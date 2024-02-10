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Шмаков Владимир - Священная Книга Тота - Великие Арканы Таро

Владимир Шмаков - Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро - Абсолютные начала синтетической философии эзотеризма
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Religious Studies Atheism, Tarot and Psychology, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
«Средь бурных волн всепоглощающего океана времени стоит недвижимо великий Памятник давно минувшего. Откуда он, где его родина, какой сверхчеловеческий гений дал ему силу противостоять всему – мы не знаем и, вероятно, знать не будем. Но его древность, древность баснословная сравнительно с жалким отрывком истории, ведомой нам, уже должна внушить благоговейное к нему отношение. Сколь же безмерно вырастает его величие, в сколь могучего гиганта он превращается, когда перед нашим восхищенным взором открывается, что кроме самой древности его жизни в этом Памятнике неисповедимыми путями сокрыты начала всех нитей от всех деяний человечества за всю его планетную жизнь? Этот памятник нам, европейцам, известен под именем Священной Книги Тота – Великих Арканов Таро».

Каждое Откровение раскрывает целостный аспект Абсолютной Истины; его ядром является Доктрина Абсолютная по природе и исчерпывающая истину, свойственную данной расе, данному циклу истории. Совокупность этих Доктрин есть Верховное Абсолютное Учение об Истине Вечной. Поколения Исполинов мысли собрали воедино эти Доктрины, и неведомый нам Величайший Гений мира обобщил их в стройную систему, Великое Герметическое Учение, скрывавшееся на пути бесчисленных веков от толпы и дошедшее до нас в ореолах мифов под именем Священной Книги Тота, Великих Арканов Таро. Это величайшее наследие минувших веков, живой показатель того, что в пучине прошлого, в седой древности человечества, были достигнуты такие вершины Истины, о которых мы и подозревать не смеем, скрыто густым покровом эзотеризма. Книга Тота есть собрание символов, и достаточно однажды устремить свой умственный взор в их сущность, чтобы сразу почувствовать их великую ценность.

Культура конца XIX века, ее характер и первенствующие стремления суть следствия усилий и исканий человеческого рода за последние восемь-девять столетий. Крестовые походы и рост императорской власти положили предел теократическому направлению жизни Европы, явились заключительным актом эпохи, когда все зиждилось на исключительном стремлении к религиозным идеалам. Первые гуманисты, начиная с Франческо Петрарки и Джованни Боккаччо, положили основание новой эре, воздвигнув новое знамя, поставив новую цель человеческим стремлениям. Круг друзей Козимо и Лоренцо Медичи, восприняв идеи Петрарки и Боккаччо, выработал начала мировоззрения, предначертавшего весь последующий ход мировой истории. Поняв бесплодность метафизических изысканий, раз они не связаны с данными эмпирического опыта, гуманисты поставили своим девизом изучение прежде всего того, что может быть исследовано эмпирическим путем. Время расцвета гуманизма и успеха реформации есть начало современной науки, ибо все то, что составляет гордость технической культуры, было достигнуто человеком лишь начиная с XV века. Именно с этой поры все усилия человеческого рода всецело направились к изучению отдельных явлений, к исследованию отдельных вопросов и к созиданию отдельных отраслей человеческого знания.
Так продолжалось до конца XVIII столетия, когда произошел великий перелом истории: от изучения единичных вещей человек перешел к стремлению познать их синтез, и век энциклопедистов в преемственной его связи со столпами эмпирической философии есть эпоха созидания человечеством синтеза всего познанного на пути предыдущих веков. Однако, столь долго придерживаясь исключительно опытного пути, основываясь лишь на внешней, формальной стороне явлений, разум человеческий и теперь, естественно, стал искать синтез в том же самом модусе сознания, стремился найти эмпирический синтез, то есть непосредственно ощущаемую первооснову. Таковой первоосновой явилась материя, и это учение, обобщаемое со всеми различными его частными течениями, есть то, что известно под именем материализма.
XIX век – это эпоха, когда человек стремился утвердить свой гипотетический синтез, стремился выявить его во всей полноте, претворить в реальность и связать со всеми дифференциальными деталями. Этот век есть в действительности лишь заключительный аккорд долгого пути; именно в течение его человеческие искания вылились во вполне определенную форму, достигли, казалось, конечных ступеней своего развития. Настало время, когда, по всецело господствовавшему мнению, оставалось сделать лишь последние заключительные штрихи, чтобы закончить вполне величественный Храм Знания.

Владимир Шмаков - Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро - Абсолютные начала синтетической философии эзотеризма

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 656 с. ; ил.
ISBN 978-5-389-20276-4

Владимир Шмаков - Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро - Абсолютные начала синтетической философии эзотеризма - Содержание

Предисловие Введение О Вечной Истине и верховном синтетическом учении системы Арканов I. О видах человеческого познания II. Аркан как высшее проявление символизма III. О геометрических методах исследования и метафизическом пространстве IV. О системе и познавании Арканов Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро
  • Аркан I § 1. О Божестве Абсолютном § 2. О Божестве Творящем, Его Триединстве и Божественном Тернере § 3. О Мировом Активном Начале § 4. О Воле и Вере § 5. О Человеке совершенном и иероглифе Аркана I
  • Аркан II § 1. О Великой Матери всего существующего,об Иcиде Божественной § 2. О Мировом Пассивном Начале § 3. Начала теории о бинере I. Понятие о бинере и его роль в метафизике II. Генезис принципа бинера и его различные виды в разуме
  • Аркан III § 1. О Природе Божественной § 2. Мир Нагорний и Мир Бытия § 3. О Тернере, о познавании его законов и соотношений между членами I. Генезис принципа Тернера в области Духа II. Начала учения о частном тернере III. О природе членов бинера IV. О нейтрализации бинеров § 4. О природе движения. О траектории и элементах простейшего абсолютного движения § 5. Об иероглифе Аркана III
  • Аркан IV § 1. О Первичном Мировом Творчестве через Логос — Слово Творения § 2. Начала учения об Имени Божественном — Тетраграмматоне § 3. О коллективизме индивидуальностей
  • Аркан V § 1. Учение о второй пассивности; Хе как пассивное начало; монада и ее индивидуальность § 2. О Божественном Макрокосмическом Сознании и Божественной Душе § 3. Об эволюции познаваний и чувстве синтеза § 4. Об эволюции и инволюции § 5. О двух типах человека I. О красном человеке иероглифа Аркана V II. О черном человеке иероглифа Аркана V III. О Великом иерофанте иероглифа Аркана V
  • Аркан VI § 1. О Природе Небесной, Эдеме, Космическом Коллективном Человеке — Адаме Кадмоне и завершении Первичного Творчества § 2. О возможности грехопадения Адама Кадмона и об иероглифе Аркана VI § 3. О Динамическом Тетраграмматическом Цикле Йод-Хе-Вау-Хе § 4. Первоверховный Закон Аналогии I. Изумрудная Скрижаль Гермеса Трисмегиста II. Единство и целостность мироздания как следствие Единства Первоисточника — Утвержденного Космического Первообраза III. О Верховных Законах Утверждения Нуменальной Субстанции, о Творчестве как эманации Ее аспектов, о рождении феноменальной природы, о нуменах и феноменах и о планах вселенной IV. Первое приближение к Закону Аналогии. О связях между феноменами одного и того же нумена V. Второе приближение к Закону Аналогии. О связях между членами бинеров VI. Третье приближение к Закону Аналогии.О связях между тернерами VII. Заключение. Общий текст Закона Аналогии
  • Аркан VII § 1. О великом падении Человека Вселенского § 2. О человеке Мира Бытия, о его семи мирах и их сознаниях. Доктрина о Лайя-центрах, или Эа § 3. Основы учения о септернере § 4. Доктрина Аркана VII. Основы учения о человеке как микрокосме § 5. Дух и душа. Состав человека § 6. О свободе воли. Воля связанная и воля свободная. О росте и колебаниях их величин
  • Аркан VIII § 1. Законы Мира Горнего и законы Мира Бытия § 2. О законах вселенной I. Об индивидуальных и сверхиндивидуальных законах природы II. Законы космоса, или макрокосмические, то есть безличные законы III. Законы кармы, или микрокосмические, то есть личные законы § 3. О дыхании, пульсации и сознании § 4. О метемпсихозе
  • Аркан IX § 1. Принцип Тройственной Триады § 2. О Природе Земной, о самоопределении монады в ментале, о самосознании в астрале и одиночестве на физическом плане I. Индивидуальность и обособленность как руководящие начала Природы Земной II. Об одиночестве на физическом плане III. О самосознании в астрале IV. О самоопределении монады в ментале V. Заключение § 3. О сознании духа и жизни истинной в Свете Незримом, о даре созерцания
  • Аркан X § 1. Аркан X как грань Мира Божественного и Мира Бытия § 2. О принципе последовательности § 3. О Великом Вечном Мгновении Rota или Taro § 4. Система Сефирот
  • Аркан XI § 1. О великой грани между Арканом X и последующими Арканами.Второй цикл Арканов как система принципов Мира Бытия § 2. Об иероглифе Аркана XI. Аркан XI как аналог Аркана I § 3. Основы учения о космической энергии I. О двух видах энергии: энергия кинетическая и потенциальная II. О трех модификациях космической энергии III. Об электричестве как активной модификации космической энергии IV. О магнетизме как пассивной модификации космической энергии V. О флюндическом состоянии энергии, о силах магнитных и силах безличных, об элементере и элементале VI. Основы учения о силе вообще
  • Аркан XII § 1. Об отождествлении и растворении § 2. О принципе равновесия § 3. Первоверховный Закон Жертвы § 4. Взаимоотношения между частью и целым. Предопределение и предначертание § 5. Мессианство § 6. О Великом Посвящении § 7. О гениальности и ее двух видах § 8. Учительство
  • Аркан XIII § 1. Место Аркана XIII среди других Арканов. Мем как Буква-Матерь § 2. Мир как царство майи § 3. Permanentia et Transmutatio
  • Аркан XIV § 1. Идея мысли, мысль и слово (λόγος) § 2. Основы учения о Логосе § 3. Внешнее проявление активного Логоса
  • Аркан XV § 1. О месте чувства сатанизма на пути эволюции человека § 2. Генезис сатанизма в Области Чистого Духа; Бел-Бог и Черно-Бог § 3. Генезис сатанизма в области чистого разума I. Отделение сознания от Эго; сознание и мышление; принцип логики II. Мышление и логика, логические законы, последовательность, долженствование, умозаключения и вывод III. Законы ассоциации § 4. Генезис сатанизма в душевном мире, мире чувств и переживаний § 5. Гармоничность жизни и познания § 6. Проблема зла. Сатана и его личность. Люцифер и Бафомет § 7. Проблема пола
  • Аркан XVI § 1. Дедуктивный и индуктивный методы познавания § 2. О частных целях, о выборе путей в относительном мире, о законе иллюзии § 3. О формах и связях относительного мира. Принципы мысли, чувства и тела. Основы учения о ментальном, астральном и физическом планах I. Ментальный мир II. Астральный мир III. Мир физический
  • Аркан XVII § 1. Самосознание и самоощущение; ресурсы человека § 2. Об интуиции § 3. Познание интуицией как высшая достоверность; авторитет и единство интуитивного ведения
  • Аркан XVIII § 1. Путь жизни человека § 2. Эзотеризм и оккультная иерархия § 3. Оккультные опасности и оккультные враги § 4. О мрачном конусе, о тьме внешней § 5. Об искусственных путях и частных целях. Магия и колдовство
  • Аркан XIX § 1. О Сознании Космическом
  • Аркан XX § 1. О доктрине Аркана XX § 2. О воскресении из мертвых § 3. О покидании уз материи
  • Аркан 0, или XXI § 1. Великий символ Таро, Триада Верховных Арканов: Аркан 0, Аркан XXI и Аркан XXII § 2. Идея об Абсолюте в разуме как комплекс Конечных Мировых Бинеров. Иероглиф Аркана 0 § 3. О Дыхании Вселенском § 4. Аркан 0 как учение о Вселенском Синтезе I. Аркан 0 заключает в себе Аркан I II. Аркан 0 заключает в себе Аркан II III. Аркан 0 заключает в себе Аркан III IV. Аркан 0 заключает в себе Аркан IV V. Аркан 0 заключает в себе Аркан V VI. Аркан 0 заключает в себе Аркан VI VII. Аркан 0 заключает в себе Аркан VII VIII. Аркан 0 заключает в себе Аркан VIII IX. Аркан 0 заключает в себе Аркан IX X. Аркан 0 заключает в себе Аркан X XI. Заключение
  • Аркан XXII § 1. Начала учения о Великом Астрале, Telesmi — Асате I. Закон магической цепи II. Закон Кватернера § 2. О Трансмиссионном Кватернере § 3. Начала учения о Квадриполярном Кватернере
Приложение Примечания
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Rating 3.5 / 5
Added 10.02.2024
Author поп Упырь Лихой
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