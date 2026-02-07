Знаменитый патролог профессор Московской Духовной Академии Иван Васильевич Попов (1867-1938) писал о пользе практических занятий: <«...> одно чтение искусно выбранных отрывков дает учащимся более живое понятие об изучаемом авторе, чем многотомное исследование о нем. Лекционная система не может дать учащимся даже и хорошего знакомства с методом разработки науки, не рискуя сделать чтения крайне скучными и сухими <...>. Практические занятия дают возможность знакомить аудиторию как с живым обликом писателя, так и с научными приемами анализа его сочинений».

В новых программах Духовных семинарий и академий Русской Православной Церкви появилось необходимое учебное время для получения систематических знаний по классическим языкам — древнегреческому и латинскому. При подготовке этих программ были учтены основные принципы, характерные для «золотого века» преподавания классических языков в дореволюционной России:

Хрестоматия по латинской христианской литературе - учебное пособие

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шлёнов)

М: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Издательский дом «Познание»

Московская духовная академия, 2019. — 420 с.

ISBN 978-5-906960-50-4

Хрестоматия по латинской христианской литературе - учебное пособие - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

А. МАЛЕИН. ЛАТИНСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ЯЗЫК

Д. ШИРИН. ХРИСТИАНСКАЯ И БИБЛЕЙСКАЯ ЛАТЫНЬ Фонология, орфография Морфология Словарь Синтаксис христианской латыни и библейская латынь Некоторые необычные элементыв библейском латинском синтаксисе Заключение

Д. ШИРИН, ИГУМ. ДИОНИСИЙ (ШЛЁНОВ). ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Христианская латынь

Библейская латынь

Патристическая и библейская филология (новые тексты, первичные и вторичные источники)

ХРЕСТОМАТИЯ

Список сокращений

Книги Священного Писания

1 VULGATA Genesis 1-3

2 NOVUM TESTAMENTUM Euangelium secundum Marcum

3. PASSIO SANCTORUM SCILLITANORUM (l8o)

4. MINUCIUS FELIX

5 Q. SEPTIMIUS FLORENS TERTULLIANUS (ca 160-222/3)

6.РОЕМА ADVERSUS MARCIONEM (360/70)

7. S. CYPRIANUS EPISC. CARTHAGINENSIS (ca 2ОО-258)

8 SENTENTIAE EPISCOPORUM IN CONCILIO CARTHAGINIENSI (256)

9 NOVATIANUS PRESBYTER ROMANUS (t Ca 257)

10 arnobius (t ca 327) Adversus nationes (ca 305)

11 caecilius firmianus lactantius (t Ca 325)

12 s. hilarius episc. pictaviensis (natus 315, episc. ca 356,1367) De Trinitate (356-359)

13 s. phoebadius episc. agennensis (t post 392)

14 gregorius episc. illiberitanus (t post 392)

15 marius victorinus (ca 275-1 post 363)

16 s. pacianus episc. barcelonensis (t ante 392)

17 faustinus luciferianus (saec. iv)

18 s. ambrosius episc. mediolanensis (ca 339"397)

19 ambrosiaster (366/378)

20 tyrannius rufinus presbyter (natUS Ca 345~t 411/412)

21 s. hieronymus presbyter (ca 347/348-419/420)

22 s. augustinus (354-430)

23S. VINCENTIUS LIRINENSIS (t ante 450)

24 S. LEO I MAGNUS (PAPA 440-461)

25 S. GREGORIUS I MAGNUS PAPA (540-604)

26 S. CASSIANUS IOANNES ABBAS MASSILIENSIS (ca 360-t post 432)

27 VENERABILIS BEDA PRESBYTER (t 735)

СЛОВАРЬ

Сокращения

СПИСОК АВТОРОВ И ЦИТИРУЕМЫХ СОЧИНЕНИЙ

VOCABULARIUM

INDEX NOMINUM

INDEX VOCABULORUM GRAECORUM

Хрестоматия по латинской христианской литературе - учебное пособие - Предисловие

Близкое знакомство с первоисточниками привело к расцвету русского богословия во второй половине XIX в., нашедшему свое выражение в знаменитых переводах святоотеческой письменности и не потерявших и ныне своего значения ученых трудах преподавателей и выпускников Духовных академий и семинарий. Известно, что в дореволюционных Духовных учебных заведениях студенты основное время, выделенное для изучения языков, посвящали чтению классических и христианских авторов. Например, в Рязанской Духовной Семинарии после реформы 1867 г. программа по латинскому языку строилась следующим образом: «В i-м классе Семинарии (переводили) Юлия Цезаря, Саллюстия и Тита Ливия; во 2-м Тацита, Цицерона и Плавта; в 3-м Вергилия, Горация и Ювенала; в 4-м церковных писателей Киприана, Августина и Иеронима».

К сожалению, в течение последних десятилетий преподавание древних языков ограничивалось самыми элементарными грамматическими сведениями, на чтение авторов просто не оставалось времени. В новых условиях, открывших немалые возможности для возрождения богословского образования, применение лучших современных методик позволяет даже при четырех академических часах в неделю завершить курс элементарной грамматики латинского языка всего за два года и перейти к чтению оригинальных текстов на последних курсах семинарии.

При выборе практического материала для студентов Духовных школ возникает неизбежный вопрос: нужно ли читать произведения классиков (Цицерона и Цезаря, Вергилия, Горация и Овидия, которых обязательно изучали и в светских классических гимназиях, и в Духовных школах) или же стоит непосредственно перейти к чтению Вульгаты и христианских писателей? Отсутствие достаточного количества часов побуждает посвятить большую часть оставшегося после прохождения начального курса времени чтению христианской литературы. Для вспомоществования этому нелегкому делу летом 2001 г. начато было составление настоящей хрестоматии со словарем. Сокращенный вариант готовящейся хрестоматии был тогда же издан пробным тиражом как учебное пособие для занятий на четвертом курсе Московской Духовной Семинарии.

Необходимость в сборнике христианских текстов испытывается давно. Имеющиеся учебные книги и хрестоматии XIX в. предлагают замечательный, снабженный комментариями материал, поданный на уровне своего времени с учетом самых лучших западных учебных пособий. Особо следует отметить выдержавшую несколько изданий хрестоматию профессора Ивана Васильевича Помяловского (1845-1906) «Избранные места из латинских христианских писателей до VIII в.» (1 изд. СПб., 1878), чтение текстов которой на протяжении многих лет содействовало развитию живого интереса к более углубленным занятиям латинской патристикой. Как известно, дореволюционные учебные книги для чтения состояли из пространных связных текстов, рассчитанных на значительное количество часов и существенно более трудных для понимания и перевода студентами, чем специально выбранные отрывки. В то же время ни хрестоматия И. В. Помяловского, ни отдельные издания христианских авторов, предназначенные для чтения в Семинарии, в отличие от гимназических учебных изданий произведений классических авторов, не снабжались специальным словарем, что значительно затрудняло работу с текстом. При этом общедоступные словари были ориентированы преимущественно на классические тексты и не охватывали в достаточном объеме христианскую лексику.

2019-02-10