТЬ I ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КИРИЛЛА (СМИРНОВА)

ГЛАВА I. Пастырская и архипастырская деятельность митрополита Кирилла до первой мировой войны Начало жизненного пути и пастырского служения

Миссионерская деятельность архимандрита Кирилла в Урмийской Миссии

Особенности епископского служения в Кронштадте и Тамбове

ГЛАВА II. Служение Высокопреосвященного Кирилла в период первой мировой войны и двух революций

Роль архиепископа Кирилла в канонизации святителя Питирима Тамбовского

Участие в церковной и общественной жизни Тамбовского края в период первой мировой войны

Отношение к революционным событиям 1917 года и участие в Поместном Соборе 1917—1918 годов

ГЛАВА III. Деятельность митрополита Кирилла в Советской России до Декларации 1927 года

Обстоятельства назначения экзархом Грузии и избрания на Нижегородскую кафедру

Первые аресты и управление Казанской епархией

«Тайные выборы патриарха» 1926 года

ГЛАВА IV. Последний период жизни митрополита Кирилла Отношение священномученика Кирилла к деятельности митрополита Сергия как заместителя патриаршего местоблюстителя

Гжатский период и арест 1934 года

Казахстанская ссылка и мученическая кончина митрополита Кирилла

Заключение

ЧАСТЬ II ПРИЛОЖЕНИЯ: письма, проповеди, документы

ЧАСТЬ III ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ДУХОВНЫХ ЧАД МИТРОПОЛИТА КИРИЛЛА

Епископ Чистопольский Иоасаф (Удалов)

Приложения: из архивных материалов

Архимандрит Александр (Уродов)

ЧАСТЬ IV МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ И ПРАВАЯ ОППОЗИЦИЯ

Экклезиологическая и этико-каноническая позиция митрополита Казанского Кирилла в его воззрениях на церковное управление и церковно-государственные отношения

Светская и церковная историография о взаимоотношениях правой оппозиции и митрополита Сергия (Страгородского)

Хронология жизни митрополита Казанского и Свияжского Кирилла (Смирнова)

Архивные источники и литература

Условные сокращения

А. В. Журавский - Во имя правды и достоинства Церкви: Жизнеописание и труды священномученика Кирилла Казанского - «Тайные выборы патриарха» 1926 года

Отсутствие сведений о судьбе митрополита Петра, его местопребывании и состоянии здоровья стали порождать опасения за саму его жизнь. Аресты и ссылки епископов, прямая угроза митрополиту Сергию, ввиду его нежелания в то время идти на унижающие церковное достоинство компромиссы со светской властью, отсутствие на свободе надежных и испытанных епископов, которым бы митрополит Сергий мог передать управление Церковью в случае своего ареста, неопределенность положения в случае смерти митрополита Петра, с каковою должны были бы прекратиться полномочия и митрополита Сергия, наконец, не вполне ясные перспективы полномочий митрополитов Кирилла и Агафангела — все это, видимо, вынудило некоторых иерархов поднять вопрос о своевременности и целесообразности решительного пересмотра вопроса об управлении Православной Церковью, дабы обеспечить ее законным и отвечающим своему назначению руководством, даже и в том случае, если бы «внезапно» умер митрополит Петр.

Осенью 1926 года, по мнению группы епископов, близких митрополиту Сергию (среди инициаторов назывались архиепископ Иларион (Троицкий), в действительности к этому непричастный, и епископ Павлин (Крошечкин), наиболее целесообразное решение вопроса об управлении Православной Церковью следовало видеть в немедленном же избрании нового патриарха, если не на всеобщем Соборе духовенства и мирян, то на Соборе епископов, а ввиду невозможности его созыва — путем опроса и собирания мнений большинства православных епископов. Избранный таким образом патриарх, даже если бы он и был в ссылке, во-первых, мог бы ясно и определенно установить авторитетный для всех порядок преемства власти, а во-вторых, возглавил бы Церковь в тот сложный момент, когда ей предстояло определить допустимые пределы компромисса с властью. Кроме того, сами выборы патриарха способствовали бы общецерковному воодушевлению и резкому укреплению позиций православных (или как их называли — тихоновцев, староцерковников) и ослаблению влияния на церковные дела обновленчества.

Стоит ли говорить, что это осознавала и светская власть и потому внимательно отслеживала всякое брожение в среде православной церковной иерархии.

Что касается канонической стороны дела, то епископы-инициаторы, с которыми, видимо, соглашался и митрополит Сергий, находили, что при наличии подписей подавляющего большинства епископов под актом выборов, таковые были бы неоспоримы и с канонической стороны.

Однако каноническая сомнительность этого предприятия состояла не в том, что избрание патриарха осуществлялось без мирян (на древних Соборах участвовали исключительно клирики, не считая, конечно, императоров) или что выборы происходили путем опроса епископов, без созыва Собора, а только через изъявление своей воли посредством подписи за того или иного кандидата, ибо согласно 4-му правилу I Вселенского Собора и 4-му правилу VII Вселенского Собора в случае если епископы области не могут принять участие в избрании епископа, то по крайней мере трое «во едино место да соберутся, а отсутствующие да изъявят согласие посредством грамат» (это каноническое правило можно без сомнения распространить и на избрание патриарха). Однако и это еще не последнее условие избрания (именно избрания, а не поставления) епископа (патриарха). Утверждать эти действия должен митрополит области. В рассматриваемой ситуации избрание патриарха не может, конечно, утверждаться кем-либо, кроме самого Собора, но утверждающие функции на предварительной стадии выборов (вернее — инициатива подобных выборов) должны принадлежать патриаршему местоблюстителю. Таким образом, выборы патриарха не должны происходить в обход патриаршего местоблюстителя. У нас же нет полной уверенности в том, что «тайные выборы патриарха» в 1926 годы не оставались тайными и для митрополита Петра, во всяком случае до тех пор, пока не последовали аресты инициаторов этих выборов. В этом-то и состояла основная каноническая двусмысленность предпринятой попытки выборов патриарха.