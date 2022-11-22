Шкаровский - Русское Православие в Северной Африке

Судьба значительной части послереволюционных русских эмигрантов оказалась связана с Северной Африкой. К 1917 г. вся она находилась под властью европейских держав. Тунис, Алжир и большая часть Марокко принадлежали Франции, север Марокко контролировала Испания, Великобритания владела Египтом, а Италия — Ливией. Всего на территории Северной Африки в начале 1920-х гг. поселилось не менее 10 тысяч русских эмигрантов. Большинство их принадлежало к Русской Православной Церкви. Они построили семь храмов и часовен, образовали более 20 общин, которые помимо религиозной вели значительную культурно-просветительную деятельность.

Последним пристанищем Российского императорского и Белого флота под Андреевским флагом стал Тунис. После поражения армии под командованием генерала П.Н. Врангеля в ноябре 1920 г. российский Черноморский флот из Крыма совершил переход в Константинополь, а через месяц в составе 33 боевых кораблей прибыл в североафриканский порт Бизерта, который тогда принадлежал Франции. Всего в Бизерте первоначально поселилось более 5000 моряков и членов их семей, в том числе 700 офицеров. Часть эмигрантов со временем перебралась в другие страны, но многие нашли свое упокоение в Бизерте, на русском кладбище.

На русских кораблях в Тунис прибыли 13 православных священников, первоначально они служили в корабельных храмах, устроенных в лагерях беженцев домовых церквях и храме просуществовавшего до 1925 г. Морского корпуса. После признания 28 октября 1924 г. правительством Франции СССР оно потребовало от русского командования сдачи и разоружения боевых кораблей Белого флота. В результате часть флота была уведена французами в Тулон, другая разобрана на металлолом или затоплена. Однако флаг с флагманского корабля линкора «Георгий Победоносец» был сохранен как святыня и символ русской эмиграции. В 1937-1938 гг. был построен храм-памятник св. кн. Александра Невского в Бизерте в память о последнем военно-морском соединении Российской империи под Андреевским флагом.

Михаил Витальевич Шкаровский - Русское Православие в Северной Африке

Москва — Брюссель: Conference Sainte Trinite du Patriarcat de Moscou ASBL; Екатерининский мужской монастырь, 2021. — 288 с., вкл., ил.

ISBN 978-5-904685-21-8

Михаил Витальевич Шкаровский - Русское Православие в Северной Африке - Содержание

Предисловие

Глава 1. Русские церковные общины в Тунисе

1.1. Возникновение русских храмов в Тунисе. Строительство церкви во имя святого благоверного великого князя Александра Невского

1.2. Церковная жизнь страны в годы Второй мировой войны

1.3. Русские общины Туниса в первые послевоенные годы. Переход в юрисдикцию русской Православной Церкви Заграницей

1.4. Церковная жизнь русских общин Туниса вначале 1950-х— 1980-е годы. Возведение храма Воскресения Христова

1.5. Переход общин в юрисдикцию Московского Патриархата

1.6. Братские связи Свято-Троицкой Александро-Невской лавры и храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в Бизерте

Глава 2. Русская церковная жизнь в Египте

2.1. Послереволюционная русская церковная эмиграция в 1917-1930-е гг.

2.2. Отношения Московского Патриархата и Александрийской Православной Церкви в 1940-1980-е гг. и их влияние на русскую общину Египта

2.3. Русские храмы в Египте в конце XX— начале XXI века

Глава 3. Русские храмы в Марокко

3.1. Устройство церквей русского Западно-Европейского экзархата

3.2. Приходы Московского Патриархата и русской Православной Церкви Заграницей

3.3. Русские общины Марокко в конце XX — начале XXI века

Глава 4. Российская церковная эмиграция в Алжире

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