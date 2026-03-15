Издательский проект Quadrivium

Серия GOTHICA

Естъ книги, коим долгое неиздание в нашей стране было «написано народу». Предлагаемая ныне вниманию читателя — одна из них. Трехчастный цикл философских лекций Фридриха Шлегеля, читавшийся им с 1827 по 1829 г. и включающий «Философию жизни», «Философию истории» и «Философию языка и слова», по личному свидетельству автора, являет собой квинтэссенцию его мировоззренческого поиска, и на его родине, в Германии, занимает свое твердое и неоспоримое место среди теоретических трудов немецкого романтизма.

Однако в России, несмотря на ее общий неизменно высокий интерес к философской литературе, а также на известность и почтение, традиционно окружающие имя автора, эти лекции так и не были изданы ни в царский, ни в советский период, разделив тем самым странную и роковую судьбу целого ряда выдающихся и краеугольных произведений романтической школы. Тем интереснее будет для нас обратиться к ним по прошествии без малого двух полных столетий с момента их написания. Тот факт, что на духовной карте немецкого романтизма все еще случаются белые пятна, в наши дни не вызывает ни малейшего прискорбия и даже по-человечески радует, как может радовать сама возможность существования заповедных территорий или до сих пор не растаявших льдов.

Если природа понимается не просто как бесконечная игра живых сил и их динамическое чередование, как в языческой натурфилософии, но, напротив, рассматривается поистине в целом и во взаимосвязи этого целого — от первого возникновения, на коем она зиждется, вплоть до последней цели, достичь которой ей определено от Бога, к божественному, т. е. относящемуся к Богу и основывающемуся на Боге, познанию природы, — то при таком способе рассмотрения природа предстает сперва как мост, простертый над бездной вечной смерти и вечного Ничто (Nichtigkeit). Конечно, она показывает себя соответственно такому происхождению или этой своей основанности на вечной смерти, — прежде всего как дом разложения, каковой характер она сохраняет и в последующем, а также до определенной степени и при дальнейшем восхождении. Этот дом разложения благодаря всемогуществу благого Творца преобразуется затем в мастерскую возрождения и наконец возвышается до лестницы воскресения, которая поднимается (или, точнее, бывает подъята) от ступеньк к ступеньке, вплоть до высочайшей вершины земного преображения, в коем также и природе обетовано принять свою меру участия.

Таков был предмет предыдущего рассмотрения; и теперь к нему вполне естественным образом примыкает вопрос о том, нельзя ли в таком случае и для человеческой души (которая, хоть она во многих отношениях и родственна матери-Земле и природе, все же стоит значительно выше, и по своему прирожденному достоинству должна рассматриваться как венец земного существования) указать подобную же после довательность ступеней возвышения, проходя по которой, она из пучин преходящего бытия и внутреннего ничтожества могла бы постепенно все более и более подниматься к Богу, приближаться к Нему и совершенно с Ним соединяться, или же, по меньшей мере, вступать в соединение с высшими силами и пребывать с ними в длительной и устойчивой гармонии? Этому вопросу и посвящено содержание данного рассмотрения, в котором я сделаю попытку осветить предмет по большей части лишь с психологической стороны, а именно — в связи с теорией познания, поскольку разговор об этом предмете с моральной точки зрения (если вообще не предполагать этот вопрос и без того ясным), кроме всего прочего, относится к другой области.

Первым замечанием, которое здесь естественным образом представляется размышлению, будет, пожалуй, то, что душа не может слиться в одно или достичь гармонического отношения с тем Единым Существом, Которое в себе самом есть чистая гармония и Которое также несет в себе основание и источник единства всех других зависимых от него существ, если прежде она не достигнет единства сама с собою. Это же последнее условие в столь малой степени имеет место, что, напротив, человеческое сознание — в том виде как оно на данный момент существует — представляется сплошь сотканным из бесконечных раздоров и противоречий. Человеческое сознание четверично, сказал я. И четыре его противоположные силы: рассудок и волю, разум и фантазию — я назвал четырьмя конечными точками и главными ответвлениями, или также четырьмя концами света для этого внутреннего мира мышления. Сколь редко, однако, рассудок и воля действительно совпадают! Каждая из этих двух способностей по большей части идет своим собственным путем. Сколь редко мы в действительности и поистине хотим того, что сами же признаем за лучшее, что глубоко осознаем и вполне верно понимаем! И, в свою очередь, мы зачастую весьма мало понимаем (или не понимаем вообще) того, чего решительнейшим и сильнейшим образом желаем и хотим в самой сокровенной глубине своей души. И уж, тем более, разум и фантазия во внутреннем мышлении и в целом во внешней жизни почти всегда враждебно противостоят друг другу.

Карл Вильгельм Фри́дрих фон Шле́гель - Cочинения - Том I - Философия жизни - Философия истории

Санкт-Петербург: Издательский проект «Quadrivium», 2015 г., 816 с.

ISBN 978-5-716-40628-5

Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель - Cочинения - Том I - Философия жизни - Философия истории - Содержание

Философия жизни

Предисловие

Лекция первая - Лекция пятнадцатая

Философия истории

Лекция первая - Лекция восемнадцатая

Во второй, и последний, том собрания К. В. Ф. Шлегеля вошли: заключительная часть его философской трилогии — «Философия языка», а также роман «Люцинда», являющийся программным произведением немецкой романтической школы. Материальные трудности не позволили нам предоставить для второго тома того же редактора, что и для первого. Несмотря на это, мы рады тому, что у нас получилось собрать в одном издании основные произведения мыслителя, оказавшего значительное влияние как на немецкую, так и на русскую эстетическую и религиозно-философскую мысль последующих столетий.

Вместе с трехтомным собранием Ф. В. И. Шеллинга данное издание закрывает огромную лакуну, существовавшую в русских переводах классической немецкой философии. Из-за тяжелых обстоятельств, в которых выполнялась эта работа, мы не смогли надлежащим образом прокомментировать изданные тексты и поставить их в контекст истории европейской мысли. Не исключаем возможности выхода в ближайшее время монографии, посвященной кругу вопросов, связанных с вновь переведенными памятниками.

Т. Г. Сидаш

Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель - Сочинения. В двух томах. Том 2

Санкт-Петербург: Издательский проект “Quadrivium”, 2018. 304 с.

ISBN 978-5-7164-0790-9

Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель - Сочинения. В двух томах. Том 2 - Содержание

От издателя