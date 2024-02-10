Шмаков Владимир - Священная Книга Тота - Великие Арканы Таро
Каждое Откровение раскрывает целостный аспект Абсолютной Истины; его ядром является Доктрина Абсолютная по природе и исчерпывающая истину, свойственную данной расе, данному циклу истории. Совокупность этих Доктрин есть Верховное Абсолютное Учение об Истине Вечной. Поколения Исполинов мысли собрали воедино эти Доктрины, и неведомый нам Величайший Гений мира обобщил их в стройную систему, Великое Герметическое Учение, скрывавшееся на пути бесчисленных веков от толпы и дошедшее до нас в ореолах мифов под именем Священной Книги Тота, Великих Арканов Таро. Это величайшее наследие минувших веков, живой показатель того, что в пучине прошлого, в седой древности человечества, были достигнуты такие вершины Истины, о которых мы и подозревать не смеем, скрыто густым покровом эзотеризма. Книга Тота есть собрание символов, и достаточно однажды устремить свой умственный взор в их сущность, чтобы сразу почувствовать их великую ценность.
Владимир Шмаков - Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро - Абсолютные начала синтетической философии эзотеризма
Владимир Шмаков - Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро - Абсолютные начала синтетической философии эзотеризма - Содержание
- Аркан I § 1. О Божестве Абсолютном § 2. О Божестве Творящем, Его Триединстве и Божественном Тернере § 3. О Мировом Активном Начале § 4. О Воле и Вере § 5. О Человеке совершенном и иероглифе Аркана I
- Аркан II § 1. О Великой Матери всего существующего,об Иcиде Божественной § 2. О Мировом Пассивном Начале § 3. Начала теории о бинере I. Понятие о бинере и его роль в метафизике II. Генезис принципа бинера и его различные виды в разуме
- Аркан III § 1. О Природе Божественной § 2. Мир Нагорний и Мир Бытия § 3. О Тернере, о познавании его законов и соотношений между членами I. Генезис принципа Тернера в области Духа II. Начала учения о частном тернере III. О природе членов бинера IV. О нейтрализации бинеров § 4. О природе движения. О траектории и элементах простейшего абсолютного движения § 5. Об иероглифе Аркана III
- Аркан IV § 1. О Первичном Мировом Творчестве через Логос — Слово Творения § 2. Начала учения об Имени Божественном — Тетраграмматоне § 3. О коллективизме индивидуальностей
- Аркан V § 1. Учение о второй пассивности; Хе как пассивное начало; монада и ее индивидуальность § 2. О Божественном Макрокосмическом Сознании и Божественной Душе § 3. Об эволюции познаваний и чувстве синтеза § 4. Об эволюции и инволюции § 5. О двух типах человека I. О красном человеке иероглифа Аркана V II. О черном человеке иероглифа Аркана V III. О Великом иерофанте иероглифа Аркана V
- Аркан VI § 1. О Природе Небесной, Эдеме, Космическом Коллективном Человеке — Адаме Кадмоне и завершении Первичного Творчества § 2. О возможности грехопадения Адама Кадмона и об иероглифе Аркана VI § 3. О Динамическом Тетраграмматическом Цикле Йод-Хе-Вау-Хе § 4. Первоверховный Закон Аналогии I. Изумрудная Скрижаль Гермеса Трисмегиста II. Единство и целостность мироздания как следствие Единства Первоисточника — Утвержденного Космического Первообраза III. О Верховных Законах Утверждения Нуменальной Субстанции, о Творчестве как эманации Ее аспектов, о рождении феноменальной природы, о нуменах и феноменах и о планах вселенной IV. Первое приближение к Закону Аналогии. О связях между феноменами одного и того же нумена V. Второе приближение к Закону Аналогии. О связях между членами бинеров VI. Третье приближение к Закону Аналогии.О связях между тернерами VII. Заключение. Общий текст Закона Аналогии
- Аркан VII § 1. О великом падении Человека Вселенского § 2. О человеке Мира Бытия, о его семи мирах и их сознаниях. Доктрина о Лайя-центрах, или Эа § 3. Основы учения о септернере § 4. Доктрина Аркана VII. Основы учения о человеке как микрокосме § 5. Дух и душа. Состав человека § 6. О свободе воли. Воля связанная и воля свободная. О росте и колебаниях их величин
- Аркан VIII § 1. Законы Мира Горнего и законы Мира Бытия § 2. О законах вселенной I. Об индивидуальных и сверхиндивидуальных законах природы II. Законы космоса, или макрокосмические, то есть безличные законы III. Законы кармы, или микрокосмические, то есть личные законы § 3. О дыхании, пульсации и сознании § 4. О метемпсихозе
- Аркан IX § 1. Принцип Тройственной Триады § 2. О Природе Земной, о самоопределении монады в ментале, о самосознании в астрале и одиночестве на физическом плане I. Индивидуальность и обособленность как руководящие начала Природы Земной II. Об одиночестве на физическом плане III. О самосознании в астрале IV. О самоопределении монады в ментале V. Заключение § 3. О сознании духа и жизни истинной в Свете Незримом, о даре созерцания
- Аркан X § 1. Аркан X как грань Мира Божественного и Мира Бытия § 2. О принципе последовательности § 3. О Великом Вечном Мгновении Rota или Taro § 4. Система Сефирот
- Аркан XI § 1. О великой грани между Арканом X и последующими Арканами.Второй цикл Арканов как система принципов Мира Бытия § 2. Об иероглифе Аркана XI. Аркан XI как аналог Аркана I § 3. Основы учения о космической энергии I. О двух видах энергии: энергия кинетическая и потенциальная II. О трех модификациях космической энергии III. Об электричестве как активной модификации космической энергии IV. О магнетизме как пассивной модификации космической энергии V. О флюндическом состоянии энергии, о силах магнитных и силах безличных, об элементере и элементале VI. Основы учения о силе вообще
- Аркан XII § 1. Об отождествлении и растворении § 2. О принципе равновесия § 3. Первоверховный Закон Жертвы § 4. Взаимоотношения между частью и целым. Предопределение и предначертание § 5. Мессианство § 6. О Великом Посвящении § 7. О гениальности и ее двух видах § 8. Учительство
- Аркан XIII § 1. Место Аркана XIII среди других Арканов. Мем как Буква-Матерь § 2. Мир как царство майи § 3. Permanentia et Transmutatio
- Аркан XIV § 1. Идея мысли, мысль и слово (λόγος) § 2. Основы учения о Логосе § 3. Внешнее проявление активного Логоса
- Аркан XV § 1. О месте чувства сатанизма на пути эволюции человека § 2. Генезис сатанизма в Области Чистого Духа; Бел-Бог и Черно-Бог § 3. Генезис сатанизма в области чистого разума I. Отделение сознания от Эго; сознание и мышление; принцип логики II. Мышление и логика, логические законы, последовательность, долженствование, умозаключения и вывод III. Законы ассоциации § 4. Генезис сатанизма в душевном мире, мире чувств и переживаний § 5. Гармоничность жизни и познания § 6. Проблема зла. Сатана и его личность. Люцифер и Бафомет § 7. Проблема пола
- Аркан XVI § 1. Дедуктивный и индуктивный методы познавания § 2. О частных целях, о выборе путей в относительном мире, о законе иллюзии § 3. О формах и связях относительного мира. Принципы мысли, чувства и тела. Основы учения о ментальном, астральном и физическом планах I. Ментальный мир II. Астральный мир III. Мир физический
- Аркан XVII § 1. Самосознание и самоощущение; ресурсы человека § 2. Об интуиции § 3. Познание интуицией как высшая достоверность; авторитет и единство интуитивного ведения
- Аркан XVIII § 1. Путь жизни человека § 2. Эзотеризм и оккультная иерархия § 3. Оккультные опасности и оккультные враги § 4. О мрачном конусе, о тьме внешней § 5. Об искусственных путях и частных целях. Магия и колдовство
- Аркан XIX § 1. О Сознании Космическом
- Аркан XX § 1. О доктрине Аркана XX § 2. О воскресении из мертвых § 3. О покидании уз материи
- Аркан 0, или XXI § 1. Великий символ Таро, Триада Верховных Арканов: Аркан 0, Аркан XXI и Аркан XXII § 2. Идея об Абсолюте в разуме как комплекс Конечных Мировых Бинеров. Иероглиф Аркана 0 § 3. О Дыхании Вселенском § 4. Аркан 0 как учение о Вселенском Синтезе I. Аркан 0 заключает в себе Аркан I II. Аркан 0 заключает в себе Аркан II III. Аркан 0 заключает в себе Аркан III IV. Аркан 0 заключает в себе Аркан IV V. Аркан 0 заключает в себе Аркан V VI. Аркан 0 заключает в себе Аркан VI VII. Аркан 0 заключает в себе Аркан VII VIII. Аркан 0 заключает в себе Аркан VIII IX. Аркан 0 заключает в себе Аркан IX X. Аркан 0 заключает в себе Аркан X XI. Заключение
- Аркан XXII § 1. Начала учения о Великом Астрале, Telesmi — Асате I. Закон магической цепи II. Закон Кватернера § 2. О Трансмиссионном Кватернере § 3. Начала учения о Квадриполярном Кватернере
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