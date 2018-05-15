Лекции, собранные в этой книге, были прочитаны в течение последних двадцати лет для разных групп православных преподавателей. Они представляют собой своего рода введение в изучение православного богослужения и его места в религиозном образовании. По моему мнению, православная вера лучше всего выражена в богослужении, и истинно христианская жизнь — это исполнение благодати, видения, учения, вдохновения и силы, которые мы получаем в богослужении.

Поэтому именно в этой органической связи литургической жизни Церкви и ее учительной функции мы находим принцип религиозного обучения, свойственный лишь Православию. Мы все еще далеки от полного применения и выполнения этого принципа. Но если эта книга напомнит людям, ответственным за религиозное образование наших детей, в чем состоит их самая важная и насущная задача, то свою задачу она выполнила.

протопресвитер Александр Шмеман - Литургия и жизнь : Христианское образование через литургический опыт

пер. Е. В. Толстая-Милославская, Н. А. Кулькова

М. : Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2018. 176 с.

ISBN 978-5-7429-1282-8

протопресвитер Александр Шмеман - Литургия и жизнь : Христианское образование через литургический опыт - Содержание

Предисловие

ЛИТУРГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

ОСВЯЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ

ОСВЯЩЕНИЕ ЖИЗНИ

Приложение - КАК ПРЕПОДАВАТЬ ВЕРОУЧЕНИЕ ПОДРОСТКАМ

протопресвитер Александр Шмеман - Литургия и жизнь : Христианское образование через литургический опыт - Литургия и образование

В первые дни Церкви, когда «христианами нерождались, а становились» (Тертуллиан), оглашаемый до присоединения к Церкви должен был пройти длительный период катехизации, то есть приготовления к таинству Крещения. В начале II века в Риме, например, такой подготовительный период длился два года. В то время казалось очевидным, что человек может стать членом Церкви только тогда, когда узнает и усвоит ее учение, вполне поймет ее законы и жизнь. Во времена миссионерской экспансии христианства крещение взрослых было общим правилом, но по окончании этой эпохи в норму вошло крещение младенцев, и тогда катехизация естественно стала формой послекрещальной подготовки членов Церкви.

В западных церквах катехизация остается необходимым условием для «конфирмации», то есть для таинства Миропомазания, совершаемого в раннем отрочестве. Православная Церковь сохранила традиционную связь между Крещением и Миропомазанием, рассматривая их как двуединое таинство,в котором верующий становится членом Церкви. Хотя Православные Церкви не выработали обязательной формы катехизации после Крещения, везде принято, что дети должны получить христианское воспитание и образование. Это всеобщее убеждение показывает, что преподавание правил христианской веры и жизни членам Церкви — органическая и существенная часть церковной традиции.

Хотя необходимость христианского воспитания признана повсеместно, этого нельзя сказать в отношении форм и методов христианского образования. Мы должны откровенно признать, что здесь царит путаница. Положение тем более неясно, что трудности его не вполне осознаны, и поэтому не делается усилий их преодолеть. Это относится не только к отдельным деталям, но и к основным проблемам. Хороший пример — широкое распространение воскресных школ в Православной Церкви в Америке. Воскресные школы, конечно, пришли к нам из протестантской системы образования, и, прежде чем вводить их в практику Православной Церкви, следовало бы их критически оценить в свете православной концепции образования, ее целей и принципов. Однако такой вопрос никогда не поднимался, и воскресная школа, где занятия часто проходят во время Божественной литургии, стала общепринятой формой нашего церковного образования. Можно привести и другие подобные примеры.

Я полагаю, что вопрос прежде всего должен быть сформулирован следующим образом: указывает ли нам наша собственная православная традиция пути и методы христианского воспитания? Мы, конечно, имеем в виду не механическое восстановление методов обучения, употреблявшихся в иную историческую эпоху, а попытку понять церковную традицию, открывая ее дух, ее вечное значение. Православный путь жизни состоит в творческой актуализации церковной традиции; отказываясь следовать по этому пути, мы, сознательно или бессознательно, отходим от Православия.