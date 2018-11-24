Вторую мировую войну нередко называют «неизвестной войной». Действительно, несмотря на то, что за более чем 60 лет, минувших со дня победы нашего народа в этой войне, о ней написано немало, многие исторические сюжеты военной истории освещены предвзято и пристрастно, в угоду известному идеологическому направлению.

Еще больше остается умолчаний и «белых пятен» и это опять-таки несмотря на то, что в наши дни ежегодно выходит большое количество научной литературы, посвященной этой войне. Среди тем, мало изученных историками или являющихся предметом острых дискуссий, остается неоднозначная деятельность митрополита Литовского и Виленского Сергия (Воскресенского), экзарха Латвии и Эстонии в период немецкой оккупации прибалтийских территорий. Важнейшим направлением этой деятельности стало создание Псковской православной духовной миссии, представлявшей собой исключительное явление периода оккупации.

Это была единственная духовная миссия на всей временно захваченной немцами территории СССР, более того, это была единственная подобная организация Московской Патриархии в СССР за весь советский период ее существования, и плоды деятельности миссии в виде сотен открытых храмов, возрожденных приходов, рукоположенных священников были наглядно видны еще несколько десятилетий после окончания войны. Уникальность Псковской миссии состояла, в частности, в том, что ее руководство открыто выступало против преступного большевистского режима, установившегося в России. При этом Псковская миссия с канонической точки зрения являлась частью Московской Патриархии. Поэтому название нашего труда представляется нам вполне оправданным. Надо также отметить, что история миссии оказалась сложной, противоречивой и по-своему трагичной.

Михаил Шкаровский, священник Илья Соловьев - Церковь против большевизма (Митрополит Сергий (Воскресенский) и Экзархат Московской Патриархии в Прибалтике. 1941-1944 гг.)

Издание Общества любителей церковной истории, Москва, 2013

ISSN 1728-0168

Матералы по истории Церкви - Книга 50

Михаил Шкаровский, священник Илья Соловьев - Церковь против большевизма (Митрополит Сергий (Воскресенский) и Экзархат Московской Патриархии в Прибалтике. 1941-1944 гг.) - Оглавление

Церковь против большевизма

Введение

1. Положение Православной Церкви в Прибалтике от революции 1917 года до начала Великой Отечественной войны. Прибытие митрополита Сергия (Воскресенского) в Ригу на Литовскую кафедру

Положение Православной Церкви в Прибалтике от революции 1917 года до начала Великой Отечественной войны. Прибытие митрополита Сергия (Воскресенского) в Ригу на Литовскую кафедру 2. Биография митрополита Сергия (Воскресенского)

Биография митрополита Сергия (Воскресенского) 3. Отношения митрополита Сергия (Воскресенского) с немецкими властями в начале оккупации

Отношения митрополита Сергия (Воскресенского) с немецкими властями в начале оккупации 4. Организация миссионерской работы в Латвии и на оккупированной территории СССР. Псковская миссия

Организация миссионерской работы в Латвии и на оккупированной территории СССР. Псковская миссия 5. Налаживание канонической дисциплины в Прибалтике

Налаживание канонической дисциплины в Прибалтике 6. Духовное окормление военнопленных и организация духовного образования

Духовное окормление военнопленных и организация духовного образования 7. Отношения с Московской Патриархией и Зарубежной («карловацкой») Русской Православной Церковью

Отношения с Московской Патриархией и Зарубежной («карловацкой») Русской Православной Церковью 8. Митрополит Сергий в последние месяцы жизни

9. Митрополит Сергий (Воскресенский) и генерал А. А. Власов

10. Убийство митрополита Сергия (Воскресенского). Кто совершил злодеяние на пустынной дороге?

Убийство митрополита Сергия (Воскресенского). Кто совершил злодеяние на пустынной дороге? 11. Положение экзархата после смерти митрополита Сергия (Воскресенского)

Приложение

№ 1. Служебная записка митрополита Сергия (Воскресенского), Патриаршего Экзарха всея Латвии и Эстонии германским оккупационным властям

№ 2. Записка митрополита Сергия (Воскресенского) «Церковь в СССР перед войной»

№ 3. Меморандум митрополита Сергия (Воскресенского) по поводу положения Православной Церкви в Остланде

№ 4. Указ митрополита Сергия (Воскресенского) о запрещении в священнослужении митрополита Августина (Петерсона)

№ 5. Отношение митрополита Сергия (Воскресенского) в департамент конфессий и церквей генерал-бецирка Латвии об открытии Православной богословской высшей школы

№ 6. Сообщение митрополита Сергия в ведомство рейхскомиссара Остланда о поведении партизан по отношению к Церкви

№ 7. Пасхальное послание к пастве митрополита Сергия (Воскресенского), апрель 1943 г.

№ 8. Записка митрополита Сергия (Воскресенского) «Большевизм надо сокрушить»

№ 9. Меморандум митрополита Сергия в ведомство рейхскомиссара Остланда о религиозном обслуживании войск генерала А. А. Власова

№ 10. Отношение митрополита Сергия (Воскресенского) о действиях партизан по отношению к церкви от 18 июня 1943 г.

№ 11. «Завещание» митрополита Сергия (Воскресенского)

№ 12. Сообщение командующего полицией безопасности и СД в Остланде в отдел политики при рейхскомиссаре Остланда «Высказывания экзарха Сергия (Воскресенского) о большевизме»

о большевизме» № 13. Сообщение командующего полицией безопасности и СД в Остланде в отдел политики при рейхскомиссаре Остланда «Точка зрения экзарха Сергия (Воскресенского) относительно Венской резолюции против Московского Патриарха»

№ 14. Указ митрополита Сергия № 124/2 об организации Внутренней Православной Миссии в Литве

№ 15. Меморандум митрополита Сергия рейхскомиссару Остланда X. Лозе о политической позиции митрополита Ленинградского Алексия (Симанского)

№ 16. Обращение Совещания архипастырей и пастырей Прибалтийского Экзархата «Православным людям в Литве, Латвии и Эстонии»

№ 17. Письмо митрополита Сергия (Воскресенского) Председателю Священного Синода Болгарской Православной Церкви митрополиту Неофиту

№ 18. Пасхальное послание митрополита Сергия (Воскресенского) к пастве и русским беженцам 1944 г.

Список приходов Псковской Православной Духовной Миссии

Архиереи Прибалтийского экзархата и священноцерковнослужители Псковской Миссии

Архиереи и священноцерковнослужители Псковской Миссии

Именной указатель

Михаил Шкаровский, священник Илья Соловьев - Церковь против большевизма - (Митрополит Сергий (Воскресенский) и Экзархат Московской Патриархии в Прибалтике. 1941-1944 гг.) - От издательства

В годы Второй мировой войны на занятых немцами прибалтийских территориях Советского Союза произошли такие церковно-общественные события, значение которых для последующей церковной жизни России трудно переоценить. Речь идет о создании Миссии Экзархата Московской Патриархии для возрождения церковной яйини на освобожденных от коммунистической власти землях. Эта Миссия, получившая в истории название «Псковской», в кратчайшие сроки, данные ей Провидением, сумела достичь столь значительных успехов, что с ними никак не могло сравниться начатое Сталиным в Москве «директивное возрождение Православной Церкви в СССР», Да и самая перемена политики Сталина в отношении Православной Церкви в 1943 году во многом явилась результатом деятельности церковных организаций на в оккупированных нацистами областях.

Во главе всего Экзархата Московской Патриархии в Прибалтике оказался митрополит Сергий (Воскресенский), сумевший наладить здесь церковную жизнь на строгих канонических основаниях. Митрополит Сергий, ранее неоднократно шедший на компромисс с безбожными властями в Советском Союзе, оказавшись на какое-то время в относительной недосягаемости для большевиков, не просто возрождал церковную жизнь, но и во всеуслышание заявил о том величайшем зле, которое представляет большевизм для всего цивилизованного мира. Он засвидетельствовал также, что Русская Православная Церковь в подъяремной России остается внутренне свободной от большевистского режима, что все надежды ее иерархов и клира связаны с падением коммунистической диктатуры.

Митрополит Сергий был с той частью русского народа, которая предприняла попытку освободиться от большевистского ига и одновременно с этим отстоять независимость Родины от внешнего врага. Митрополит понимал, что целью нацистов было не создание сильной и независимой России, но превращение русского народа в рабов. Он понимал также, что сошедшиеся в смертельной схватке гитлеровский нацизм и интернациональный коммунизм по самой своей сути противны Христианству, а потому обе этих силы будут стремиться в конечном счете удушить Церковь. Он не мог не осознавать, что для Гитлера не нужна была никакая Россия, а для Сталина была нужна лишь Россия коммунистическая, и потому оба тирана будут стремиться разорить русское освободительное движение. Осознавая все это, митрополит Сергий предпринял все зависящие от него меры для оглашения правды о преследованиях Церкви в СССР и призвал к решительной борьбе, направленной на сокрушение большевизма. В этом состоит его величайшая заслуга как русского патриота, и как православного христианина.

Благодаря этой книге читатель сможет, может быть в первый раз, услышать голос митрополита Сергия (Воскресенского) и узнать о его жизни и трагической судьбе. Пожелаем же успехов авторам книги и ее читателям. Будем надеяться, что все еще имеющееся в нашем обществе предубеждение в отношении церковных людей, потрудившихся ради возрождения церковной жизни на оккупированных территориях, будет постепенно рассеиваться, «яко исчезает дым от лица огня».