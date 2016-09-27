Попыткам постичь эту тайну или, другими словами, ответить на вопрос, с какой целью создана Книга Руфи или на немного другой вопрос, с какой целью она помещена в оба канона Священного Писания, посвящено множество книг, статей и толкований, как в древнее, так и в Новое время. Здесь мы бы хотели обобщить их и свести к нескольким основным гипотезам, а затем высказать свою.

Наиболее традиционная и почтенная по возрасту гипотеза, однако, как и все, о которых пойдет речь, актуальная и в наше время, видит основную цель КР в том, чтобы прославить династию Давида. Лучший из возможных царей имел и лучших из возможных прадеда и прабабку. Другое историческое предположение, имеющее в наше время больше сторонников: КР написана, чтобы объяснить скандальный факт — моавитское происхождение царя Давида.

Предположение тоже одновременно и почтенное, т.е. древнее, и одно из самых популярных, если не самое: КР написана как протест против того отношения к чужеземным женам, которое выражено в Книгах Ездры и Неемии.

В зависимости от датировки допленным или послепленным периодом эта гипотеза формулируется немного по-разному, но суть остается одной: КР написана, чтобы подчеркнуть важность священного обычая левиратного брака, обеспечивающего единства рода, надела земли и Завета с Богом Израиля.

Анна Шмаина-Великанова - Книга Руфи как символическая повесть

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. — 256 с.

ISBN 978-5-94242-057-4

Анна Шмаина-Великанова - Книга Руфи как символическая повесть - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

А. Загадка и тайна Книги Руфи

Б. Библеистика и Книга Руфи

Глава первая ЭКЗЕГЕЗА и КНИГА РУФИ

I.A. Еврейская экзегеза

Толкование без слов: место Книги Руфи в канонах

Эллинистический период: Иосиф Флавий

Таргумы

Мидраши

Раввинистическая экзегеза

Мистическая экзегеза

I.Б. Христианская экзегеза

Руфь в Новом Завете

Патристическая экзегеза Книги Руфи

Средневековая латинская экзегеза

Глава вторая КНИГА РУФИ В ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ, СОГЛАСИЕ, ПОЛЕМИКА

II.А. Книга Руфи в генеалогическом и мессианском контексте

Книга Руфи и Книга Судей: ближайший контекст

Книга Руфи и Книга Бытия: генеалогический мидраш

Книга Руфи и 1 Пар 2: 12 «Вооз родил Овида, Овид родил Иессея»

II.Б. Книга Руфи и рассказы о хеседе

Книга Руфи и Книга Осии

Книга Руфи и 1-2 Царств

II.В. Книга Руфи и чужеземные жены: Книга Ездры и Неемии, виноградник Навуфея (3 Цар 21)

Историческая реконструкция проблемы чужеземных жен

Литературная реконструкция образа чужеземной жены

Глава третья ПАРАДОКС Книги РУФИ

III.1. Парадоксы характеров и поступков III.1.A. Погибельное безумие: Елимелех III.1.Б. Искупительное безумие: Ноеминь III.1.В. Спасительное безумие: Руфь III.1.Г. Заразительное безумие: Вооз III.1.Д. Небесное безумие: Бог

III.2.A. Закономерности композиции

Двойничество

Замещение

Симметрия, многоуровневый параллелизм, концентрический хиазм

Первая глава

Вторая глава

Третья глава

Четвертая глава

Построение книги в целом

III.2.Б. Особенности стиля: простое и редкое

Поэтическая лексика в прозе

Обычная-необычная лексика

Уникальные прозрачные имена

Глава четвертая «СКАЗКА О ДВУХ ВДОВАХ, ИЛИ СКАЗКА о ПРЕМУДРОСТИ»

IV.А. Книга Руфи и фольклор

Сказка или эпос

Элементы ритуала и мифа

Элементы сказочного предания

Элементы сказки

Совпадение и несовпадение со сказкой

Книга Руфи — три сказочных сюжета в одном

Книга Руфи — несказочный сюжет: удочерение

IV.B. Книга Руфи и мистика: От Василисы Премудрой к Премудрости

Глава пятая КНИГА РУФИ и СИМВОЛИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ ВТОРОГО ХРАМА

V.A. Святое семейство: Руфь и Товит

V.Б. Спасение через жену: Руфь и греческая Есфирь

V.B. Спасенная жена: Книга Руфи и «Сусанна и старцы» (Дан 13)

V.Г. Жена как спасение: Книга Руфи и «Иосиф и Асенет»

V.Д. Невестка и вдова: Руфь моавитянка и Иудифь иудейка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение: КНИГА РУФИ (перевод с древнееврейского)

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4



БИБЛИОГРАФИЯ

Анна Шмаина-Великанова - Книга Руфи как символическая повесть - Предисловие

Книга Руфи написана, чтобы рассказать историю образцового прозелитизма: даже моавитянка может стать прабабкой царя Давида, если обратится в веру Израиля.

КР — это история о божественном Провидении: Бог в ней не появляется, не действует через посредника — ангела или пророка — не является объектом культа — нет ни храмов, ни священников — и, тем не менее, действуя через поступки героев и цепь удивительных совпадений, Бог осуществляет свой план.

Также одно из самых популярных современных объяснений, в сущности, возвращает нас к Рабби Зейре: КР — это история идеальной семейной верности и преданности, хеседа.

Конфессионально определенные исследователи добавляют к этому слова о божественной награде, венчающей такую верность, а конфессионально нейтральные предпочитают говорить о важности семейных ценностей для родового общества и порожденной им литературы «саги» и «сказки».

Мы не собираемся спорить ни с одним из этих предположений, а некоторые из гипотез, как например, 3 и 6 полностью разделяем. Однако мы хотели бы добавить к ним еще одно далеко идущее предположение о, как нам кажется, главной мысли автора КР, в то время как эти семь нам представляются дополнительными.

Для этого надо вернуться, как это принято у тех, кто занимается библеистикой, к догадке Германа Гункеля. В начале XX в. он произнес вслух, что КР — это произведение искусства. Как широко известно, произведение искусства отличатся тем, что его цель или основная мысль не может быть выражена иначе, чем средствами искусства. Как говорил Лев Толстой, «чтобы объяснить, зачем я написал мой роман, я должен был бы написать роман тот же самый».

Если эту мысль обернуть, можно сказать, что задача искусства начинается там, где все другие средства исчерпаны. Например, известный небесталанный человек неоднократно выступал в парламенте, десятки раз писал в газетах, обращался в различные правительственные инстанции с тем, чтобы отменили жестокий и архаичный институт Канцлерского суда. Ответа ему не было. Тогда он сел и за год написал большой роман «Холодный дом». Канцлерский суд запретили. Разумеется, в большинстве случаев люди, прежде чем сочинить что-нибудь, не перебирают разные варианты, но чувствуют инстинктивно, в каких случаях уместно сочинение симфонии, а в каких — доноса, поэтому мы не будем приводить примеры исчерпания «других средств».

Из того, что ученые наконец догадались, что КР — произведение искусства, не следует, что в нем не заключено важное религиозное содержание, которое было очевидно уже р. Зейре. Нам бы хотелось продолжить размышления р. Зейры, показав, что между хеседом как Ценностью и Премудростью как образом есть сущностная связь, которую воплощает повествовательное искусство автора.